https://ukraina.ru/20260922/resursy-voyny-zakanchivayutsya-ekonomist-kusch-predrk-skoryy-konets-konflikta-1083348496.html

"Ресурсы войны заканчиваются": экономист Кущ предрёк скорый конец конфликта

"Ресурсы войны заканчиваются": экономист Кущ предрёк скорый конец конфликта - 22.09.2026 Украина.ру

"Ресурсы войны заканчиваются": экономист Кущ предрёк скорый конец конфликта

Украинский конфликт близится к концу из-за истощения ресурсов для её продолжения, в том числе внешней финансовой помощи, которая уже сократилась втрое. Об этом 22 сентября заявил украинский экономист Алексей Кущ

2026-09-22T10:40

2026-09-22T10:40

2026-09-22T10:40

новости

украина

алексей кущ

украина.ру

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"Уже в ближайшем приближении можно наблюдать накопление системных повреждений. Очевидно, что ресурсы войны заканчиваются по всей линейке потенциалов. Это не только деньги, но и инфраструктурный запас прочности, демографический и даже ментальный потенциал", — говорит Кущ.По его мнению, власти Украины понимают это истощение и в определённый момент начнут искать способы остановить войну."Либо они начнут проводить действия, направленные на поиск решений, как выйти из войны, либо все могут оказаться под обломками этой конструкции, в том числе политические элиты", — заявил экономист.Он отметил, что экономика вот-вот перейдёт в рецессию — падение более двух кварталов подряд. Прямая бюджетная поддержка Украины западными странами сократилась примерно в три раза: с $40–50 млрд в год до $30 млрд на два года, то есть по $15 млрд.Отсюда и дефицит бюджета в $27 млрд, о котором власти объявили сейчас, хотя он был прогнозируем ещё в начале 2026-го. Примерно такой же дефицит будет и в следующем году — суммарно $50 млрд.О кризисе в экономическом секторе Украины – в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру

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новости, украина, алексей кущ, украина.ру