https://ukraina.ru/20260922/energeticheskie-voyny-tramp-isterit-po-povodu-dizelya-kitay-naraschivaet-import-podsanktsionnogo-spg-1083347609.html

Энергетические войны: Трамп истерит по поводу дизеля, Китай наращивает импорт подсанкционного СПГ

Энергетические войны: Трамп истерит по поводу дизеля, Китай наращивает импорт подсанкционного СПГ - 22.09.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Трамп истерит по поводу дизеля, Китай наращивает импорт подсанкционного СПГ

Июльский экспорт сжиженного природного газа из России в Китай вырос на 43% — до 951 тысячи тонн, обеспечив РФ второе место на рынке КНР, и это в условиях падения китайского импорта СПГ почти на 20%

2026-09-22T09:58

2026-09-22T09:58

2026-09-22T09:58

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Дефицит дизельного топлива беспокоит Трампа и аналитиков рынкаМировой дефицит дизельного топлива, усиленный конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, вероятно, сохранится как минимум до 2027 года. Об этом 21 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные о запасах и оценки участников рынка.Боевые действия привели к серьезным перебоям в поставках дизтоплива, в том числе из стран Ближнего Востока и РФ. На этом фоне мировые запасы сократились до исторически низких уровней, а цены достигли рекордных значений.Ситуация оказывает давление на экономическую активность, поскольку дизель широко используется в сельском хозяйстве, промышленности и грузовых перевозках. В США розничные цены на дизтопливо в сентябре впервые превысили 6 долларов за галлон (примерно 1,59 доллара за литр), что бьет по рейтингу президента Дональда Трампа и его Республиканской партии накануне выборов в Конгресс в начале ноября.Еще одним признаком дефицита становится ситуация на рынке хранения топлива. Нефтеперерабатывающие компании и трейдеры в Северной Америке отказываются продлевать договоры аренды емкостей для хранения дизтоплива из-за недостатка самого продукта.По данным брокера The Tank Tiger, доступные для аренды мощности по хранению топлива в Северной Америке и на островах Карибского бассейна к октябрю выросли до четырехлетнего максимума — 13 млн баррелей против 11 млн баррелей в июне.По словам операционного директора The Tank Tiger Стивена Барсамяна, рост доступности емкостей при сокращении запасов указывает на ожидания участников рынка относительно сохранения дефицита как минимум до первого квартала 2027 года. Обычно емкости арендуются на срок от 6 месяцев до года.Запасы дизельного топлива в США на 11 сентября сократились до 107,9 млн баррелей — минимального уровня для этого времени года с начала ведения статистики в 1982 году, свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). EIA ожидает дальнейшего снижения запасов дистиллятного топлива, к которому относится дизель. По прогнозу ведомства, в сентябре они опустятся ниже 100 млн баррелей и останутся ниже минимального уровня за последние пять лет до конца 2026 года и большую часть 2027 года.Потому неудивительно, что, по информации The Financial Times (FT), во время телефонного разговора между Трампом и Владимиром Зеленским 20 сентября глава Белого дома настаивал на прекращении украинских ударов по российским НПЗ.FT поговорила с высокопоставленным украинским чиновником, который присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Его содержание источник описал так: "Главный месседж американского президента был: "дизель, дизель и еще раз дизель" — и призывы отдать приказ военным о прекращении ударов дронами и ракетами".В понедельник президент США вновь прокомментировал украинские удары в своей сети Truth Social. "Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной нефтяной индустрией из-за ее войны с Украиной. Большое число ее дизельных предприятий было взорвано и, как минимум временно, не работает", — написал Трамп.На самом деле ситуация с дизельным топливом в России стабилизировалась благодаря запрету на экспорт, хотя внутренний рынок и логистика еще испытывают напряжение. РФ полностью запретила экспорт дизтоплива с 8 июля на фоне дефицита топлива на внутреннем рынке, вызванного остановкой ряда НПЗ. Запрет действует до 30 сентября, но, по информации Bloomberg, он может быть продлен на срок от одного до нескольких месяцев. Именно отмены этого запрета требует Трамп.Индия может сократить закупки российской нефти из-за новых санкций СШАИндийские нефтеперерабатывающие компании, которые в настоящее время планируют поставки на ноябрь, могут сократить закупки нефти из РФ после того, как на прошлой неделе был подписан закон о введении широких санкций со стороны США, пишет Bloomberg.Третий по величине покупатель нефти в мире в последние несколько месяцев закупал более половины своего импорта у России, стремясь противостоять высоким ценам и продолжающимся сбоям в поставках с Ближнего Востока. Однако, по словам участников переговоров, в последние несколько дней ведущие нефтеперерабатывающие компании начали всерьез искать альтернативные партии нефти.Трамп 18 сентября подписал закон о санкциях против России и Ирана. Документ расширяет санкции против РФ и позволяет Вашингтону вводить пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. В первую очередь речь идет о КНР и Индии.По данным аналитической компании Kpler, поставки российской нефти в Индию уже сократились и в сентябре могут составить в среднем около 1,9 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с апреля, но все еще более 35% от общего объема импорта.Однако полностью заменить российские поставки будет сложно, отмечает Bloomberg. В конце прошлой недели российская нефть Urals с доставкой в Индию стоила около 133 долларов за баррель, тогда как ближневосточные сорта Oman и Murban были на несколько долларов дороже. Одновременно поставки с Ближнего Востока остаются ограниченными из-за проблем с движением через Ормузский пролив.По словам источников агентства, Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон новые меры ко всем крупным покупателям российских энергоресурсов, включая Китай. На протяжении последнего года Индия неоднократно корректировала объемы закупок российской нефти в зависимости от того, как Вашингтон то усиливал, то ослаблял давление на эту торговлю, отмечено в публикации."Индия должна продолжать закупать нефть у России до тех пор, пока она остается конкурентоспособной… Индия должна игнорировать угрозы США ввести пошлины, поскольку им нет конца. США могут вскоре придумать новые способы введения дополнительных пошлин", — заявил в комментарии Bloomberg основатель базирующейся в Нью-Дели организации Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.При этом потребность Индии в нефти растет — по оценке Bloomberg, запуск нового НПЗ в Раджастхане и расширение действующих предприятий могут увеличить закупки страны до рекордных 5,4 млн баррелей нефти в сутки.Китай укрепляет сотрудничество с Россией в сфере СПГИюльский экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай вырос на 43% — до 951 тысячи тонн, обеспечив РФ второе место на рынке КНР в условиях падения китайского импорта СПГ на 19%. Значительная часть энергоносителя поступила в Китай с подсанкционного проекта "Арктик СПГ 2", для достройки которого китайские производители наконец отправили недостающие модули генерации электроэнергии.Объем российского СПГ, направленного в КНР в июле этого года, составил 951 тысячу тонн. Это на 43% выше уровня июля 2025-го и является второй позицией среди экспортеров сжиженного газа в КНР. По информации китайской таможенной службы, подобного месячного показателя не было с сентября 2024-го.Первое место по поставкам СПГ в Китай сохраняет Австралия, а Малайзия оттеснена на третью позицию.В июле 2026 года российское производство СПГ составило 2,34 миллиона тонн, сообщал Росстат. Четырем ключевым азиатским покупателям — Китаю, Японии, Южной Корее и Тайваню — РФ совокупно отгрузила 1,36 миллиона тонн.С 2022 года российский СПГ-сектор находится под беспрецедентным давлением. Санкции введены в отношении поставки СПГ-технологий, оборудования, строительства танкеров — многие западные компании ушли, а классические транспортные маршруты стали недоступны. Конкретно проект "Арктик СПГ 2" на полуострове Гыдан находится под американскими санкциями с 2023 года. Однако Россия сделала ставку на параллельный импорт оборудования и создание альтернативной логистической инфраструктуры, известной как "теневой флот".По подсчетам аналитиков, ежемесячный вывоз СПГ с проекта "Арктик СПГ 2" этим летом впервые превысил рубеж в 500 тысяч тонн (в пересчете — около 700 млн кубометров) и держался на этой планке два месяца подряд. Пока что единственным покупателем санкционных партий СПГ остается Китай, который на прошлой неделе отправил последние два модуля генерации электроэнергии для проекта "Арктик СПГ 2".На перемещение оборудования 17 сентября обратило внимание отраслевое издание gCaptain. По данным AIS и спутниковых снимков, находящиеся под санкциями США суда-тяжеловозы Glory Ocean и Bright Ocean приняли модули 2-PGM-002 и 2-PGM-004 в порту Чжанцзяган и взяли курс на север.Речь идет о двух последних из четырех модулей береговой электростанции, предназначенных для переработанной конфигурации второй технологической линии "Арктик СПГ 2". Оборудование изготовили на бывшей площадке Wison Offshore (ныне Wison New Energies) в Чжоушане.Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает три линии сжижения мощностью по 6,6 млн тонн СПГ в год. Первая линия была запущена в 2023 году, а вторая пока работает с неполной системой электроснабжения, ей не хватало как раз этих энергомодулей. Изначально завод проектировался под американские газовые турбины Baker Hughes, но после начала СВО на Украине американцы вышли из проекта. Альтернативных поставщиков предсказуемо нашли в Китае.Первые два модуля береговой электростанции — PGM-001 и PGM-003 — покинули китайскую площадку в 2024-м, осенью того же года они прибыли на полуостров Гыдан. С модулями PGM-002 и PGM-004 ситуация оказалась сложнее. После изготовления они более года оставались в Китае. Лишь в сентябре 2026 года за ними пришли Glory Ocean и Bright Ocean. В 2026 году оба судна были перерегистрированы под российский флаг, их владельцем стала зарегистрированная в Архангельске компания Eco Shipping LLC.

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эксклюзив, китай, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нпз