https://ukraina.ru/20260922/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083342892.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 22.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 22 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-22T01:06

2026-09-22T01:06

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 21 сентября и в ночь на 22 сентября объявлялась в Запорожской, Харьковской РФ, Курской, Белгородской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Рязанской, Саратовской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской, Запорожской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен во Владимирской, Ульяновская, Самарской, Волгоградской, Калужской, Смоленской, Тульской областях, в Мордовии, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 22 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы (23:09 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 45 украинских беспилотников, за сутки — 289.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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