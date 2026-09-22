Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 22.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 22.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 22 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-22T01:06
2026-09-22T01:06
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 21 сентября и в ночь на 22 сентября объявлялась в Запорожской, Харьковской РФ, Курской, Белгородской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Рязанской, Саратовской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской, Запорожской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен во Владимирской, Ульяновская, Самарской, Волгоградской, Калужской, Смоленской, Тульской областях, в Мордовии, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 22 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы (23:09 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 45 украинских беспилотников, за сутки — 289.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, днр, лнр, запорожская область, харьковская область, курская область, белгородская область, херсонская область, крым, севастополь, рязанская область, саратовская область, пенза, нижегородская область, воронежская область, ростовская область, брянская область, ульяновская область, самара, волгоградская область, калужская область, смоленск, росавиация, аэропорт, аэропорты, ограничения, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, угроза, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:06 22.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 22 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 21 сентября и в ночь на 22 сентября объявлялась в Запорожской, Харьковской РФ, Курской, Белгородской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Рязанской, Саратовской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской, Запорожской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен во Владимирской, Ульяновская, Самарской, Волгоградской, Калужской, Смоленской, Тульской областях, в Мордовии, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 22 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы (23:09 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 45 украинских беспилотников, за сутки — 289.
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