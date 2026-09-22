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В клетках и без еды: боец ВСУ показал, как на Украине обращаются с новобранцами

В клетках и без еды: боец ВСУ показал, как на Украине обращаются с новобранцами - 22.09.2026 Украина.ру

В клетках и без еды: боец ВСУ показал, как на Украине обращаются с новобранцами

Украинский военнослужащий Андрей Онистрат показал, как мобилизованных граждан везут на полигоны в автобусах с решетками под вооруженным конвоем, соответствующее видео опубликовал YouTube-канал "Герои дронов и 225 ОШП"

2026-09-22T10:55

2026-09-22T10:55

2026-09-22T11:03

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Кадры демонстрируют жесткие условия транспортировки новобранцев, которых заперли в машинах на несколько часов без еды.По словам бойца ВСУ, транспортные средства сделаны так, чтобы из них невозможно было выбраться. Онистрат подчеркнул, что если бы не люди с оружием, то новобранцы просто сбежали бы через окна. Сам военнослужащий снимал кадры под видом нарушителя, который самовольно оставил часть, но затем вернулся на службу. Он рассказал, что мобилизованные граждане на протяжении длительного времени были лишены питания, после чего провели в закрытом автобусе около шести часов. Онистрат добавил, что в дороге у людей начались наркотические ломки и стали отказывать внутренние органы, в частности печень и почки. На опубликованной записи один из призывников подтверждает, что страдает от наркозависимости и жалуется на сильные боли.Киевский режим столкнулся с острой нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.Подробнее о мобилизации - в материале В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника на сайте Украина.ру.

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