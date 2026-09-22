ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые - 22.09.2026 Украина.ру
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ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые
ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые - 22.09.2026 Украина.ру
ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые
В результате атаки ВСУ на Самарскую область погиб один человек, ещё четверо получили травмы. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев
2026-09-22T10:33
2026-09-22T10:33
россия
вооруженные силы украины
спецоперация
сво
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"С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжёлая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким", — написал он.Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествий работают экстренные службы и оперативный штаб.Федорищев отметил, что сбор информации продолжается.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Целили в заводы и дома: ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией
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россия, вооруженные силы украины, спецоперация, сво
Россия, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, СВО

ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые

10:33 22.09.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В результате атаки ВСУ на Самарскую область погиб один человек, ещё четверо получили травмы. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев
"С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжёлая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким", — написал он.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествий работают экстренные службы и оперативный штаб.
Федорищев отметил, что сбор информации продолжается.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Целили в заводы и дома: ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией
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