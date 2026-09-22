https://ukraina.ru/20260922/vsu-udarili-po-samarskoy-oblasti-est-pogibshiy-i-ranenye-1083348236.html

ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые

ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые - 22.09.2026 Украина.ру

ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые

В результате атаки ВСУ на Самарскую область погиб один человек, ещё четверо получили травмы. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев

2026-09-22T10:33

2026-09-22T10:33

2026-09-22T10:33

россия

вооруженные силы украины

спецоперация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082340122_0:41:1350:800_1920x0_80_0_0_2a95f22f89a045a1af49c9e29477a0bf.jpg

"С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжёлая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким", — написал он.Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествий работают экстренные службы и оперативный штаб.Федорищев отметил, что сбор информации продолжается.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Целили в заводы и дома: ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, вооруженные силы украины, спецоперация, сво