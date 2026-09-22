ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые
В результате атаки ВСУ на Самарскую область погиб один человек, ещё четверо получили травмы. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев
"С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжёлая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким", — написал он.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествий работают экстренные службы и оперативный штаб.
Федорищев отметил, что сбор информации продолжается.
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