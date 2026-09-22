Хорошо забытое старое: комплекс "Пасека" набрасывает на FPV-дроны сетку - 22.09.2026 Украина.ру
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Хорошо забытое старое: комплекс "Пасека" набрасывает на FPV-дроны сетку
Хорошо забытое старое: комплекс "Пасека" набрасывает на FPV-дроны сетку - 22.09.2026 Украина.ру
Хорошо забытое старое: комплекс "Пасека" набрасывает на FPV-дроны сетку
Комплекс "Пасека" для круговой защиты объектов и транспортных средств на земле от FPV-дронов противника может ловить их сеткой в автоматическом режиме. О новой разработке НПЦ "Ушкуйник" пишет РИА Новости
2026-09-22T09:45
2026-09-22T09:50
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"Пасека" была впервые представлена на III Международном технологическом конгрессе, который проходил в сентябре в Москве, в парке "Патриот". О её особенностях агентству рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев."Разработанный комплекс "Пасека" способен обеспечить круговую защиту объекта от FPV-дрона на земле. Четыре округлых модуля с 12 сеткометами обеспечивают защиту в 360 градусов", — сказал он.Глава НПЦ отметил, что сейчас для решения различных задач активно используются и наземные беспилотники, которые практически беззащитны перед атакой БПЛА."Они очень уязвимы: на земле от FPV-дрона не убежишь — догонит и убьёт. Для его защиты создана "Пасека", — сказал Чадаев.По его словам, проведённые в сентябре испытания полностью подтвердили все заложенные в комплекс характеристики. При приближении FPV-дрона комплекс в автоматическом режиме за счёт нейросети распознаёт его и на дальности до 20 метров выстреливает в его сторону сетью площадью четыре на четыре метра.Чадаев уточнил, что весь периметр объекта можно защитить четырьмя модулями с 48 сеткомётами."При этом комплекс очень экономичен, так как в нем используется обыкновенная рыболовная сеть, которая выстреливается и запутывает винты FPV-дрона... Замена картриджа в отстрелянном сеткомёте занимает всего несколько секунд", — добавил глава "Ушкуйника".Напомним, идея ловить противника таким способом известна с древности — сеть против вооружённых соперников использовали ещё гладиаторы-ретиарии. Также её давно применяют для гуманного отлова животных, а в некоторых случаях — и преступников.Ранее сообщалось, что холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска новейшие системы поражения воздушных целей ближнего рубежа "Зубр".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, пво, fpv-дрон, дроны, бпла, беспилотники, защита, впк, оружие, новости
Украина.ру, Россия, Москва, ПВО, fpv-дрон, дроны, БПЛА, беспилотники, защита, ВПК, оружие, Новости

Хорошо забытое старое: комплекс "Пасека" набрасывает на FPV-дроны сетку

09:45 22.09.2026 (обновлено: 09:50 22.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Комплекс "Пасека" для круговой защиты объектов и транспортных средств на земле от FPV-дронов противника может ловить их сеткой в автоматическом режиме. О новой разработке НПЦ "Ушкуйник" пишет РИА Новости
"Пасека" была впервые представлена на III Международном технологическом конгрессе, который проходил в сентябре в Москве, в парке "Патриот". О её особенностях агентству рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
"Разработанный комплекс "Пасека" способен обеспечить круговую защиту объекта от FPV-дрона на земле. Четыре округлых модуля с 12 сеткометами обеспечивают защиту в 360 градусов", — сказал он.
Глава НПЦ отметил, что сейчас для решения различных задач активно используются и наземные беспилотники, которые практически беззащитны перед атакой БПЛА.
"Они очень уязвимы: на земле от FPV-дрона не убежишь — догонит и убьёт. Для его защиты создана "Пасека", — сказал Чадаев.
По его словам, проведённые в сентябре испытания полностью подтвердили все заложенные в комплекс характеристики. При приближении FPV-дрона комплекс в автоматическом режиме за счёт нейросети распознаёт его и на дальности до 20 метров выстреливает в его сторону сетью площадью четыре на четыре метра.
Чадаев уточнил, что весь периметр объекта можно защитить четырьмя модулями с 48 сеткомётами.
"При этом комплекс очень экономичен, так как в нем используется обыкновенная рыболовная сеть, которая выстреливается и запутывает винты FPV-дрона... Замена картриджа в отстрелянном сеткомёте занимает всего несколько секунд", — добавил глава "Ушкуйника".
Напомним, идея ловить противника таким способом известна с древности — сеть против вооружённых соперников использовали ещё гладиаторы-ретиарии. Также её давно применяют для гуманного отлова животных, а в некоторых случаях — и преступников.
Ранее сообщалось, что холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска новейшие системы поражения воздушных целей ближнего рубежа "Зубр".
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