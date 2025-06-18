https://ukraina.ru/20250618/traditsionnye-tsennosti-i-demografiya-pushilin-rasskazal-o-rabote-delegatsii-dnr-na-pmef-1064003746.html

Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ

Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ - 18.06.2025 Украина.ру

Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ

Делегация руководства Донецкой Народной Республики рассказала участникам Петербургского международного экономического форума о мерах улучшения демографической ситуации. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин

2025-06-18T16:38

2025-06-18T16:38

2025-06-18T16:38

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донецкая народная республика

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денис пушилин

петербургский международный экономический форум (фонд)

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"Курс – на поддержку семей с детьми! На Петербургском международном экономическом форуме представил предложения по улучшению демографической ситуации, - заявил Пушилин. - Донбасс – южный форпост Русского мира. С 2014 года мы отстаиваем свой цивилизационный выбор быть частью России, защищаем ее традиционные ценности. Главная из них – крепкая семья".По словам главы ДНР, сейчас в республике работают не только над реализацией федеральных мер поддержки демографии, но и усиливают их собственными региональными инициативами.Пушилин подробно рассказал участникам ПМЭФ о предложениях со стороны народной республики. Среди них: расширение возможностей реализации материнского капитала на покупку семейного автомобиля, увеличение выплат за рождение третьего ребенка, сохранение статуса многодетной семьи до совершеннолетия самого младшего ребенка в семье, детские сады при вузах и льготная ипотека для студенческих семей, выделение многодетным семьям земельных участков под жилищное строительство с возможностью вести приусадебное хозяйство.Глава республики уверен, что нужны особые меры поддержки и для молодых родителей, родивших двух и более детей до 25 лет, а также первоочередное устройство детей в детсады и школы. Эти предложения уже направлены в Совет при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.Он отметил, что сейчас в регионе поддержку получают 8,5 тысяч многодетных семей, воспитывающих почти 30 тысяч детей."Для нас каждая такая семья – героическая! Делаем всё, чтобы их стало больше", - подчеркнул глава ДНР.Тем временем В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ Также в новостях: Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ Автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел ситуацию по другую сторону ЛБС в публикации Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация

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новости, донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, петербургский международный экономический форум (фонд), днр, новости днр, восстановление донбасса, новые регионы, новороссия, семья, дети, демография, русская традиция