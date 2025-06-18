Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ - 18.06.2025 Украина.ру
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Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ
Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ - 18.06.2025 Украина.ру
Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ
Делегация руководства Донецкой Народной Республики рассказала участникам Петербургского международного экономического форума о мерах улучшения демографической ситуации. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин
2025-06-18T16:38
2025-06-18T16:38
новости
донецкая народная республика
россия
донбасс
денис пушилин
петербургский международный экономический форум (фонд)
днр
новости днр
восстановление донбасса
новые регионы
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"Курс – на поддержку семей с детьми! На Петербургском международном экономическом форуме представил предложения по улучшению демографической ситуации, - заявил Пушилин. - Донбасс – южный форпост Русского мира. С 2014 года мы отстаиваем свой цивилизационный выбор быть частью России, защищаем ее традиционные ценности. Главная из них – крепкая семья".По словам главы ДНР, сейчас в республике работают не только над реализацией федеральных мер поддержки демографии, но и усиливают их собственными региональными инициативами.Пушилин подробно рассказал участникам ПМЭФ о предложениях со стороны народной республики. Среди них: расширение возможностей реализации материнского капитала на покупку семейного автомобиля, увеличение выплат за рождение третьего ребенка, сохранение статуса многодетной семьи до совершеннолетия самого младшего ребенка в семье, детские сады при вузах и льготная ипотека для студенческих семей, выделение многодетным семьям земельных участков под жилищное строительство с возможностью вести приусадебное хозяйство.Глава республики уверен, что нужны особые меры поддержки и для молодых родителей, родивших двух и более детей до 25 лет, а также первоочередное устройство детей в детсады и школы. Эти предложения уже направлены в Совет при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.Он отметил, что сейчас в регионе поддержку получают 8,5 тысяч многодетных семей, воспитывающих почти 30 тысяч детей."Для нас каждая такая семья – героическая! Делаем всё, чтобы их стало больше", - подчеркнул глава ДНР.Тем временем В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ Также в новостях: Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ Автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел ситуацию по другую сторону ЛБС в публикации Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация
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новости, донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, петербургский международный экономический форум (фонд), днр, новости днр, восстановление донбасса, новые регионы, новороссия, семья, дети, демография, русская традиция
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Денис Пушилин, Петербургский международный экономический форум (фонд), ДНР, новости ДНР, восстановление Донбасса, Новые регионы, Новороссия, Семья, дети, демография, русская традиция

Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ

16:38 18.06.2025
 
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Делегация руководства Донецкой Народной Республики рассказала участникам Петербургского международного экономического форума о мерах улучшения демографической ситуации. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин
"Курс – на поддержку семей с детьми! На Петербургском международном экономическом форуме представил предложения по улучшению демографической ситуации, - заявил Пушилин. - Донбасс – южный форпост Русского мира. С 2014 года мы отстаиваем свой цивилизационный выбор быть частью России, защищаем ее традиционные ценности. Главная из них – крепкая семья".
По словам главы ДНР, сейчас в республике работают не только над реализацией федеральных мер поддержки демографии, но и усиливают их собственными региональными инициативами.
Пушилин подробно рассказал участникам ПМЭФ о предложениях со стороны народной республики. Среди них: расширение возможностей реализации материнского капитала на покупку семейного автомобиля, увеличение выплат за рождение третьего ребенка, сохранение статуса многодетной семьи до совершеннолетия самого младшего ребенка в семье, детские сады при вузах и льготная ипотека для студенческих семей, выделение многодетным семьям земельных участков под жилищное строительство с возможностью вести приусадебное хозяйство.
Глава республики уверен, что нужны особые меры поддержки и для молодых родителей, родивших двух и более детей до 25 лет, а также первоочередное устройство детей в детсады и школы. Эти предложения уже направлены в Совет при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Ну и конечно, нужно больше рожать. В моей семье мы тоже останавливаться не планируем: дети – это счастье, а его много не бывает!", - добавил Пушилин.
Он отметил, что сейчас в регионе поддержку получают 8,5 тысяч многодетных семей, воспитывающих почти 30 тысяч детей.
"Для нас каждая такая семья – героическая! Делаем всё, чтобы их стало больше", - подчеркнул глава ДНР.
Тем временем В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ
Также в новостях: Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ
Автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел ситуацию по другую сторону ЛБС в публикации Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация
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НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассДенис ПушилинПетербургский международный экономический форум (фонд)ДНРновости ДНРвосстановление ДонбассаНовые регионыНовороссияСемьядетидемографиярусская традиция
 
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