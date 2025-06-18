В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ - 18.06.2025 Украина.ру
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В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ
В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ - 18.06.2025 Украина.ру
В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ
В Донецкой Народной Республике предусмотрено строительство автодорожного обхода Мариуполя – уже заключён контракт и специалисты приступили к подготовительным работам. Об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
2025-06-18T14:55
2025-06-18T14:55
новости
мариуполь
россия
донецкая народная республика
марат хуснуллин
новые регионы
восстановление донбасса
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Строительство автодорожного обхода Мариуполя выполняется для формирования единой опорной сети автомобильных дорог России и развития федеральной трассы Р-280 "Новороссия"."Федеральная трасса Р-280 „Новороссия“ – одно из важных направлений юга страны. Она входит в Азовское транспортное кольцо. В прошлом году трассу начали поэтапно расширять. И от границы Ростовской области до Мариуполя – это 37 км – она стала полностью четырёхполосной. Теперь занялись расширением новых участков протяжённостью порядка 70 км – от Мариуполя до границы с Запорожской областью и далее до Бердянска", – рассказал Хуснуллин.По его словам, начинаются подготовительные работы и в рамках строительства автодорожного обхода Мариуполя протяжённостью более 30 км."Он позволит не только увеличить пропускную способность в три раза – до 40 тыс. автомобилей в сутки, но и значительно сократить время поездок. Кроме того, улучшится качество жизни местных жителей за счёт снижения уровня шума и загрязнения", - отметил вице-премьер.Хуснуллин уточнил также: проект обхода Мариуполя предусматривает строительство шести разноуровневых транспортных развязок, 14 путепроводов и трёх мостов. Для безопасности движения встречные транспортные потоки разделят барьерным ограждением, а на всём протяжении маршрута обустроят наружное электроосвещение.Завершить строительство объекта планируют до конца 2028 года, рассказали в пресс-службе правительства РФ.Автор издания Украина.ру Андрей Киор рассмотрел проблему восстановления города в публикации Мариуполь 2025: город-призрак или рабочий рай? Шокирующая правда о трудоустройстве
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новости, мариуполь, россия, донецкая народная республика, марат хуснуллин, новые регионы, восстановление донбасса, днр, новости днр, сво
Новости, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Новые регионы, восстановление Донбасса, ДНР, новости ДНР, СВО

В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ

14:55 18.06.2025
 
© РИА Новости . Александр Иванов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Александр Иванов
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В Донецкой Народной Республике предусмотрено строительство автодорожного обхода Мариуполя – уже заключён контракт и специалисты приступили к подготовительным работам. Об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
Строительство автодорожного обхода Мариуполя выполняется для формирования единой опорной сети автомобильных дорог России и развития федеральной трассы Р-280 "Новороссия".
"Федеральная трасса Р-280 „Новороссия“ – одно из важных направлений юга страны. Она входит в Азовское транспортное кольцо. В прошлом году трассу начали поэтапно расширять. И от границы Ростовской области до Мариуполя – это 37 км – она стала полностью четырёхполосной. Теперь занялись расширением новых участков протяжённостью порядка 70 км – от Мариуполя до границы с Запорожской областью и далее до Бердянска", – рассказал Хуснуллин.
По его словам, начинаются подготовительные работы и в рамках строительства автодорожного обхода Мариуполя протяжённостью более 30 км.
"Он позволит не только увеличить пропускную способность в три раза – до 40 тыс. автомобилей в сутки, но и значительно сократить время поездок. Кроме того, улучшится качество жизни местных жителей за счёт снижения уровня шума и загрязнения", - отметил вице-премьер.
Хуснуллин уточнил также: проект обхода Мариуполя предусматривает строительство шести разноуровневых транспортных развязок, 14 путепроводов и трёх мостов. Для безопасности движения встречные транспортные потоки разделят барьерным ограждением, а на всём протяжении маршрута обустроят наружное электроосвещение.
Завершить строительство объекта планируют до конца 2028 года, рассказали в пресс-службе правительства РФ.
Автор издания Украина.ру Андрей Киор рассмотрел проблему восстановления города в публикации Мариуполь 2025: город-призрак или рабочий рай? Шокирующая правда о трудоустройстве
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