https://ukraina.ru/20250618/v-dnr-nachalas-podgotovka-k-stroitelstvu-obkhoda-mariupolya--pravitelstvo-rf-1064000170.html
В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ
В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ - 18.06.2025 Украина.ру
В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ
В Донецкой Народной Республике предусмотрено строительство автодорожного обхода Мариуполя – уже заключён контракт и специалисты приступили к подготовительным работам. Об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
2025-06-18T14:55
2025-06-18T14:55
2025-06-18T14:55
новости
мариуполь
россия
донецкая народная республика
марат хуснуллин
новые регионы
восстановление донбасса
днр
новости днр
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061203641_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_8e3047b427eb0c68a929e7f7da322700.jpg
Строительство автодорожного обхода Мариуполя выполняется для формирования единой опорной сети автомобильных дорог России и развития федеральной трассы Р-280 "Новороссия"."Федеральная трасса Р-280 „Новороссия“ – одно из важных направлений юга страны. Она входит в Азовское транспортное кольцо. В прошлом году трассу начали поэтапно расширять. И от границы Ростовской области до Мариуполя – это 37 км – она стала полностью четырёхполосной. Теперь занялись расширением новых участков протяжённостью порядка 70 км – от Мариуполя до границы с Запорожской областью и далее до Бердянска", – рассказал Хуснуллин.По его словам, начинаются подготовительные работы и в рамках строительства автодорожного обхода Мариуполя протяжённостью более 30 км."Он позволит не только увеличить пропускную способность в три раза – до 40 тыс. автомобилей в сутки, но и значительно сократить время поездок. Кроме того, улучшится качество жизни местных жителей за счёт снижения уровня шума и загрязнения", - отметил вице-премьер.Хуснуллин уточнил также: проект обхода Мариуполя предусматривает строительство шести разноуровневых транспортных развязок, 14 путепроводов и трёх мостов. Для безопасности движения встречные транспортные потоки разделят барьерным ограждением, а на всём протяжении маршрута обустроят наружное электроосвещение.Завершить строительство объекта планируют до конца 2028 года, рассказали в пресс-службе правительства РФ.Автор издания Украина.ру Андрей Киор рассмотрел проблему восстановления города в публикации Мариуполь 2025: город-призрак или рабочий рай? Шокирующая правда о трудоустройстве
мариуполь
россия
донецкая народная республика
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061203641_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_768577a4a2dcf0eb6d4b4ca80e65eb18.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мариуполь, россия, донецкая народная республика, марат хуснуллин, новые регионы, восстановление донбасса, днр, новости днр, сво
Новости, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Новые регионы, восстановление Донбасса, ДНР, новости ДНР, СВО
В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ
В Донецкой Народной Республике предусмотрено строительство автодорожного обхода Мариуполя – уже заключён контракт и специалисты приступили к подготовительным работам. Об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
Строительство автодорожного обхода Мариуполя выполняется для формирования единой опорной сети автомобильных дорог России и развития федеральной трассы Р-280 "Новороссия".
"Федеральная трасса Р-280 „Новороссия“ – одно из важных направлений юга страны. Она входит в Азовское транспортное кольцо. В прошлом году трассу начали поэтапно расширять. И от границы Ростовской области
до Мариуполя
– это 37 км – она стала полностью четырёхполосной. Теперь занялись расширением новых участков протяжённостью порядка 70 км – от Мариуполя до границы с Запорожской областью
и далее до Бердянска", – рассказал Хуснуллин
.
По его словам, начинаются подготовительные работы и в рамках строительства автодорожного обхода Мариуполя протяжённостью более 30 км.
"Он позволит не только увеличить пропускную способность в три раза – до 40 тыс. автомобилей в сутки, но и значительно сократить время поездок. Кроме того, улучшится качество жизни местных жителей за счёт снижения уровня шума и загрязнения", - отметил вице-премьер.
Хуснуллин уточнил также: проект обхода Мариуполя предусматривает строительство шести разноуровневых транспортных развязок, 14 путепроводов и трёх мостов. Для безопасности движения встречные транспортные потоки разделят барьерным ограждением, а на всём протяжении маршрута обустроят наружное электроосвещение.
Завершить строительство объекта планируют до конца 2028 года, рассказали в пресс-службе правительства РФ
.