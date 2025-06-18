https://ukraina.ru/20250618/khinshteyn-rasskazal-o-rabote-delegatsii-kurskoy-oblasti-na-pmef-1064003221.html

Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ

Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ - 18.06.2025 Украина.ру

Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ

Делегация руководства Курской области с 18 июня работает на площадках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

2025-06-18T16:18

2025-06-18T16:18

2025-06-18T16:27

новости

курская область

хинштейн

алексей миллер

газпром

петербургский международный экономический форум (фонд)

газ

инфраструктура

кто

восстановление

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На форуме представители Курской области обсудили вопросы газификации региона и сотрудничество с его промышленными компаниями с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером."Жизнь на селе есть там, где есть газ, электричество, вода, дороги и социальная инфраструктура. В рамках программы развития газоснабжения и газификации с 2021 года "Газпром" построил газопроводы к 16 посёлкам, сёлам, хуторам и деревням Курской области. В этом году начнут строительство газопровода ещё к одному селу", - отметил Хинштейн.По его мнению, нарастить поставки голубого топлива действующим потребителям и подключить новых станет возможно благодаря модернизации газораспределительной станции. Сейчас компания этим занимается.Хинштейн сообщил также, что в рамках программы догазификации населения газ подведён к более 9 тыс домам. Свыше 5,5 тыс семей уже установили необходимое оборудование и пользуются газом."Вместе с "Газпромом" нам предстоит сформировать новую пятилетнюю программу. Основной фокус, конечно же, на приграничье, - отметил врио губернатора. - Кроме этого, "Газпром" заинтересован в высокотехнологичной продукции наших промышленных предприятий. Будем сотрудничать, готовим к подписанию "дорожную карту".Хинштейн поблагодарил Миллера и коллектив "Газпрома" за внимание к Курской области и готовность помогать в непростое время.Ранее в новостях: Что происходит в Курской области Накануне Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области Актуальное интервью с упоминанием курской области: Александр Зимовский: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один

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новости, курская область, хинштейн, алексей миллер, газпром, петербургский международный экономический форум (фонд), газ, инфраструктура, кто, восстановление