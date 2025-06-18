Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ - 18.06.2025 Украина.ру
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Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ
Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ - 18.06.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ
Делегация руководства Курской области с 18 июня работает на площадках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн
2025-06-18T16:18
2025-06-18T16:27
новости
курская область
хинштейн
алексей миллер
газпром
петербургский международный экономический форум (фонд)
газ
инфраструктура
кто
восстановление
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На форуме представители Курской области обсудили вопросы газификации региона и сотрудничество с его промышленными компаниями с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером."Жизнь на селе есть там, где есть газ, электричество, вода, дороги и социальная инфраструктура. В рамках программы развития газоснабжения и газификации с 2021 года "Газпром" построил газопроводы к 16 посёлкам, сёлам, хуторам и деревням Курской области. В этом году начнут строительство газопровода ещё к одному селу", - отметил Хинштейн.По его мнению, нарастить поставки голубого топлива действующим потребителям и подключить новых станет возможно благодаря модернизации газораспределительной станции. Сейчас компания этим занимается.Хинштейн сообщил также, что в рамках программы догазификации населения газ подведён к более 9 тыс домам. Свыше 5,5 тыс семей уже установили необходимое оборудование и пользуются газом."Вместе с "Газпромом" нам предстоит сформировать новую пятилетнюю программу. Основной фокус, конечно же, на приграничье, - отметил врио губернатора. - Кроме этого, "Газпром" заинтересован в высокотехнологичной продукции наших промышленных предприятий. Будем сотрудничать, готовим к подписанию "дорожную карту".Хинштейн поблагодарил Миллера и коллектив "Газпрома" за внимание к Курской области и готовность помогать в непростое время.Ранее в новостях: Что происходит в Курской области Накануне Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области Актуальное интервью с упоминанием курской области: Александр Зимовский: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один
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новости, курская область, хинштейн, алексей миллер, газпром, петербургский международный экономический форум (фонд), газ, инфраструктура, кто, восстановление
Новости, Курская область, Хинштейн, Алексей Миллер, Газпром, Петербургский международный экономический форум (фонд), газ, инфраструктура, КТО, восстановление

Хинштейн рассказал о работе делегации Курской области на ПМЭФ

16:18 18.06.2025 (обновлено: 16:27 18.06.2025)
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Украина.ру
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Делегация руководства Курской области с 18 июня работает на площадках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн
На форуме представители Курской области обсудили вопросы газификации региона и сотрудничество с его промышленными компаниями с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.
"Жизнь на селе есть там, где есть газ, электричество, вода, дороги и социальная инфраструктура. В рамках программы развития газоснабжения и газификации с 2021 года "Газпром" построил газопроводы к 16 посёлкам, сёлам, хуторам и деревням Курской области. В этом году начнут строительство газопровода ещё к одному селу", - отметил Хинштейн.
По его мнению, нарастить поставки голубого топлива действующим потребителям и подключить новых станет возможно благодаря модернизации газораспределительной станции. Сейчас компания этим занимается.
Хинштейн сообщил также, что в рамках программы догазификации населения газ подведён к более 9 тыс домам. Свыше 5,5 тыс семей уже установили необходимое оборудование и пользуются газом.
"Вместе с "Газпромом" нам предстоит сформировать новую пятилетнюю программу. Основной фокус, конечно же, на приграничье, - отметил врио губернатора. - Кроме этого, "Газпром" заинтересован в высокотехнологичной продукции наших промышленных предприятий. Будем сотрудничать, готовим к подписанию "дорожную карту".
Хинштейн поблагодарил Миллера и коллектив "Газпрома" за внимание к Курской области и готовность помогать в непростое время.
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НовостиКурская областьХинштейнАлексей МиллерГазпромПетербургский международный экономический форум (фонд)газинфраструктураКТОвосстановление
 
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