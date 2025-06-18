https://ukraina.ru/20250618/ekonomika-ukrainy-i-voyna-provotsirovanie-raketnykh-udarov-defitsit-rzhi-i-bessmyslennaya-standartizatsiya-1063982963.html

Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация

Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация - 18.06.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация

Главной темой второй недели июня стала ирано-израильская война, на фоне которой украинские новости ушли на второй план. Но киевская власть не была бы собой если бы не пыталась привлечь максимальное внимание к себе, чтобы иметь и дальше возможность воевать до последнего украинца.

2025-06-18T04:55

2025-06-18T04:55

2025-06-18T13:04

эксклюзив

украина

россия

трамп и зеленский

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кабмин

еврокомиссия

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Главным инструментом привлечения внимания стали теракты и удары по российской энергетической инфраструктуре в надежде на ответный удар.Впрочем, хватало и других новостей, ознакомиться с которыми вы можете в традиционном обзоре событий украинской экономики по средам.Газовый заплётНа фоне ближневосточной авантюры Израиля в Европе растёт стоимость природного газа. Дело в том, что Иран экспортировал небольшие объёмы природного газа (ИРИ его использует для производства электроэнергии и в качестве моторного топлива) поставлялись в Турцию и перепродавались турецкими трейдерами в Европу. Теперь же эта схема не будет работать так как ЦАХАЛ наносит удары по иранским газовым промыслам.А на этом фоне ЕС планирует обязать операторов газовых терминалов сообщать о своих контрактах по регазификации российского СПГ — того требует план поэтапного отказа от российских энергоносителей, внедрить который планируется до конца 2027 года. А в конце текущего года евробюрократы хотят запретить заключать новые контракты на покупку российского СПГ.Украину эта история также затрагивает: она опустошила свои ПХГ — в них рекордно низкий за последние 11 лет запас газа — и теперь будет вынуждена вновь их заполнять, готовясь к отопительному сезону. Но закупать газ — импортировать нужно не менее 5 млрд м3 — придётся по высоким ценам и в условиях падения интереса к Украине и её проблемам.Газ ищут везде, заодно идёт активная работа с операторами газотранспортных систем отдельных европейских стран об увеличении пропускной способности газопроводов. С оператором польской ГТС Gaz-System на днях договорились об удвоении пропускной способности в направлении Польша — Украина с 1 июля.Параллельно Кабмин утвердил комплекс мероприятий по подготовке страны к отопительному сезону. Наибольший интерес представляют планы трёх городов — Кривого Рога, Вараша и Чернигова — до 2034 года обновить схемы теплоснабжения. В Кривом Роге — в части города отопительный сезон 2024/25 года и не начался — планируют построить 12 новых котельных и установить 27 когенерационных установок, а также заменить половину городских теплосетей. В Чернигове городские власти хотели бы реконструировать 16 котельных, установить солнечные электростанции и построить ТЭЦ, работающую на коммунальных отходах. В Вараше (до 2016 года город Кузнецовск Ровенской области) хотят построить 13 котельных и заменить 12 км сетей.Украина провоцируетПока внимание мировых СМИ приковано к Ближнему Востоку Зеленский пугает граждан Украины и своих западных покровителей российскими планами нанесения ударов по объектам атомной энергетики. Есть ли эти планы у России — не суть важно, куда большее значение имеют действия киевской власти, направленные на принуждение России к этим ударам.За две минувшие недели киевская власть не только организовала череду террористических актов на российской железнодорожной инфраструктуре вместе с атакой на аэродромы со стратегическим ракетоносцами, но и несколько раз погружала во тьму Запорожскую и Херсонскую области, чьи электроэнергетические связи с Россией пока слабы.В прошлый раз подобным образом киевская власть вела себя в декабре 2023 года, когда несколько раз на несколько дней оставила без света часть Донецка. Но перед этим весь 2023 год сводила с ума своих граждан, рассказывая о скорой и неизбежной атаке России по энергетическим объектам.Россия ответила в конце марта 2024 года, добив тепловую и выбив большую часть гидроэнергетики за исключением ГЭС, где гидроагрегаты были встроены в тело плотин.Теперь киевская власть добивается продолжения ударов. И, судя по упорству, все же добьется, а граждане Украины вновь будут переживать жаркое лето без электроэнергии, а может ещё и зиму без газа: денег на его закупки в полном объёме нет, а по ПХГ в прошлом году ВКС России били не менее 5 раз.Не вписались в рынокВ 2025/26 маркетинговом году Украина столкнётся со 100% дефицитом ржи, что приведёт к удорожанию ржаного хлеба. Выращивать рожь аграриям не интересно: у неё урожайность на 20 центнеров с гектара ниже, чем у пшеницы, да и на мировом рынке рожь не ценится. В предыдущие годы данный вид злаков импортировали из Белоруссии, но теперь этой опции нет. В общем, Украина сделала ещё один шаг на пути к построению бикультурного сельского хозяйства с опорой на выращивание зерновых и масличных. Рожь просто не вписалась в рынок.Также в рынок, но на этот раз уже европейский, не вписалась украинская сельскохозяйственная продукция: Еврокомиссия ввела против неё квоты. До конца текущего года Украина сможет поставить в ЕС: 583 тыс. тонн пшеницы и муки, 379 тыс. тонн кукурузы, 204 тыс. тонн ячменя, 52 тыс. тонн курятины, 7 тыс. тонн говядины, 3,5 тыс. тонн яиц, 5,8 тыс. тонн молока и сливок, 2,9 тыс. тонн сухого молока и 1,75 тыс. тонн сливочного масла. Квотирование обойдётся Украине в пределах от 2,8 до 3,5 млрд долларов экспортных потерь лишь в этом году. В следующем сумма будет в 2 раза больше.Стандарты есть, воды нетКабмин утвердил евроинтеграционный законопроект, в соответствии с которым Украина гармонизирует своё национальное законодательство в сфере водоснабжения и водоотведения со стандартами Евросоюза. Впрочем, это ни на что не повлияет.Во-первых, питьевой воды нет ни в одной украинской водопроводной системе. Во-вторых, денег на замену труб и модернизацию инфраструктуры у киевской власти нет (её приоритет — война с Россией до последнего украинца).Яркий пример водного кризиса — Николаев, где лишь спустя 1,5 года после ухода ВС РФ с правобережных районов Херсонской области принялись прокладывать водовод для обеспечения городских потребностей. Второй пример — Полтава, где в аварийном состоянии находится городской канализационный коллектор, а энергетики из-за накопленной задолженности хотят отключить водоканал от электроснабжения. Третий пример — Одесса, где порвало ветхий водовод из Беляевки (оттуда город получает днестровскую воду) и его два дня никто не мог заменить так как работники водоканала опасались попасть под мобилизацию. В итоге половина города раскупила все запасы бутилированной воды в магазинах и даже начала черпать воду из фонтанов.Бой антипрививочникамКабмин внёс в Раду законопроект о запрете допуска детей без обязательных прививок в учебные заведения. Взрослые без необходимых прививок также могут столкнуться с ограничениями и не смогут посещать образовательные учреждения или участвовать в мероприятиях, связанных с учебным процессом. Фиксировать отказ от прививок будут медработники, впрочем, насколько эффективно будет происходить такая фиксация не ясно: на Украине до СВО можно было купить любую справку, а сейчас так и подавно.Тем не менее, намерение правильное, на запоздалое — корью украинцы массово болели в 2019 году, когда лишь за первое полугодие было выявлено 56 инфицированных. Данных за 2024 год по Украине нет, а вот по России есть: выявлено 22,4 тыс. случаев данной инфекции.К слову, Роспотребнадзор в своём докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году" отметил значительное превышение "среднемноголетнего показателя заболеваемости" в отношении гемофильной инфекции (в 13,4 раза), кори (в 11 раз), краснухи (в шесть раз), коклюша (в 4,5 раза), эпидемического паротита (в 3,5 раза), лихорадки Западного Нила (в три раза), гриппа (в три раза) и внебольничной пневмонии (в два раза). Рост заболеваемости корью и краснухой является прямым следствием провала по вакцинации и пропаганды антиваксеров. Улучшение эпидемиологической обстановки на Украине положительно скажется и на России даже с учётом практически нулевой трансграничной мобильности граждан.Нужно больше золотаКильский институт мировой экономики опубликовал новый отчет, в котором описывается, как Европа могла бы заменить поддержку США для Украины. Организация подсчитала, что европейским правительствам в целом потребуется почти удвоить финансирование Украины с нынешних 44 млрд в год до 82 млрд евро в год, что соответствует увеличению примерно с 0,1% их совокупного ВВП до 0,21% ВВП. Италия и Испания должны увеличить финансирование Украины в шесть раз, Франция в четыре, а Германия на 50%, чтобы частично компенсировать прекращение финансирование Украины от США.Готов ли ЕС на такой подвиг станет ясно уже в ближайшие месяцы — евробюрократии потребуется время для принятия решения о финансировании Украины.Прочие новостиПерешедший в феврале текущего года в частную собственность Белгород-Днестровский торговый порт подписал меморандум (юридически не обязывающий договор) с оператором грузинского порта Поти о создании паромного маршрута. Однако как этот маршрут будет работать в условиях продолжающихся боевых действий пока непонятно.Среднегодовое потребление рыбы украинцами составляет немногим больше 13,2 кг в год, что в 2 раза меньше среднемировых показателей.Житомирские суды с начала года лишили права управлять транспортными средствами 9 водителей-уклонистов. Всего же в судах на рассмотрении находятся 59 аналогичных дел.Вклад украинских граждан в польский ВВП по итогам прошлого года превысил 22,7 млрд евро или 2,7% от ВВП Польши. Это в 2 раза больше, чем в позапрошлом году. А всего за последние три года украинцы увеличили ВВП Польши на 75,7 млрд евро, что в 8 раз больше суммы, затраченной на помощь им. Как видно, украинцы в Польше себя уже окупили и приносят польскому государству чистую прибыль.Киевская власть передала Еврокомиссии пакет документов для отмены роуминга в сотовых сетях между Украиной и Евросоюзом с 2026 года. Заодно Рада освободила от уплаты НДС импортёров оптоволокна, используемого для производства устойчивых к средствам РЭБ дронов.На Грибовицком полигоне во Львове, ставшем известным благодаря мусорному коллапсу 2016 года, в ходе которого ТКО из Львова возили по всей Украине, идёт второй этап рекультивации. Закрытую свалку планируют превратить в парк с полем для гольфа. Рекультивация ведётся с 2020 года на деньги Евросоюза, который выделил под эти цели 4,7 млн евро. А на другом конце страны — в Днепропетровской области — наказали военных, которые закрыли глаза на захват местными фермерами 100 гектар танкового полигона, на котором предприимчивые аграрии выращивали подсолнечник.В Киеве за последний год демонтировали 700 торговых павильонов (в украинской классификации это малые архитектурные формы (МАФ)). На их месте планируют создать зелёные зоны и общественные пространства. Можно как угодно относиться к киевской городской власти, но порой и она принимает правильные решения.Приватбанк обеспечил свыше половины поступлений в госбюджет Украины от государственных и коммунальных учреждений. Всего банк пополнил бюджет страны на 32,1 млрд гривен.В прошлом году турецкий бизнес добыл на Украине свыше 60 тыс. белой огнеупорной глины — каолина — 70% которой вывезли в Турцию. Каолин используют преимущественно для производства санитарной керамики, так часть минерала затем вернётся на Украину в виде унитазов и раковин. Стараниями ВС РФ в 2022 году освобождено месторождение каолина под Волновахой, которое теперь обеспечивает российские потребности в данном минерале.Член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Сергей Кузьминых оценил объём украинского аптечного сегмента (есть ещё госпитальный) фармрынка в 150 млрд гривен, из которых, по его оценкам, 30 млрд гривен пришлись на маркетинговые соглашения. Именно им киевская власть объявила бой в своих попытках добиться снижения цен на лекарства в аптеках. Крупных аптечных сетей в стране 5 и они контролируют 64% аптечного рынка, что позволяет им без проблем договариваться о ценах на лекарства.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, трамп и зеленский, польша, ес, кабмин, еврокомиссия