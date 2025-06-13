Захарова - Сибиге: не за то переживаешь - 13.06.2025 Украина.ру
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Захарова - Сибиге: не за то переживаешь
Захарова - Сибиге: не за то переживаешь - 13.06.2025 Украина.ру
Захарова - Сибиге: не за то переживаешь
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что главе МИД Украины Андрею Сибиге следует расстраиваться не из-за поздравлений ща День России, а из-за тел погибших украинских военных, которых Киев не хочет принимать
2025-06-13T10:02
2025-06-13T10:07
новости
россия
украина
киев
дмитрий ковалевич
мария захарова
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"Нормальный человек сказал бы, что ему "особенно неприятно" было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения", — так прокомментировала она слова Сибиги о том, что ему "особенно неприятно" читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран".Захарова также вспомнила слова писателя Николая Гоголя о том, что чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе.Тела погибших украинских солдат, которые Россия по своей инициативе предложила вернуть Украине в количестве 6 тысяч, сначала Украина без объяснения причин, не принимала, потом получив более 1200 из них, вместо обещанного обмена, передала России только 27 тел солдат российской армии погибших на фронтах СВО. Предполагается, что, во-первых, потери Украины в конфликте значительно превышают потери России и потому Украина, чтобы скрыть это всячески пытается дискредитировать гуманитарную акцию РФ. Во-вторых, украинская власть не хочет выплачивать родственникам погибших обещанные средства за погибших воинов, на что из бюджета необходимо выплатить более 2 млрд долларов только за эти 6 тысяч погибших.Подробнее о нежелании Украины принимать тела своих погибших солдат - в материале Дмитрия Ковалевича ""Вдовы подождут". Что говорят на Украине о возвращении из РФ тел своих военнослужащих"
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новости, россия, украина, киев, дмитрий ковалевич, мария захарова
Новости, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Ковалевич, Мария Захарова

Захарова - Сибиге: не за то переживаешь

10:02 13.06.2025 (обновлено: 10:07 13.06.2025)
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что главе МИД Украины Андрею Сибиге следует расстраиваться не из-за поздравлений ща День России, а из-за тел погибших украинских военных, которых Киев не хочет принимать
"Нормальный человек сказал бы, что ему "особенно неприятно" было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения", — так прокомментировала она слова Сибиги о том, что ему "особенно неприятно" читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран".
Захарова также вспомнила слова писателя Николая Гоголя о том, что чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе.
Тела погибших украинских солдат, которые Россия по своей инициативе предложила вернуть Украине в количестве 6 тысяч, сначала Украина без объяснения причин, не принимала, потом получив более 1200 из них, вместо обещанного обмена, передала России только 27 тел солдат российской армии погибших на фронтах СВО. Предполагается, что, во-первых, потери Украины в конфликте значительно превышают потери России и потому Украина, чтобы скрыть это всячески пытается дискредитировать гуманитарную акцию РФ. Во-вторых, украинская власть не хочет выплачивать родственникам погибших обещанные средства за погибших воинов, на что из бюджета необходимо выплатить более 2 млрд долларов только за эти 6 тысяч погибших.
Подробнее о нежелании Украины принимать тела своих погибших солдат - в материале Дмитрия Ковалевича ""Вдовы подождут". Что говорят на Украине о возвращении из РФ тел своих военнослужащих"
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