https://ukraina.ru/20250611/vdovy-podozhdut-chto-govoryat-na-ukraine-o-vozvraschenii-iz-rf-tel-svoikh-voennosluzhaschikh-1063850793.html

"Вдовы подождут". Что говорят на Украине о возвращении из РФ тел своих военнослужащих

"Вдовы подождут". Что говорят на Украине о возвращении из РФ тел своих военнослужащих - 11.06.2025 Украина.ру

"Вдовы подождут". Что говорят на Украине о возвращении из РФ тел своих военнослужащих

В среду 11 июня на Украине заявили о возвращении 1212 тел погибших украинских военнослужащих из числа шести тысяч, которых РФ решила передать в одностороннем порядке. Украинские власти уже неделю пытаются перебить негативный информационный фон, связанный с этим фактом, воспринимая его как "удар по Украине" в экономической и медийной сфере.

2025-06-11T18:01

2025-06-11T18:01

2025-06-11T18:01

эксклюзив

украина

россия

киев

владимир зеленский

александр дубинский

николай азаров

вооруженные силы украины

красный крест

офис президента

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Сам факт передачи такого количества погибших говорит о реальных потерях в ВСУ, а также предполагает выплаты семьям погибших. Кроме того, гибель и передача тел тысяч военнослужащих косвенно повлияет на темпы мобилизации и уровень дезертирства из ВСУ.Семьям только тех шести тысячи погибших, чьи тела РФ передает Киеву, должны выплатить 90 миллиардов гривен, в то время как в бюджете разрастается "дыра", и власти говорят, что скоро не смогут платить живым военнослужащим.По недавним сообщениям Красного креста из Украины было подано 400 тысяч заявлений о пропавших без вести. Главное управление разведки Минобороны (ГУР МОУ) в конце мая обвинило Красный крест в распространении "российской пропаганды" и "манипуляциях".Суммарные выплаты семьям всех погибших и пропавших без вести "похоронили" бы весь бюджет Украины в придачу с запланированной финансовой помощью Запада. Для западных спонсоров это предполагает необходимость вытрясти еще несколько миллиардов из своих налогоплательщиков, поэтому партнеры не будут возражать, если Киев на годы затянет формальную идентификацию тел.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что вся эта проволочка с возвращением тел лишний раз показывает, что для властей Украины простой украинец – просто расходный материал. "Сначала отлавливают людей на улицах, потом без серьезной подготовки отправляют на лишение жизни, а затем не хотят забирать их останки, чтобы не выплачивать семьям похоронные из пустого бюджета. От начала до конца обращаются, как с расходным материалом, но при этом взывают к долгу гражданина", - негодует Азаров.Несколько дней подряд Киев отказывался забирать тела, которые привозили к белорусской границе. Как заявили в МИД РФ, это был именно прямой отказ, "переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же".Украина в ответ обвинила Россию в манипуляциях. Украинские комментаторы в свою очередь с негодованием писали, что страна превратилась в такой концлагерь, откуда живым мужчинам не выехать, а мертвым – не заехать."То, что называет себя украинским правительством, и то, выполняя чьи приказы, погибли эти люди, отказывается забирать их тела. Больше 6000 тел погибших украинских военных были сохранены российскими бойцами, чтобы их близкие смогли похоронить их. Большая часть - из группировки, вторгшейся в Курскую область", - с негодованием пишет, проживающий в Чили украинский журналист-международник Олег Ясинский.Зеленский сначала заявлял, что россияне якобы "подсовывают" ему тела своих же погибших военнослужащих. В офисе президента затем утверждали, что информация о передаче тел – российская информационно-психологическая операция. Затем министр обороны Рустем Умеров спешно стал информировать западные институты, что речь идет о "равноценном обмене" (6000 на 6000), а не об односторонней передаче со стороны РФ. На данный момент Украина в обмен на 1212 своих передала РФ 27 тел погибших российских бойцов, что само по себе говорит о соотношении потерь.Украинский Telegram-канал "ЗеРада" пишет, что Офис президента будет затягивать возвращение остальных тел погибших, чтобы дозировать негативную информацию.В свою очередь Telegram-канал "Картель" утверждает, что сейчас весь медиа отдел Офиса президента пытается сбить "зраду", которая назревает в вопросе потерь ВСУ. "Многие задаются вопросом, что Украина последние полгода получает в 18 раз больше тел своих солдат, чем передает русских. Это и есть тот самый успех Зе Сырского?" - пишет "Картель".Оппозиционный украинский политолог Александр Лазарев, покинувший Украину, говорит, что Зеленскому не удалось выкрутиться и отказаться от возвращения тел. "Он петлял изо всех сил и когда понял, что об этом говорит уже весь мир, решился забрать часть погибших", - рассказывает политолог.Однако нардеп Александр Дубинский пишет, что кроме непонимания, что делать с этой проблемой, отказ принять тела украинских военнослужащих для Зеленского – это еще и способ затянуть ответ на меморандум о прекращении огня. Если тела принять, то надо выходить на следующий раунд переговоров, считает Дубинский, но в таком случае сужается окно для эскалации, которое нужно Зеленскому перед саммитом НАТО в Гааге.Кроме того, по данным Дубинского, "Слуги народа" готовят новые изменения в Гражданский кодекс, по которым признавать погибшего мёртвым можно будет только через три года после фиксации его исчезновения. "А вдовы?.. Ну, подождут. Им яхты всё равно не купить, а Владимиру Александровичу Зеленскому - уже можно и нужно быть наравне с персидскими шейхами. Он же не лох", - комментирует тактику Зеленского бывший "Слуга народа", обвиненный в госизмене.В связи с этим не следует ожидать, что даже те 1212 тел в ближайшее время признают погибшими официально. В дальнейшем, возможно, они вообще исчезнут. Украинские власти цинично заявят, что по местам хранения тел Россия якобы "нанесла удар". Как говорят в таких случаях полицейские: нет тела, нет дела.Подробнее о ситуации с передачей Украине тел погибших военнослужащих ВСУ - в статье Павла Котова "Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский"

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эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, александр дубинский, николай азаров, вооруженные силы украины, красный крест, офис президента