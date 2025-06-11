https://ukraina.ru/20250611/ukrainka-iskala-propavshego-muzha-on-nashelsya-v-spiskakh-tekh-chi-tela-kiev-nikak-ne-khotel-zabirat-1063852469.html

Украинка искала пропавшего мужа. Он нашелся в списках тех, чьи тела Киев никак не хотел забирать

Украинка искала пропавшего мужа. Он нашелся в списках тех, чьи тела Киев никак не хотел забирать - 11.06.2025 Украина.ру

Украинка искала пропавшего мужа. Он нашелся в списках тех, чьи тела Киев никак не хотел забирать

На украинском телевидении вышел сюжет о женщине, которая долгое время искала своего мужа, пропавшего в зоне боевых действий. Оказалось, ее муж в списке тех, чьи тела Москва должна была на днях передать Киеву, но представители украинской стороны отклонились их принять

2025-06-11T18:17

2025-06-11T18:17

2025-06-11T18:17

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Речь идет об украинском военном Александре Павлушко, которого в ВСУ до сих пор считали пропавшим без вести. Мужчина не вернулся с первого боевого задания, его жена в Киеве во время уличной акции расспрашивала обменянных пленных о том, не встречался ли им ее супруг."Передайте Оксане, чтоб обращалась к Зеленскому. Ее муж в Брянской области, в мешке 1198 в морозильной камере", - написал корреспондент RT Константин Придыбайло.В начале июня во время второго раунда переговоров России и Украины стороны договорились об обмене телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен производится не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдает Киеву шесть тысяч тел, а взамен получает все тела российских военных, которые есть у Украины).Спустя несколько дней Представители РФ приехали на условленное место... а Киев отказался принимать тела. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона доставила к месту, где должен был проходить обмен, 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приема, а группа переговорщиков и вовсе не прибыла на место.В среду, 11 июня, обмен все же состоялся по формуле 1212 на 27, на очереди решение судьбы тяжелораненых.Пробуксовка обмена стала одной из главных тем последних дней. Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц заострил внимание на том, что отказ Киева забирать тела продиктован исключительно финансовыми соображениями. Журналист напомнил, что за одного погибшего Украина обещает родственникам выплату в 30 миллионов в рублевом эквиваленте. Таким образом, за шесть тысяч тел выйдет примерно 180 миллиардов рублей.Позже стало известно, что киевский режим нашел радикальный способ решить вопрос выплат семьям погибших военнослужащих. Все оказалось очень просто. Теперь пропавших без вести бойцов ВСУ смогут официально признать умершими только через два года после окончания официально не объявленной войны. Родственникам придется доказывать их смерть через суд: Киев придумал, как решить вопрос с нежелательными телами.В то же время издание "Военная хроника" написало, что история со сложностью получения Украиной тел 6000 погибших военнослужащих - новый удар по всей конструкции официального нарратива Киева, выстроенного на отрицании масштабных потерь и управляемости мобилизации.Однако, добавил руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, у Киева есть и другие мотивы. Например, Украине придется передавать тела, которые станут доказательством применения пыток и зверств киевского режима.Полностью интервью Александра Михайлова: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме можно прочитать на сайте Украина.ру.Подробности обменной истории - в материалах авторов издания Украина.ру Кристины Черкасовой Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами и Дмитрия Ковалевича "Вдовы подождут". Что говорят на Украине о возвращении из РФ тел своих военнослужащих.

https://ukraina.ru/20250610/1063811894.html

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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, украина.ру