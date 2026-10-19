Священник из Львовской области позировал с символикой дивизии СС - 19.10.2026 Украина.ру
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Священник из Львовской области позировал с символикой дивизии СС
Священник из Львовской области позировал с символикой дивизии СС - 19.10.2026 Украина.ру
Священник из Львовской области позировал с символикой дивизии СС
Военного капеллана Украинской греко-католической церкви Михаила Гредиля уличили в публикации фотографий с атрибутикой нацистской дивизии Ваффен-СС "Галичина". На снимках священник позирует с нашивкой дивизии, в футболке с её символикой и лозунгом "Моя честь — верность", а также на фоне портрета Степана Бандеры
2026-10-19T16:07
2026-10-19T16:07
новости
львовская область
германия
степан бандера
угкц
сс
львовский областной совет
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Обратила на это внимание кандидат исторических наук Марта Гавришко.Что на фотографияхНа первой — Гредиль с нашивкой дивизии Ваффен-СС "Галичина". На второй — в футболке с изображением той же дивизии и лозунгом "Моя честь — верность". На третьей — на фоне портрета Степана Бандеры .Лозунг "Моя честь — верность" был официальным девизом Ваффен-СС, включая дивизию "Галичина" .Кто такой Михаил ГредильГредиль — настоятель церкви УГКЦ в городе Городок Львовской области. Возглавляет общественную организацию "Апостольская Чота". В 2021 году получил премию имени Степана Бандеры от Львовского областного совета в номинации "Научно-учебная национальная государственная деятельность" .Дивизия Ваффен-СС "Галичина" была сформирована в 1943 году и действовала до 1945-го. Укомплектована преимущественно галичанами греко-католической конфессии. Находилась в составе войск СС нацистской Германии.
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новости, львовская область, германия, степан бандера, угкц, сс, львовский областной совет
Новости, Львовская область, Германия, Степан Бандера, УГКЦ, СС, Львовский областной совет

Священник из Львовской области позировал с символикой дивизии СС

16:07 19.10.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото
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Военного капеллана Украинской греко-католической церкви Михаила Гредиля уличили в публикации фотографий с атрибутикой нацистской дивизии Ваффен-СС "Галичина". На снимках священник позирует с нашивкой дивизии, в футболке с её символикой и лозунгом "Моя честь — верность", а также на фоне портрета Степана Бандеры
Обратила на это внимание кандидат исторических наук Марта Гавришко.

Что на фотографиях

На первой — Гредиль с нашивкой дивизии Ваффен-СС "Галичина". На второй — в футболке с изображением той же дивизии и лозунгом "Моя честь — верность". На третьей — на фоне портрета Степана Бандеры .
Лозунг "Моя честь — верность" был официальным девизом Ваффен-СС, включая дивизию "Галичина" .

Кто такой Михаил Гредиль

Гредиль — настоятель церкви УГКЦ в городе Городок Львовской области. Возглавляет общественную организацию "Апостольская Чота". В 2021 году получил премию имени Степана Бандеры от Львовского областного совета в номинации "Научно-учебная национальная государственная деятельность" .
Дивизия Ваффен-СС "Галичина" была сформирована в 1943 году и действовала до 1945-го. Укомплектована преимущественно галичанами греко-католической конфессии. Находилась в составе войск СС нацистской Германии.
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