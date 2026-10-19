https://ukraina.ru/20261019/belyy-dom-dobivaetsya-kapitulyatsii-na-zapade-raskryli-kuda-vedet-dizelnaya-sdelka-trampa-1083921784.html

"Белый дом добивается капитуляции": на Западе раскрыли, куда ведет дизельная сделка Трампа

"Белый дом добивается капитуляции": на Западе раскрыли, куда ведет дизельная сделка Трампа - 19.10.2026 Украина.ру

"Белый дом добивается капитуляции": на Западе раскрыли, куда ведет дизельная сделка Трампа

США добиваются капитуляции Киева в украинском конфликте. Об этом 19 октября пишет газета Le Figaro

2026-10-19T15:39

2026-10-19T15:39

2026-10-19T15:39

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"[Президент США Дональд] Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь, похоже, окончательно перешёл на другую сторону. Всю последнюю неделю Вашингтон подаёт чёткие сигналы о том, что Белый дом добивается капитуляции", — говорится в публикации.По мнению издания, на это указывают американская дизельная сделка с Россией и призывы к проведению президентских выборов на Украине.Накануне вечером глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта с Москвой. На прошлой неделе Трамп выражал недовольство неготовностью Киева к диалогу и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.Таким образом, на Западе признают: Вашингтон больше не намерен тащить на себе украинский проект. Дизельная сделка с Москвой, требования провести выборы в Киеве, обвинения в адрес Зеленского — всё это складывается в одну картину. Между тем Владимир Зеленский придумал, как подольше остаться у власти. Глава киевского режима сообщил, что планирует организовать выборы на Украине не раньше, чем через шесть месяцев после завершения конфликта.

https://ukraina.ru/20261019/koren-konflikta-rubio-obyasnil-pochemu-ukraina-ne-otdaet-donbass-1083915191.html

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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нпз