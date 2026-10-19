https://ukraina.ru/20261019/transatlanticheskiy-razlom-bryussel-otkazalsya-ot-predlozheniya-ssha-o-zakupkakh-rossiyskogo-gaza-1083922229.html

Трансатлантический разлом: Брюссель отказался от предложения США о закупках российского газа

Трансатлантический разлом: Брюссель отказался от предложения США о закупках российского газа - 19.10.2026 Украина.ру

Трансатлантический разлом: Брюссель отказался от предложения США о закупках российского газа

Еврокомиссия официально отказалась рассматривать инициативу США по возобновлению закупок российского природного газа в качестве элемента мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе

2026-10-19T15:54

2026-10-19T15:54

2026-10-19T15:54

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Позиция Брюсселя сформировалась на фоне недавнего саммита ЕС 15–16 октября, участники которого "выразили разочарование" решением Вашингтона смягчить ограничения и начать закупать российский дизель."Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны", — сказала Пинью журналистам в ходе брифинга.Еврокомиссия уже заявляла: тотальный и бессрочный запрет на поставки российского газа в страны ЕС, который начнет действовать в Европе с 2027 года, не относится к санкционному пакету. Это означает, что данная норма сохранится в силе даже при гипотетической отмене всех остальных европейских ограничений против России.Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали эту инициативу с европейскими и украинскими официальными лицами, включая Зеленского во время визита в Киев в сентябре. О том, как Вашингтон рассчитывал, что возобновление работы трубопроводов может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта — в материале NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения на сайте Украина. ру.

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новости, брюссель, сша, вашингтон, урсула фон дер ляйен, стив уиткофф, джаред кушнер, еврокомиссия, украина.ру, ес