Трансатлантический разлом: Брюссель отказался от предложения США о закупках российского газа - 19.10.2026 Украина.ру
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Трансатлантический разлом: Брюссель отказался от предложения США о закупках российского газа
Трансатлантический разлом: Брюссель отказался от предложения США о закупках российского газа - 19.10.2026 Украина.ру
Трансатлантический разлом: Брюссель отказался от предложения США о закупках российского газа
Еврокомиссия официально отказалась рассматривать инициативу США по возобновлению закупок российского природного газа в качестве элемента мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе
2026-10-19T15:54
2026-10-19T15:54
новости
брюссель
сша
вашингтон
урсула фон дер ляйен
стив уиткофф
джаред кушнер
еврокомиссия
украина.ру
ес
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Позиция Брюсселя сформировалась на фоне недавнего саммита ЕС 15–16 октября, участники которого "выразили разочарование" решением Вашингтона смягчить ограничения и начать закупать российский дизель."Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны", — сказала Пинью журналистам в ходе брифинга.Еврокомиссия уже заявляла: тотальный и бессрочный запрет на поставки российского газа в страны ЕС, который начнет действовать в Европе с 2027 года, не относится к санкционному пакету. Это означает, что данная норма сохранится в силе даже при гипотетической отмене всех остальных европейских ограничений против России.Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали эту инициативу с европейскими и украинскими официальными лицами, включая Зеленского во время визита в Киев в сентябре. О том, как Вашингтон рассчитывал, что возобновление работы трубопроводов может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта — в материале NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения на сайте Украина. ру.
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новости, брюссель, сша, вашингтон, урсула фон дер ляйен, стив уиткофф, джаред кушнер, еврокомиссия, украина.ру, ес
Новости, Брюссель, США, Вашингтон, Урсула фон дер Ляйен, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Еврокомиссия, Украина.ру, ЕС

Трансатлантический разлом: Брюссель отказался от предложения США о закупках российского газа

15:54 19.10.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Еврокомиссия официально отказалась рассматривать инициативу США по возобновлению закупок российского природного газа в качестве элемента мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе
Позиция Брюсселя сформировалась на фоне недавнего саммита ЕС 15–16 октября, участники которого "выразили разочарование" решением Вашингтона смягчить ограничения и начать закупать российский дизель.

"Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны", — сказала Пинью журналистам в ходе брифинга.

Еврокомиссия уже заявляла: тотальный и бессрочный запрет на поставки российского газа в страны ЕС, который начнет действовать в Европе с 2027 года, не относится к санкционному пакету. Это означает, что данная норма сохранится в силе даже при гипотетической отмене всех остальных европейских ограничений против России.

Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали эту инициативу с европейскими и украинскими официальными лицами, включая Зеленского во время визита в Киев в сентябре. О том, как Вашингтон рассчитывал, что возобновление работы трубопроводов может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта — в материале NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения на сайте Украина. ру.
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