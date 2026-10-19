Трансатлантический разлом: Брюссель отказался от предложения США о закупках российского газа
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Еврокомиссия официально отказалась рассматривать инициативу США по возобновлению закупок российского природного газа в качестве элемента мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе
Позиция Брюсселя сформировалась на фоне недавнего саммита ЕС 15–16 октября, участники которого "выразили разочарование" решением Вашингтона смягчить ограничения и начать закупать российский дизель.
"Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны", — сказала Пинью журналистам в ходе брифинга.
Еврокомиссия уже заявляла: тотальный и бессрочный запрет на поставки российского газа в страны ЕС, который начнет действовать в Европе с 2027 года, не относится к санкционному пакету. Это означает, что данная норма сохранится в силе даже при гипотетической отмене всех остальных европейских ограничений против России.
Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали эту инициативу с европейскими и украинскими официальными лицами, включая Зеленского во время визита в Киев в сентябре. О том, как Вашингтон рассчитывал, что возобновление работы трубопроводов может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта — в материале NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения на сайте Украина. ру.
"Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны", — сказала Пинью журналистам в ходе брифинга.
Еврокомиссия уже заявляла: тотальный и бессрочный запрет на поставки российского газа в страны ЕС, который начнет действовать в Европе с 2027 года, не относится к санкционному пакету. Это означает, что данная норма сохранится в силе даже при гипотетической отмене всех остальных европейских ограничений против России.
Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали эту инициативу с европейскими и украинскими официальными лицами, включая Зеленского во время визита в Киев в сентябре. О том, как Вашингтон рассчитывал, что возобновление работы трубопроводов может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта — в материале NYT: США предложили Европе возобновить закупку российского газа в рамках мирного соглашения на сайте Украина. ру.
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