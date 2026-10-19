https://ukraina.ru/20261019/kult-natsionalistov-zelenskiy-lichno-reshaet-kogo-iz-liderov-oun-perezakhoronyat-na-ukraine-1083922818.html

Культ националистов: Зеленский лично решает, кого из лидеров ОУН* перезахоронят на Украине

Культ националистов: Зеленский лично решает, кого из лидеров ОУН* перезахоронят на Украине - 19.10.2026 Украина.ру

Культ националистов: Зеленский лично решает, кого из лидеров ОУН* перезахоронят на Украине

Владимир Зеленский лично определил первых пятерых исторических деятелей, останки которых украинские власти намерены перезахоронить на территории страны. Об этом 19 октября сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров, передает издание Life.ru

2026-10-19T16:17

2026-10-19T16:17

2026-10-19T16:17

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По его словам, соответствующее решение обсуждалось ещё в январе 2026 года на встрече с главой киевского режима и министром иностранных дел Андреем Сибигой.Останки Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник перевезли из Люксембурга и перезахоронили под Киевом в мае 2026 года. В августе аналогичная церемония состоялась для Коновальца, останки которого доставили из Нидерландов. В обоих мероприятиях участвовал Зеленский.Оба исторических деятеля руководили ОУН*. Коновалец стоял у истоков организации и возглавлял её до гибели в 1938 году. После него руководство перешло к Мельнику, который позднее возглавил одно из крыльев расколовшегося националистического движения.Алфёров сообщил, что работа над возвращением останков других исторических личностей продолжается. Сейчас украинская сторона ведёт десятки переговоров с зарубежными государствами. При этом глава института не назвал оставшихся участников этого списка, сославшись на сложность получения необходимых разрешений. По его словам, в ближайшее время на Украине может состояться двойное перезахоронение. * Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20260924/postpred-rf-privel-v-obse-fakty-kvalifitsiruyuschie-kievskiy-rezhim-kak-neonatsistskiy-1083407076.html

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новости, украина, люксембург, киев, владимир зеленский, андрей мельник, коновалец, оун