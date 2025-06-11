https://ukraina.ru/20250611/aleksandr-mikhaylov-kiev-ne-zabiral-tela-soldat-vsu-po-trem-prichinam-i-delo-ne-tolko-v-ego-tsinizme-1063840735.html

Александр Михайлов: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме

Александр Михайлов: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме - 11.06.2025 Украина.ру

Александр Михайлов: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме

Всю политику в ситуации по обмену телами погибших солдат между РФ и Украиной стоит вывести за скобки. Дело не в этом, а в адекватности человеческого отношения к павшему воину конкретной страны. Передача тел – сложный и неизбежный процесс, который пошатнет украинское общество, особенно в контексте доверия к власти и отношений с Западом.

2025-06-11T13:00

2025-06-11T13:00

2025-06-11T13:08

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запад

владимир зеленский

александр михайлов

вооруженные силы украины

обмен пленными

тела

всу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Россия передала Украине тела 1212 погибших военнослужащих, сообщил 11 июня украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.Ранее, 6 июня, Россия приступила к реализации передачи Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и обмену военнопленными, но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен пленными.— Александр Георгиевич, ситуация с затягиваем Украиной обмена пленными и телами солдат ВСУ вызывает серьезные вопросы о соблюдении гуманитарных норм и уважении к памяти погибших. Чем руководствовался Киев, когда отказывался забирать своих погибших воинов?— У данной проблемы много аспектов, которые будут растянуты на годы. И не факт, что основной темой станут только социальные вопросы. Это может решиться при наличии финансов довольно быстро. Так что все аргументы, что банда Зеленского боится только этого, косвенные… Хотя очевидно, что деньги им было жалко, потому что они нужны для иного.В этой истории есть и сложные технические вопросы, от которых у хунты голова идет кругом. Они были явно не готовы к такому быстрому, хотя и согласованному, шагу России. Как известно мы страна традиционных устоев, в том числе что касается отношения к павшим.Враги это или нет — вопрос философский. Мертвые не опасны, но у них есть родные, которым важна память об ушедшем близком человеке — тем более, что это не безымянные солдаты. У многих были документы, их можно опознать. Собственно, поэтому Россия пошла на этот чисто человеческий шаг, ведь мы часто говорим, что русские и украинцы — единый народ.Мы готовы исполнить свои договоренности. И уже приступили.— Так что же ошеломило киевский режим?— Куча сопутствующих морально нравственных и технических вопросов. Первое. Украина передала России, как сообщают публичные данные, 27 тел наших солдат, а мы им отдали 1212 погибших военнослужащих ВСУ. То есть вопрос в том, что украинские вожди не готовы вернуть нам столько же тел погибших. Ни для кого, даже для Запада (хоть он и молчит) не секрет, как бандитский киевский режим относится к русских солдатам и офицерам. Пытки, издевательства и презрение к своему врагу и их телам неоднократно освещались в публичном поле.Сколько безымянных братских могил, захоронений наших бойцов сегодня на Украине? Я сомневаюсь, что они трепетно свозили их в морги, чтобы однажды вернуть на Родину. Вооруженные силы Украины и своих-то раненых зачастую бросают на поле боя. Презрение к павшим они постоянно демонстрируют с особым цинизмом. Видимо, это суть их идеологии "мос…ку на гиляку" — даже в детских садах и школах.Второе. Единомоментное получение заявленного количества тел погибших (6000) — это мощный возбудитель чисто в политическом плане. Люди, потерявшие своих близких, безусловно, вынуждены будут пережить повторный стресс и задать власти вопрос "За что?". Как у Александра Вертинского: "Кто послал их на смерть не дрожащей рукой"?Всем известно, как проводилась вопреки воле граждан Украины мобилизация. Мы постоянно видим в Сети отчаянное сопротивление как самих рекрутов, так и их родных — ведь это приглашение на казнь. Поэтому, пока нет тела, у родных теплится надежда, что может быть человек жив. Понятно с каким "трепетом" эти люди будут благодарить Зеленского, его хунту и пока еще живых сотрудников ТЦК за погибших близких. А если сотни семей из одного города, села?Третье. Погибшие солдаты ВСУ возвращены, личности их будут установлены, но это ещё часть беды. Но ведь огромное количество тел потребует длительного изучения и идентификации личностей. На сегодняшний день вряд ли можно допустить, что Украина обладает необходимым числом лабораторий судебно-медицинских экспертиз, которые могут проводить исследования.Плюс ко всему, потребуются большие специально подготовленные энергообеспеченные площади для хранения этих тел. Многие тела без документов — как проводить опознание и где? Если погибшего можно привязать к населенному пункту, то еще куда бы ни шло. Можно, конечно, организовать опознание, но это процесс не для слабонервных — опознавать полуразложившиеся тела.Кстати, есть мировой опыт в этом отношении — когда тела раскладывали в огромном ангаре и толпы обезумевших родственников в определенном порядке пытались найти своего родного.Так вот представим себе, из Днепропетровской области, условно говоря, насильно отправили на линию фронта 1000-2000 человек, из которых половина вернулась в гробах. Это мощный психологический удар будет по социуму.Кроме того, для чистоты эксперимента для тел неопознанных и без идентификации потребуется генетическая экспертиза. Подчеркну — для чистоты. Но нужно ли это хунте? Способны ли они на это?Резюмирую. Помимо единомоментных выплат, которые должны будут сделать в Киеве (это, полагаю, серьёзный удар по бюджету и финансам Украины), на протяжении длительного времени будет накаляться обстановка вокруг идентификации тел погибших. Это на протяжении многих лет будет будоражить украинское общество (не дай Бог если они уже привыкли), которое резонно будет задавать вопрос своим политикам.Вот что больше всего волнует украинское руководство.— Опираясь на опыт идентификации тел погибших, какие основные трудности и временные рамки следует ожидать в этом процессе?— Тему опознания и идентификации мы проходили в период чеченской кампании, когда, так сказать, в рефрижераторах хранились останки солдат, офицеров, которые не имели при себе документов. И не только останки, но и фрагменты тел, подлежащих генетической экспертизе.Их нужно было каким-то образом идентифицировать. У нас существовала 12-я лаборатория, которая решала эти вопросы в Ростове-на-Дону. И, естественно, эта процедура растягивалась в буквальном смысле на годы.— Как, по вашему мнению, Украина может использовать тему идентификации тел погибших в информационной войне? Насколько эффективны будут эти попытки, учитывая текущее отношение Запада к украинскому правительству?— Конечно, сегодня мы говорим о том, что Украина будет пытаться каким-то образом трактовать по-своему и педалировать эту тему, переводя "стрелки" на Российскую Федерацию. Но мы прекрасно понимаем, что даже Западу уже все ясно с Украиной.Кроме того, речь идёт о взаимной передаче тел погибших. То есть не только о тех, кого передаёт Украина. Ведь она должна отдать останки наших солдат и офицеров, к которым, как я упомянул, на Украине отношение явно иное, нежели в РФ. Поэтому всю политику в этом деле я бы вывел за скобки — здесь дело не в ней, а в адекватности человеческого отношения к погибшему солдату конкретной страны.Передача тел погибших – сложный и неизбежный процесс, который обязательно затронет украинское общество и политику, особенно в контексте доверия к власти и связей с Западом. Важно отделять достойное отношение к погибшим от возможных политических манипуляций.— Учитывая и без того низкий рейтинг доверия к Зеленскому, как процесс идентификации тел погибших может повлиять на его дальнейшую политическую карьеру?— Авторитет Зеленского, который уже ниже плинтуса, будет подвергаться ещё большим дополнительным испытаниям с точки зрения, так сказать, окончательной утраты доверия среди населения. Зеленского это волнует в первую очередь, как трогает и его близкое окружение, которое существует в политике (да, и на этом свете) до тех пор, пока в там находится сам Зеленский.

https://ukraina.ru/20221014/1039731439.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, александр михайлов, вооруженные силы украины, обмен пленными, тела, всу, погибшие