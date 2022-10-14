https://ukraina.ru/20221014/1039731439.html
Александр Михайлов: кто он
Александр Михайлов: кто он - 14.10.2022 Украина.ру
Александр Михайлов: кто он
Член Высшего совета Общероссийского движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ"
2022-10-14T12:02
2022-10-14T12:02
2022-10-14T12:02
михайлов
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Руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ".Генерал-лейтенант полиции.Генерал-майор ФСБ.Экс-руководитель пресс-службы ФСБ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
михайлов
Александр Михайлов: кто он
Член Высшего совета Общероссийского движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ"
Руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ".
Генерал-лейтенант полиции.
Экс-руководитель пресс-службы ФСБ.