Энергетическая катастрофа: переживёт ли Украина эту зиму и для кого опасны санкции Трампа – Фролов - 19.10.2026 Украина.ру
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Энергетическая катастрофа: переживёт ли Украина эту зиму и для кого опасны санкции Трампа – Фролов
Энергетическая катастрофа: переживёт ли Украина эту зиму и для кого опасны санкции Трампа – Фролов - 19.10.2026 Украина.ру
Энергетическая катастрофа: переживёт ли Украина эту зиму и для кого опасны санкции Трампа – Фролов
Заместитель директора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 19.10.2026
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Заместитель директора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру проанализировал временный запрет президента США Дональда Трампа на действие "адских санкций" против России и рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на мировом рынке дизеля:00:37 - "Адские санкции": зачем Трамп их ввёл, а потом приостановил?07:31 - Кто виноват в дорогом дизеле: Трамп, Зеленский или Иран?14:42 - Роль России в мировом экспорте дизеля и нефтепродуктов;17:23 - В США нет дефицита дизеля: что изменят российские поставки?18:10 - Украина перед зимой: когда начался энергетический коллапс?22:40 - Уголь и отопление: уроки энергетического кризиса 2021 года.*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.ТГ-канал Александра Фролова: https://t.me/OilGasGameКанал Александра Фролова в МАХ: https://max.ru/OilGasGameУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, линдси грэм, владимир зеленский, видео
Видео, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Линдси Грэм, Владимир Зеленский

Энергетическая катастрофа: переживёт ли Украина эту зиму и для кого опасны санкции Трампа – Фролов

16:09 19.10.2026
 
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Заместитель директора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру проанализировал временный запрет президента США Дональда Трампа на действие "адских санкций" против России и рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на мировом рынке дизеля:

00:37 - "Адские санкции": зачем Трамп их ввёл, а потом приостановил?
07:31 - Кто виноват в дорогом дизеле: Трамп, Зеленский или Иран?
14:42 - Роль России в мировом экспорте дизеля и нефтепродуктов;
17:23 - В США нет дефицита дизеля: что изменят российские поставки?
18:10 - Украина перед зимой: когда начался энергетический коллапс?
22:40 - Уголь и отопление: уроки энергетического кризиса 2021 года.

*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

ТГ-канал Александра Фролова: https://t.me/OilGasGame
Канал Александра Фролова в МАХ: https://max.ru/OilGasGame

Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

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