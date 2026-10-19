Энергетическая катастрофа: переживёт ли Украина эту зиму и для кого опасны санкции Трампа – Фролов
Заместитель директора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру проанализировал временный запрет президента США Дональда Трампа на действие "адских санкций" против России и рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на мировом рынке дизеля:
00:37 - "Адские санкции": зачем Трамп их ввёл, а потом приостановил?
07:31 - Кто виноват в дорогом дизеле: Трамп, Зеленский или Иран?
14:42 - Роль России в мировом экспорте дизеля и нефтепродуктов;
17:23 - В США нет дефицита дизеля: что изменят российские поставки?
18:10 - Украина перед зимой: когда начался энергетический коллапс?
22:40 - Уголь и отопление: уроки энергетического кризиса 2021 года.
*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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Наш сайт: https://ukraina.ru
00:37 - "Адские санкции": зачем Трамп их ввёл, а потом приостановил?
07:31 - Кто виноват в дорогом дизеле: Трамп, Зеленский или Иран?
14:42 - Роль России в мировом экспорте дизеля и нефтепродуктов;
17:23 - В США нет дефицита дизеля: что изменят российские поставки?
18:10 - Украина перед зимой: когда начался энергетический коллапс?
22:40 - Уголь и отопление: уроки энергетического кризиса 2021 года.
*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
ТГ-канал Александра Фролова: https://t.me/OilGasGame
Канал Александра Фролова в МАХ: https://max.ru/OilGasGame
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
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