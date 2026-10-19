https://ukraina.ru/20261019/energeticheskaya-katastrofa-perezhivt-li-ukraina-etu-zimu-i-dlya-kogo-opasny-sanktsii-trampa--frolov-1083923635.html

Энергетическая катастрофа: переживёт ли Украина эту зиму и для кого опасны санкции Трампа – Фролов

Энергетическая катастрофа: переживёт ли Украина эту зиму и для кого опасны санкции Трампа – Фролов - 19.10.2026 Украина.ру

Энергетическая катастрофа: переживёт ли Украина эту зиму и для кого опасны санкции Трампа – Фролов

Заместитель директора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 19.10.2026

2026-10-19T16:09

2026-10-19T16:09

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сша

россия

дональд трамп

украина.ру

линдси грэм

владимир зеленский

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Заместитель директора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру проанализировал временный запрет президента США Дональда Трампа на действие "адских санкций" против России и рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на мировом рынке дизеля:00:37 - "Адские санкции": зачем Трамп их ввёл, а потом приостановил?07:31 - Кто виноват в дорогом дизеле: Трамп, Зеленский или Иран?14:42 - Роль России в мировом экспорте дизеля и нефтепродуктов;17:23 - В США нет дефицита дизеля: что изменят российские поставки?18:10 - Украина перед зимой: когда начался энергетический коллапс?22:40 - Уголь и отопление: уроки энергетического кризиса 2021 года.*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.ТГ-канал Александра Фролова: https://t.me/OilGasGameКанал Александра Фролова в МАХ: https://max.ru/OilGasGameУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, линдси грэм, владимир зеленский, видео