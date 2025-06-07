Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами - 07.06.2025 Украина.ру
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Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами
Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами - 07.06.2025 Украина.ру
Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами
Отказ Киева забирать тела своих погибших является нарушением международных гуманитарных норм. Украине не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми. Вероятно, "киевская хунта была уверена, что сорвала все мирные контакты своими безрассудными атаками"
2025-06-07T18:05
2025-06-07T18:30
россия
украина
владимир мединский
мария захарова
владимир зеленский
родион мирошник
всу
вс рф
эксклюзив
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Сегодня помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. К месту, где должен был проходить обмен, были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приема, перенеся на неопределенный срок, а группа переговорщиков вообще не прибыла на место.Позже Мединский заявил, что именно сегодня, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять своих павших солдат, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански. "День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих", — подчеркнул он.Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что отказ Киева забирать тела своих погибших является нарушением международных гуманитарных норм. Кроме того, он отметил, что заявленные объемы вскрывают ложь киевского режима о минимальных потерях. По словам Мирошника, которые приводит агентство RT, попытки Владимира Зеленского манипулировать информацией видны всем, кто следит за ситуацией, не только в России, но и в других странах.Между тем сенатор Андрей Клишас считает, что "хунта в Киеве была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками". По его мнению, киевский режим не готов проводить обмен ни пленными, ни телами погибших. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь назвал цинизмом и проявлением гнилой сути отказ Киева забирать тела погибших. "Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и на Украине, и здравомыслящие силы в мире", — отметил он. В беседе с RT Слуцкий обратил внимание, что украинский режим не первый раз саботирует достигнутые договоренности. По его мнению это может быть связано с нежеланием выплачивать компенсации семьям погибших.Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевским властям свои граждане не нужны ни живыми, ни мертвыми. "Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа", — указала дипломат.Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с агентством РИА Новости подчеркнул, что Киев отказался принимать тела солдат и офицеров ВСУ, так как выплаты родным шести тысячи военных повлекли бы огромные траты из бюджета. "Надо признать, что они потеряли массу народу, что это огромные затраты, потому что придется выплачивать семьям погибших достаточно серьезные суммы денег. Украина не готова к этому сейчас", — пояснил он.Такого же мнение придерживается и военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Ранее он заострил внимание на том, что отказ Киева забирать тела продиктован исключительно финансовыми соображениями. Журналист напомнил, что за одного погибшего Украина обещает родственникам выплату в 30 миллионов в рублевом эквиваленте. Таким образом, за шесть тысяч тел выйдет примерно 180 миллиардов рублей.Договоренность о передаче Украине шести тысяч тел погибших солдат ВСУ была достигнута на переговорах между делегациями двух стран в Стамбуле, которые прошли в понедельник, 7 июня. В то же время издание "Военная хроника" написало, что история со сложностью получения Украиной тел 6000 погибших военнослужащих — новый удар по всей конструкции официального нарратива Киева, выстроенного на отрицании масштабных потерь и управляемости мобилизации. Отмечается, что на цифрах все выглядит предельно просто: при выплате стандартной компенсации семьям погибших в 15 млн гривен за каждого, общая сумма составляет около 2,1 млрд долларов по текущему курсу. Для государства, находящегося в фактически дефолтном состоянии и держащегося на внешнем финансировании, это не просто неподъемная цифра — это неподъемная цифра с юридическими последствиями."Признание этих тел — это автоматическое включение механизма пересмотра и переоценки потерь, которые ранее официально отрицались. И тут включается не математика, а политика. Придется объяснять, кто все эти люди, откуда они, где и когда погибли, есть они в реестрах погибших или нет, и почему до этого момента они числились как пропавшие, пленные или вообще "неизвестные", а денежки за них списывались. Автоматически поднимается вопрос: где и кто подписывал за них бумаги, и другие неудобные вопросы", — говорится в публикации. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Харькове прозвучало более 50 взрывов. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале написал, что ночная атака на город стала самой масштабной за последние три годаМониторинговые ресурсы тем временем сообщили, что взрывы были слышны в Киеве, Днепропетровске и Павлограде. Помимо этого, минувшей ночью сообщения об атаке приходили из Полтавской, Хмельницкой, Одесской, Тернопольской и Сумской областей.В среду, 4 июня, главы России и США Владимир Путин и Дональд Трампвновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами"."Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп. Накануне президент США заявил, что призвал Владимира Путина не отвечать на недавние атаки Киева.По мнению Трампа, Украина дала России основания для массированного удара после атак на военные аэродромы, о чем он заявил журналистам в Белом доме."Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям", – сказал он. При этом Трамп выразил надежду, что противостояние стран не перерастет в ядерный конфликт после недавних украинских атак. "Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", – заявил президент США.
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россия, украина, владимир мединский, мария захарова, владимир зеленский, родион мирошник, всу, вс рф, эксклюзив
Россия, Украина, Владимир Мединский, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, ВСУ, ВС РФ, Эксклюзив

Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами

18:05 07.06.2025 (обновлено: 18:30 07.06.2025)
 
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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Отказ Киева забирать тела своих погибших является нарушением международных гуманитарных норм. Украине не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми. Вероятно, "киевская хунта была уверена, что сорвала все мирные контакты своими безрассудными атаками"
Сегодня помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. К месту, где должен был проходить обмен, были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приема, перенеся на неопределенный срок, а группа переговорщиков вообще не прибыла на место.
Позже Мединский заявил, что именно сегодня, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять своих павших солдат, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански.
"День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих", — подчеркнул он.
Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что отказ Киева забирать тела своих погибших является нарушением международных гуманитарных норм. Кроме того, он отметил, что заявленные объемы вскрывают ложь киевского режима о минимальных потерях. По словам Мирошника, которые приводит агентство RT, попытки Владимира Зеленского манипулировать информацией видны всем, кто следит за ситуацией, не только в России, но и в других странах.
Между тем сенатор Андрей Клишас считает, что "хунта в Киеве была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками". По его мнению, киевский режим не готов проводить обмен ни пленными, ни телами погибших.
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь назвал цинизмом и проявлением гнилой сути отказ Киева забирать тела погибших.
"Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и на Украине, и здравомыслящие силы в мире", — отметил он. В беседе с RT Слуцкий обратил внимание, что украинский режим не первый раз саботирует достигнутые договоренности. По его мнению это может быть связано с нежеланием выплачивать компенсации семьям погибших.
Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
14:45
Подлость и цинизм. Украина перенесла на неопределённый срок приёмку тел погибших военнослужащих ВСУУкраина неожиданно перенесла на неопределённый срок приёмку тел погибших военнослужащих ВСУ и обмен тяжелоранеными военнопленными, сообщил руководитель российской делегации по переговорам в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевским властям свои граждане не нужны ни живыми, ни мертвыми.
"Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа", — указала дипломат.
Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с агентством РИА Новости подчеркнул, что Киев отказался принимать тела солдат и офицеров ВСУ, так как выплаты родным шести тысячи военных повлекли бы огромные траты из бюджета.
"Надо признать, что они потеряли массу народу, что это огромные затраты, потому что придется выплачивать семьям погибших достаточно серьезные суммы денег. Украина не готова к этому сейчас", — пояснил он.
Такого же мнение придерживается и военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Ранее он заострил внимание на том, что отказ Киева забирать тела продиктован исключительно финансовыми соображениями. Журналист напомнил, что за одного погибшего Украина обещает родственникам выплату в 30 миллионов в рублевом эквиваленте. Таким образом, за шесть тысяч тел выйдет примерно 180 миллиардов рублей.
Договоренность о передаче Украине шести тысяч тел погибших солдат ВСУ была достигнута на переговорах между делегациями двух стран в Стамбуле, которые прошли в понедельник, 7 июня.
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В то же время издание "Военная хроника" написало, что история со сложностью получения Украиной тел 6000 погибших военнослужащих — новый удар по всей конструкции официального нарратива Киева, выстроенного на отрицании масштабных потерь и управляемости мобилизации.
Отмечается, что на цифрах все выглядит предельно просто: при выплате стандартной компенсации семьям погибших в 15 млн гривен за каждого, общая сумма составляет около 2,1 млрд долларов по текущему курсу. Для государства, находящегося в фактически дефолтном состоянии и держащегося на внешнем финансировании, это не просто неподъемная цифра — это неподъемная цифра с юридическими последствиями.
"Признание этих тел — это автоматическое включение механизма пересмотра и переоценки потерь, которые ранее официально отрицались. И тут включается не математика, а политика. Придется объяснять, кто все эти люди, откуда они, где и когда погибли, есть они в реестрах погибших или нет, и почему до этого момента они числились как пропавшие, пленные или вообще "неизвестные", а денежки за них списывались. Автоматически поднимается вопрос: где и кто подписывал за них бумаги, и другие неудобные вопросы", — говорится в публикации.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Харькове прозвучало более 50 взрывов. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале написал, что ночная атака на город стала самой масштабной за последние три года
Мониторинговые ресурсы тем временем сообщили, что взрывы были слышны в Киеве, Днепропетровске и Павлограде. Помимо этого, минувшей ночью сообщения об атаке приходили из Полтавской, Хмельницкой, Одесской, Тернопольской и Сумской областей.
В среду, 4 июня, главы России и США Владимир Путин и Дональд Трампвновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами".
"Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп. Накануне президент США заявил, что призвал Владимира Путина не отвечать на недавние атаки Киева.
По мнению Трампа, Украина дала России основания для массированного удара после атак на военные аэродромы, о чем он заявил журналистам в Белом доме.
"Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям", – сказал он. При этом Трамп выразил надежду, что противостояние стран не перерастет в ядерный конфликт после недавних украинских атак. "Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", – заявил президент США.
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18:35Как изменились боевики ВСУ за время СВО: командир Савенко о мотивированности военных с Украины
18:05Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами
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