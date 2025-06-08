https://ukraina.ru/20250608/peresmotret-odnu-detal-ekspert-otvetil-chto-imenno-rossii-nuzhno-sdelat-dlya-pobedy-1063723487.html

Пересмотреть одну деталь: эксперт ответил, что именно России нужно сделать для победы

Пересмотреть одну деталь: эксперт ответил, что именно России нужно сделать для победы - 08.06.2025 Украина.ру

Пересмотреть одну деталь: эксперт ответил, что именно России нужно сделать для победы

До сих пор Россия строго придерживалась обещания не трогать никакие другие объекты противника, кроме военных и энергетических. Однако этот постулат нужно пересмотреть, чтобы резко переломить ситуацию на поле боя. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-06-08T06:00

2025-06-08T06:00

2025-06-08T06:25

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Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.В воздухе повис вопрос: Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.Однако позже эксперты сошлись на том, что Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?

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новости, россия, украина, киев, владимир путин, пётр скоробогатый, дональд трамп, украина.ру