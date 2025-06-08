Пересмотреть одну деталь: эксперт ответил, что именно России нужно сделать для победы - 08.06.2025 Украина.ру
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Пересмотреть одну деталь: эксперт ответил, что именно России нужно сделать для победы
Пересмотреть одну деталь: эксперт ответил, что именно России нужно сделать для победы - 08.06.2025 Украина.ру
Пересмотреть одну деталь: эксперт ответил, что именно России нужно сделать для победы
До сих пор Россия строго придерживалась обещания не трогать никакие другие объекты противника, кроме военных и энергетических. Однако этот постулат нужно пересмотреть, чтобы резко переломить ситуацию на поле боя. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-06-08T06:00
2025-06-08T06:25
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Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.В воздухе повис вопрос: Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.Однако позже эксперты сошлись на том, что Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, киев, владимир путин, пётр скоробогатый, дональд трамп, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Пётр Скоробогатый, Дональд Трамп, Украина.ру

Пересмотреть одну деталь: эксперт ответил, что именно России нужно сделать для победы

06:00 08.06.2025 (обновлено: 06:25 08.06.2025)
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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До сих пор Россия строго придерживалась обещания не трогать никакие другие объекты противника, кроме военных и энергетических. Однако этот постулат нужно пересмотреть, чтобы резко переломить ситуацию на поле боя. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
"Это то, чего раньше мы старались избегать, то есть ударов по объектам, необходимым для жизнеобеспечения населения. Такой подход надо будет пересмотреть хотя бы частично, чтобы добиться победы военным путем, если не путем перехода всей территории Украины под контроль РФ, то нанесением более чувствительных ударов. В том числе, как ни прискорбно, и падением уровня жизни украинского населения, потому что это базис для нынешнего украинского руководства для войны против России", - отметил эксперт.
Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
В воздухе повис вопрос: Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.
Однако позже эксперты сошлись на том, что Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?
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