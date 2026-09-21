"Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна - 21.09.2026 Украина.ру
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"Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна
"Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна - 21.09.2026 Украина.ру
"Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна
Блокада украинских портов негативно повлияла на экспорт чугуна и грозит Украине потерей своей доли на мировых рынках. Об этом 21 сентября сообщила консалтинговая компания GMK Center
2026-09-21T14:15
2026-09-21T14:15
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Расчеты консалтинговой компании на основе данных Государственной таможенной службы Украины указывают на прекращение экспорта чугуна их постсоветской республики."Металлургические предприятия Украины по итогам января–августа 2026 года сократили экспорт товарного чугуна на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — до 1,03 млн т. В августе из-за блокады портов экспорт чугуна не осуществлялся", - сказано в публикации.В украинской консалтинговой компании обратили внимание на то, что в США за январь-август было направлено 900,6 тыс. т чугуна, что на 11% меньше в сопоставлении данных год к году, в Турцию — 83,2 тыс. т (+88% г./г.), в Италию – 26,5 тыс. т (-77% г./г.)."В августе из-за блокады портов Большой Одессы отгрузка чугуна на экспорт прекратилась. В дальнейшем такая ситуация может привести к потере украинскими экспортерами своей доли рынка, - констатировали в GMK Center. - Выручка от экспорта чугуна за восемь месяцев составила $413 млн, что на 15% меньше г./г".В компании напомнили, что в 2025 году металлургические предприятия Украины увеличили экспорт товарного чугуна на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 1,98 млн т. Выручка от экспорта чугуна за год выросла наполовину и составила $759,88 млн.Актуальное интервью: Елена Маркосян: Пока Россия ломает планы Запада, Украина погружается в бандитский террорВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, порты, экспорт, металлургия, металл, черное море
Новости, Украина, Россия, США, порты, экспорт, металлургия, металл, Черное море

"Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна

14:15 21.09.2026
 
© РИА Новости . Свет / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Свет
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Блокада украинских портов негативно повлияла на экспорт чугуна и грозит Украине потерей своей доли на мировых рынках. Об этом 21 сентября сообщила консалтинговая компания GMK Center
Расчеты консалтинговой компании на основе данных Государственной таможенной службы Украины указывают на прекращение экспорта чугуна их постсоветской республики.
"Металлургические предприятия Украины по итогам января–августа 2026 года сократили экспорт товарного чугуна на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — до 1,03 млн т. В августе из-за блокады портов экспорт чугуна не осуществлялся", - сказано в публикации.
В украинской консалтинговой компании обратили внимание на то, что в США за январь-август было направлено 900,6 тыс. т чугуна, что на 11% меньше в сопоставлении данных год к году, в Турцию — 83,2 тыс. т (+88% г./г.), в Италию – 26,5 тыс. т (-77% г./г.).
"В августе из-за блокады портов Большой Одессы отгрузка чугуна на экспорт прекратилась. В дальнейшем такая ситуация может привести к потере украинскими экспортерами своей доли рынка, - констатировали в GMK Center. - Выручка от экспорта чугуна за восемь месяцев составила $413 млн, что на 15% меньше г./г".
В компании напомнили, что в 2025 году металлургические предприятия Украины увеличили экспорт товарного чугуна на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 1,98 млн т. Выручка от экспорта чугуна за год выросла наполовину и составила $759,88 млн.
Актуальное интервью: Елена Маркосян: Пока Россия ломает планы Запада, Украина погружается в бандитский террор
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