Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ - 21.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260921/polskiy-politik-raskryl-plan-kieva-sozdat-edinoe-gosudarstvo-radi-spaseniya-za-schet-nato--smi-1083331030.html
Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ
Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ - 21.09.2026 Украина.ру
Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ
Председатель польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что в 2022 году власти Украины пытались объединить две страны в одну ради вовлечения Варшавы в вооруженный конфликт, передает Rzeczpospolita
2026-09-21T14:28
2026-09-21T14:28
новости
варшава
киев
украина
ярослав качиньский
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/84/1034288423_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9906631bef328e8396b75aec6f891dee.jpg
По словам польского политика, у Киева была довольно странная концепция: украинское руководство рассчитывало втянуть Польшу в боевые действия и автоматически получить защиту НАТО за счет слияния государств. Качиньский отметил, что именно на это намекал Владимир Зеленский во время обращения к Сейму в 2022 году.При этом Варшава не могла пойти на подобные шаги по ряду причин. Он также добавил, что соседи сильно переоценили боевую мощь польской армии, которой на тот момент практически не существовало.При этом на днях глава польского правительства Дональд Туск со ссылкой на партнеров в Киеве сообщал о рекордном уровне потерь в рядах ВСУ. Главной причиной такой критической ситуации премьер-министр назвал смену тактики российских сил.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
варшава
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/84/1034288423_65:0:1132:800_1920x0_80_0_0_90e20efee0461ad7c9dee064cdb40c74.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, варшава, киев, украина, ярослав качиньский, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Варшава, Киев, Украина, Ярослав Качиньский, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ

14:28 21.09.2026
 
© commons.wikimedia.org / Mikolaj Filip Formella / Перейти в фотобанкЯрослав Качиньский
Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© commons.wikimedia.org / Mikolaj Filip Formella
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Председатель польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что в 2022 году власти Украины пытались объединить две страны в одну ради вовлечения Варшавы в вооруженный конфликт, передает Rzeczpospolita
По словам польского политика, у Киева была довольно странная концепция: украинское руководство рассчитывало втянуть Польшу в боевые действия и автоматически получить защиту НАТО за счет слияния государств.
Качиньский отметил, что именно на это намекал Владимир Зеленский во время обращения к Сейму в 2022 году.
При этом Варшава не могла пойти на подобные шаги по ряду причин.
Он также добавил, что соседи сильно переоценили боевую мощь польской армии, которой на тот момент практически не существовало.
При этом на днях глава польского правительства Дональд Туск со ссылкой на партнеров в Киеве сообщал о рекордном уровне потерь в рядах ВСУ. Главной причиной такой критической ситуации премьер-министр назвал смену тактики российских сил.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВаршаваКиевУкраинаЯрослав КачиньскийВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:12Выборы в России и на Украине: две большие разницы
15:07Украинские предприниматели не готовы к "еАкцизу"
14:53Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей
14:34Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ
14:28Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ
14:15"Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна
14:01От Сталинграда до СВО: как малые штурмовые группы и дроны изменили тактику боя
13:39Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - Песков
13:31Западная пресса нагнетает страх историями о подготовке скорого штурма Европы
13:02ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери
12:43Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму
12:43Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской области
12:41Дрова на Украине превратились в дефицитный товар с заоблачной стоимостью — Bloomberg
12:31Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане
12:13Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине
12:12Психологическая помощь в Геническе, хоккей и теннис в ДНР. 21 сентября 2026 года, утренний эфир 111:20
11:50Космическая дыра вместо бюджета оставит украинцев без копейки уже к октябрю — аналитик
11:48Россия продолжает СВО и не исключает переговоров для достижения своих целей - Песков
11:28На Западе стремятся контролировать информационное пространство - Лавров
11:19Информационные войны не закончатся, фейки будут совершенствоваться - Песков
Лента новостейМолния