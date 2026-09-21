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Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ

Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ - 21.09.2026 Украина.ру

Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ

Председатель польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что в 2022 году власти Украины пытались объединить две страны в одну ради вовлечения Варшавы в вооруженный конфликт, передает Rzeczpospolita

2026-09-21T14:28

2026-09-21T14:28

2026-09-21T14:28

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украина.ру

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По словам польского политика, у Киева была довольно странная концепция: украинское руководство рассчитывало втянуть Польшу в боевые действия и автоматически получить защиту НАТО за счет слияния государств. Качиньский отметил, что именно на это намекал Владимир Зеленский во время обращения к Сейму в 2022 году.При этом Варшава не могла пойти на подобные шаги по ряду причин. Он также добавил, что соседи сильно переоценили боевую мощь польской армии, которой на тот момент практически не существовало.При этом на днях глава польского правительства Дональд Туск со ссылкой на партнеров в Киеве сообщал о рекордном уровне потерь в рядах ВСУ. Главной причиной такой критической ситуации премьер-министр назвал смену тактики российских сил.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.

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новости, варшава, киев, украина, ярослав качиньский, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, украина.ру