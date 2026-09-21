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Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентября

Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентября - 21.09.2026 Украина.ру

Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентября

Умеров заявил о сокращении разногласий по урегулированию конфликта, пока Киев готовит встречу Зеленского с Трампом. ВС РФ продолжают уничтожать технику и живую силу противника, а ВСУ терпят очередные неудачи. Жители украинских городов бунтуют против жесткой принудительной мобилизации

2026-09-21T09:00

2026-09-21T09:00

2026-09-21T09:00

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Разговоры о мирном урегулировании украинского кризиса выходят на новый уровень. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров в интервью порталу Axios сделал важное заявление: количество разногласий на переговорах кардинально сократилось. Если раньше стороны спорили по десяткам пунктов, то теперь камнем преткновения остаются всего один или два ключевых вопроса. Основные надежды Киев сейчас возлагает на площадку Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где стартовала 81-я сессия. Глава украинского министерства иностранных дел Андрей Сибига подтверждал, что ведомство активно готовит почву для личной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Сам Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что уже созвонился с Трампом. По его словам, беседа вышла долгой и продуктивной, стороны наметили идеи по деэскалации, а также по продовольственной и энергетической безопасности. Зеленский уверен, что их личная встреча, которая по оценкам Умерова может пройти уже во вторник, способна серьезно изменить всю дипломатическую динамику. При этом российскую делегацию на Генассамблее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, чье выступление намечено на 26 сентября.Однако кулуарная сторона переговоров с США складывается для Киева не так гладко. Источники портала Axios выяснили, что во время телефонного звонка Дональд Трамп жестко и неоднократно потребовал от Зеленского немедленно прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Слово "дизель" прозвучало в разговоре множество раз — Трамп прямо указал, что украинские налеты взвинчивают мировые цены на топливо. Эта тема остро стоит и в отношениях Киева с Москвой. Ранее российский лидер Владимир Путин дал понять: атакуя гражданские объекты в России, Киев открыл "ящик Пандоры". Он подчеркивал, что ответные удары возмездия по украинской инфраструктуре уже стали крайне ощутимыми и значимыми для тех, кто спровоцировал эту эскалацию.Успехи ВС РФВ ночь на понедельник и утром по военным и логистическим объектам в тыловых регионах Украины была нанесена серия мощных ударов. Взрывы гремели на окраинах Киева, а также в Борисполе и Глевахе. В Боярке Киевской области после прилетов вспыхнули склады. Серия взрывов зафиксирована в Одессе и области — там загорелись крупные складские комплексы "АТБ" и "Сильпо" в Дачном. В Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне зафиксированы удары управляемыми авиабомбами. В Лозовой Харьковской области объекты противника атаковали беспилотники. В Запорожье в результате атаки БПЛА полностью сгорел торговый центр "Интрейд".Утром Минобороны России раскрыло подробности ночной операции. По данным ведомства, в ночные часы Воздушно-космические силы и беспилотники нанесли массированные удары по ключевым логистическим центрам, припортовой инфраструктуре и складам Украины. Целями также стали морские суда, задействованные в интересах украинской армии. В частности, в населенном пункте Счастливое Киевской области точным ударом был поражен крупный логистический комплекс "BDU Logistic", где распределялось военное имущество. Кроме того, в Боярке выведена из строя газораспределительная станция, которая обеспечивала топливом предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.Отдельное внимание было уделено перекрытию каналов снабжения по морю. В оборонном ведомстве сообщили, что в Одесской области под удар попали сразу два портовых узла. В порту Измаила поражены объекты инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов. В самом порту Одессы, а также непосредственно во время морского перехода был нанесен удар по сухогрузам, которые доставляли имущество и технику для обеспечения нужд ВСУ.На линии боевого соприкосновения ВС РФ продолжают развивать успех по нескольким направлениям:Группировка "Север" усиливает натиск в Сумской области. Бои идут в районе поселка Хотень, зафиксировано продвижение российских сил у приграничного села Уланово, не затихают стрелковые столкновения у Степок.На Харьковском направлении российские войска ведут зачистку "Волчанского котла", бои идут за Бузово. ВКС РФ наносят массированные удары по Великому Бурлуку — ключевому логистическому хабу ВСУ. По данным силовых структур, украинское командование попыталось прорвать кольцо окружения снаружи, выдвинув бронетехнику из районов Великого Бурлука и Подсреднего. Все три попытки прорыва были сорваны: плотным огнем уничтожено до двух взводов живой силы и около 10 единиц техники ВСУ.В Донецкой Народной Республике (ДНР) российская армия продвигается к Краматорску, где ВСУ оборудовали склады и пункты дислокации в промзоне. Идут бои на подступах к Дружковке: группировка "Центр" наступает в районе Райского с перспективой зайти в город с запада, а группировка "Юг" давит со стороны Алексеево-Дружковки. С востока украинские формирования добивают у Веролюбовки.На Ореховском направлении российские подразделения сумели закрепиться на южных и восточных окраинах Орехова. Украинское командование экстренно перебрасывает туда резервы и подразделения БПЛА, пытаясь удержать фронт.Народный бунтНа подконтрольных Киеву территориях стремительно нарастает социальное напряжение, вызванное жесткими и насильственными методами принудительной мобилизации. Очередная вспышка народного гнева произошла в Чернигове, где местные жители взбунтовались против действий сотрудников военкоматов. По данным источников в российских силовых структурах, в городе вспыхнул стихийный бунт: сотни людей заблокировали проезжую часть и попытались силой освободить мужчину, которого насильно задержали и пытались увезти представители ТЦК (территориальный центр комплектования — так на Украине называют военкоматы).Подобные столкновения граждан с военкомами стали следствием острейшего дефицита личного состава в рядах ВСУ. Чтобы выполнить план, сотрудники ведомств идут на крайние меры, что регулярно приводит к громким скандалам. Украинцы призывного возраста всеми силами пытаются избежать отправки на фронт — они прячутся по домам, поджигают здания военкоматов и автомобили ТЦК, а также ищут любые способы покинуть страну. Абсурдность ситуации и масштаб проблемы понимают даже украинские политики. Так, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале открыто и с иронией признал, что отлавливать и наказывать миллионы сбежавших из страны граждан никто не будет. По его мнению, после окончания конфликта киевским властям придется включить режим "понять и простить", так как других вариантов вернуть людей просто не останется. Подробнее о мобилизации - в материале В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника на сайте Украина.ру.

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