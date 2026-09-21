За "Северные потоки" и Украину: партия канцлера Мерца с треском проиграла новые выборы в Германии - 21.09.2026 Украина.ру
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За "Северные потоки" и Украину: партия канцлера Мерца с треском проиграла новые выборы в Германии
За "Северные потоки" и Украину: партия канцлера Мерца с треском проиграла новые выборы в Германии - 21.09.2026 Украина.ру
За "Северные потоки" и Украину: партия канцлера Мерца с треском проиграла новые выборы в Германии
Исход последних местных выборов в Германии в значительной степени определили судьба совместного с Россией газопровода и дальнейшая поддержка Киева. Правящий Христианско-демократический союз потерпел разгромное поражение.
2026-09-21T18:06
2026-09-21T18:06
эксклюзив
германия
россия
берлин
фридрих мерц
кирилл дмитриев
владимир путин
хдс
левая (партия)
северный поток
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На выборах в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания, состоявшихся 20 сентября, для ХДС случилась настоящая катастрофа. Так выразился сам канцлер ФРГ Фридрих Мерц о результатах своей партии: она впервые не прошла в ландтаг, не сумев преодолеть минимального порог. Христианские демократы набрали 4,9% голосов при необходимых хотя бы 5%, ухудшив свой результат по сравнению с предыдущими выборами (5 лет назад) сразу на 8,4%. За всю историю ФРГ никогда не случалось, чтобы ХДС вылетел из земельного парламента.Победу праздновала "Альтернатива для Германии" с 38,2% (+21,5% по сравнению с 2021 годом), на втором месте СДПГ – 35,5% (-4,1%). Дальше, с большим отставанием, идут Левая партия – 6,5%, "Зелёные" - 5,5%. "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", как ХДС, набрал 4,9% и не прошёл в региональный парламент.Исход голосования явно свидетельствует о недовольстве электората действиями канцлера и его партии. Чем конкретно недовольны местные избиратели?Мекленбург-Передняя Померания острее остальных ощутила негативные последствия подрыва "Северных потоков", поскольку трубы газопроводов выходят на берег в Любмине, расположенном в этой федеральной земле. Соответственно, регион во многом выстраивал свою жизнь вокруг крупного энергетического проекта: развивалась инфраструктура, создавались рабочие места, но в одночасье эти проекты рухнули. Инвестиции перестали поступать, статус ключевого газового хаба Европы утрачен, а цены на электроэнергию и газ с момента подрыва "Северных потоков" выросли на десятки процентов – как и на удобрения, а следовательно, на продукты.А ещё, как отметил сопредседатель АдГ Тино Хрупалла, в Мекленбурге — Передней Померании "налепили терминалы СПГ, которые весь день гудят, из-за чего жители возмущаются". По его словам, никто не нуждается в терминалах по приёму СПГ, их можно сразу же снести, если снова запустят "Северный поток"."Эта немецкая земля, пожалуй, теснее связана с Россией, чем любая другая. Многие в земле желают улучшения отношений с Россией и возобновления поставок газа", – отмечало газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.Как показал опрос, проведённый социологической службой Forsa в конце августа, 62% избирателей в Мекленбурге-Передней Померании не считают Россию военной угрозой – при среднем показателе по стране в 39%. Судя по всему, всё же не проходят бесследно десятилетия тесного сотрудничества с РФ: в рамках активного партнёрства с Ленинградской областью, которое развивалось с 2002 года, проводились культурные и университетские обмены, а также бизнес-форумы – в 2018-м регионы даже получили награду за выдающиеся германо-российские проекты.Мекленбург-Передняя Померания относится к числу экономически слабо развитых регионов Германии: это малонаселённая часть страны, уровень зарплат и ВВП на душу населения – одни из самых низких среди всех федеральных земель, а безработица – одна из самых высоких (около 8%). Поскольку земля зарабатывает преимущественно на сельском хозяйстве и туризме, штаб-квартир крупных компаний, которые делали бы крупные налоговые отчисления в местный бюджет, нет, "Северные потоки" были мощным драйвером экономического развития Мекленбурга-Передней Померании. Тут как нельзя более подходящим выглядит стремление "Альтернативы для Германии" максимально скоро отремонтировать "Северные потоки" и возобновить поставки дешёвого российского газа. А это, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, с технической точки зрения можно сделать в сжатые сроки – необходима лишь политическая воля немецкой стороны.Несколько дней назад появилась информация о готовящейся в марте 2027 года встрече спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с руководством АдГ. Цель – обсудить возобновление поставок российского газа в Германию, включая возможное восстановление работы Nord Stream. Но состоится она, по словам источника агентства Reuters, только при условии предварительного согласования рамочного мирного соглашения между Россией и Украиной.Комментируя эту новость, сопредседатель АдГ Алис Вайдель сказала: "[Мы намерены разговаривать] не с одной стороной, а с двумя. Нам важно вместе с американцами открыть этот канал переговоров и для российской стороны".В свою очередь Дмитриев написал в соцсети: "Мекленбург - Передняя Померания снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с партией "Альтернатива для Германии" вернётся доступный и надёжный газопровод "Северный поток". Снижение счетов за электроэнергию, создание новых рабочих мест и более высокий экономический рост. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности".Отдельного внимания заслуживает позиция руководства региона по этому вопросу. Мануэла Швезиг из СДПГ, занимающая пост премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания с 2017 года, активно поддерживала проект "Северных потоков" и делала всё для его запуска, но с началом СВО кардинально сменила риторику: строительство газопровода называла ошибкой, в ходе визита в Киев в 2024 году заявила, что "Украина должна выиграть эту войну" и выступила за дальнейшие поставки вооружений. Но в ходе нынешней избирательной кампании обходила эти темы, прекрасно понимая настроения местного электората."Многие люди в моей федеральной земле выступают против поддержки Украины. АдГ построила на этом свою предвыборную кампанию. И второе: многие также хотят, чтобы по "Северному потоку" снова пошли поставки газа. Мы не поддерживаем ни один из этих двух пунктов", — так Швезиг объяснила второе место СДПГ по итогам местных выборов.Конечно, жителей региона, откуда люди вынуждены уезжать на заработки, не может радовать то, что правящая коалиция отправляет деньги Киеву, а не на решение их проблем.А вот как оправдывает провал своей партии Мерц: "Результат в Мекленбурге — Передней Померании нельзя приукрашивать. Это катастрофа. ХДС боролся, однако в конечном счёте партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ".Доля правды в этом есть: в центре внимания оказалось противостояние сторонников "Альтернативы для Германии" и Швезиг, имеющей большой авторитет на местном уровне, на фоне чего ХДС отошёл на дальний план.АдГ на правах победителя первой получает право сформировать региональное правительство, но из-за отказа остальных партий вступать хоть в какое-либо сотрудничество с ней, рискует так и не реализовать эту возможность. Так что у Швезиг есть большие шансы сохранить свой пост.При этом ландтаг Мекленбурга - Передней Померании – не единственная политическая потеря Мерца на минувших выходных.20 сентября также проходили выборы в палату депутатов Берлина. Здесь тоже не обошлось без сенсаций: в борьбе за столичный парламент впервые победила Левая партия, которая считается правопреемницей правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии. Она набрала 25,7% голосов. Если ей удастся сформировать правительство, то бургомистром Берлина (градоначаником и главой федеральной земли) впервые станет человек другой национальности – юрист Элиф Эральп, чьи родители эмигрировали в Германию из Турции.Таким образом, она сместит с этого поста христианского демократа Кая Вегнера, руководящего столицей с 2023 года. ХДС занял на выборах второе место (18,8%) и утратила контроль над Берлином. Далее расположились "Альтернатива для Германии" - 16,3%, "Зелёные" - 14,3%, Социал-демократическая партия Германии - 12,1%.Залогом успеха левых, которые за 3 года более чем удвоили свой результат, было обращение к наиболее болезненной для населения проблеме – жилищному кризису (высокие тарифы ЖКХ и стоимость аренды, нехватка доступного жилья).Впрочем, как и в случае с АдГ в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании, победа не даёт Левой партии никаких гарантий, поскольку ей тоже сложно найти партнёров по коалиции. "Альтернатива" – точно не вариант: слишком разные у них политические позиции. С СДПГ камень преткновения – намерение Левой партии национализировать тысячи квартир, против чего выступают социал-демократы. Если коалиции не будет, право сформировать правительство перейдёт к христианским демократам, занявшим второе место на выборах. Конечно, каждый регион – это отдельная история, имеющая массу нюансов, но, когда правящая партия терпит одно разгромное поражение за другим, это говорит об общей тенденции. "Мы знаем, что у нас серьёзные проблемы с уровнем поддержки, что мы больше не можем достучаться до значительной части населения", – признал Мерц.Впрочем, проблем не только у партии, но и лично у канцлера – для него, как выразилось агентство Bloomberg, началась борьба за выживание после рекордного поражения на выборах. Мерц несёт политической силе больше вреда, чем пользы, уверены многие его однопартийцы. Поэтому считают очень вероятной его скорую отставку.Сам же канцлер никуда уходить не собирается, что вновь подтвердил, как и после поражения в Саксонии-Анхальт.
https://ukraina.ru/20260821/ekhal-na-smki--popal-v-tyurmu-arestovan-ukrainets-uchastvovavshiy-v-podryve-severnogo-potoka--1082695558.html
https://ukraina.ru/20260905/vstupit-v-voynu-ili-vygnat-skripachey-kantsler-germanii-merts-zagnal-sebya-v-ugol--1083026503.html
https://ukraina.ru/20260907/pozor-kantslera-mertsa-proukrainskie-partii-germanii-unizitelno-proigrali-vybory-1083061124.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, германия, россия, берлин, фридрих мерц, кирилл дмитриев, владимир путин, хдс, левая (партия), северный поток, выборы, украина
Эксклюзив, Германия, Россия, Берлин, Фридрих Мерц, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, ХДС, Левая (партия), Северный поток, выборы, Украина

За "Северные потоки" и Украину: партия канцлера Мерца с треском проиграла новые выборы в Германии

18:06 21.09.2026
 
© REUTERS / Annegret Hilse
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Исход последних местных выборов в Германии в значительной степени определили судьба совместного с Россией газопровода и дальнейшая поддержка Киева. Правящий Христианско-демократический союз потерпел разгромное поражение.
На выборах в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания, состоявшихся 20 сентября, для ХДС случилась настоящая катастрофа. Так выразился сам канцлер ФРГ Фридрих Мерц о результатах своей партии: она впервые не прошла в ландтаг, не сумев преодолеть минимального порог.
Христианские демократы набрали 4,9% голосов при необходимых хотя бы 5%, ухудшив свой результат по сравнению с предыдущими выборами (5 лет назад) сразу на 8,4%. За всю историю ФРГ никогда не случалось, чтобы ХДС вылетел из земельного парламента.
Победу праздновала "Альтернатива для Германии" с 38,2% (+21,5% по сравнению с 2021 годом), на втором месте СДПГ – 35,5% (-4,1%). Дальше, с большим отставанием, идут Левая партия – 6,5%, "Зелёные" - 5,5%. "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", как ХДС, набрал 4,9% и не прошёл в региональный парламент.
Исход голосования явно свидетельствует о недовольстве электората действиями канцлера и его партии. Чем конкретно недовольны местные избиратели?
Мекленбург-Передняя Померания острее остальных ощутила негативные последствия подрыва "Северных потоков", поскольку трубы газопроводов выходят на берег в Любмине, расположенном в этой федеральной земле. Соответственно, регион во многом выстраивал свою жизнь вокруг крупного энергетического проекта: развивалась инфраструктура, создавались рабочие места, но в одночасье эти проекты рухнули.
Инвестиции перестали поступать, статус ключевого газового хаба Европы утрачен, а цены на электроэнергию и газ с момента подрыва "Северных потоков" выросли на десятки процентов – как и на удобрения, а следовательно, на продукты.
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
21 августа, 18:11
Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока" За месяц до четвёртой годовщины теракта на газопроводах, по которым российский газ поступал в Европу, в этой истории открылась новая глава. Конечно, не без украинского следа.
А ещё, как отметил сопредседатель АдГ Тино Хрупалла, в Мекленбурге — Передней Померании "налепили терминалы СПГ, которые весь день гудят, из-за чего жители возмущаются". По его словам, никто не нуждается в терминалах по приёму СПГ, их можно сразу же снести, если снова запустят "Северный поток".
"Эта немецкая земля, пожалуй, теснее связана с Россией, чем любая другая. Многие в земле желают улучшения отношений с Россией и возобновления поставок газа", – отмечало газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как показал опрос, проведённый социологической службой Forsa в конце августа, 62% избирателей в Мекленбурге-Передней Померании не считают Россию военной угрозой – при среднем показателе по стране в 39%.
Судя по всему, всё же не проходят бесследно десятилетия тесного сотрудничества с РФ: в рамках активного партнёрства с Ленинградской областью, которое развивалось с 2002 года, проводились культурные и университетские обмены, а также бизнес-форумы – в 2018-м регионы даже получили награду за выдающиеся германо-российские проекты.
Мекленбург-Передняя Померания относится к числу экономически слабо развитых регионов Германии: это малонаселённая часть страны, уровень зарплат и ВВП на душу населения – одни из самых низких среди всех федеральных земель, а безработица – одна из самых высоких (около 8%).
Поскольку земля зарабатывает преимущественно на сельском хозяйстве и туризме, штаб-квартир крупных компаний, которые делали бы крупные налоговые отчисления в местный бюджет, нет, "Северные потоки" были мощным драйвером экономического развития Мекленбурга-Передней Померании.
Тут как нельзя более подходящим выглядит стремление "Альтернативы для Германии" максимально скоро отремонтировать "Северные потоки" и возобновить поставки дешёвого российского газа. А это, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, с технической точки зрения можно сделать в сжатые сроки – необходима лишь политическая воля немецкой стороны.
Несколько дней назад появилась информация о готовящейся в марте 2027 года встрече спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с руководством АдГ. Цель – обсудить возобновление поставок российского газа в Германию, включая возможное восстановление работы Nord Stream. Но состоится она, по словам источника агентства Reuters, только при условии предварительного согласования рамочного мирного соглашения между Россией и Украиной.
Комментируя эту новость, сопредседатель АдГ Алис Вайдель сказала: "[Мы намерены разговаривать] не с одной стороной, а с двумя. Нам важно вместе с американцами открыть этот канал переговоров и для российской стороны".
- РИА Новости, 1920, 05.09.2026
5 сентября, 13:57
Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол Обнаружение дрона в авиахабе в Лейпциге — безусловно одно из главных событий начала сентября. Кабинет канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на "провокацию Москвы" опечатал генеральное консульство России в Бонне, закрыл "Русский дом" на Фридрихштрассе и пообещал выбить из территориальных вод балтийские танкеры теневого флота
В свою очередь Дмитриев написал в соцсети: "Мекленбург - Передняя Померания снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с партией "Альтернатива для Германии" вернётся доступный и надёжный газопровод "Северный поток". Снижение счетов за электроэнергию, создание новых рабочих мест и более высокий экономический рост. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности".
Отдельного внимания заслуживает позиция руководства региона по этому вопросу. Мануэла Швезиг из СДПГ, занимающая пост премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания с 2017 года, активно поддерживала проект "Северных потоков" и делала всё для его запуска, но с началом СВО кардинально сменила риторику: строительство газопровода называла ошибкой, в ходе визита в Киев в 2024 году заявила, что "Украина должна выиграть эту войну" и выступила за дальнейшие поставки вооружений.
Но в ходе нынешней избирательной кампании обходила эти темы, прекрасно понимая настроения местного электората.
"Многие люди в моей федеральной земле выступают против поддержки Украины. АдГ построила на этом свою предвыборную кампанию. И второе: многие также хотят, чтобы по "Северному потоку" снова пошли поставки газа. Мы не поддерживаем ни один из этих двух пунктов", — так Швезиг объяснила второе место СДПГ по итогам местных выборов.
Конечно, жителей региона, откуда люди вынуждены уезжать на заработки, не может радовать то, что правящая коалиция отправляет деньги Киеву, а не на решение их проблем.
А вот как оправдывает провал своей партии Мерц: "Результат в Мекленбурге — Передней Померании нельзя приукрашивать. Это катастрофа. ХДС боролся, однако в конечном счёте партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ".
Доля правды в этом есть: в центре внимания оказалось противостояние сторонников "Альтернативы для Германии" и Швезиг, имеющей большой авторитет на местном уровне, на фоне чего ХДС отошёл на дальний план.
АдГ на правах победителя первой получает право сформировать региональное правительство, но из-за отказа остальных партий вступать хоть в какое-либо сотрудничество с ней, рискует так и не реализовать эту возможность. Так что у Швезиг есть большие шансы сохранить свой пост.
При этом ландтаг Мекленбурга - Передней Померании – не единственная политическая потеря Мерца на минувших выходных.
20 сентября также проходили выборы в палату депутатов Берлина. Здесь тоже не обошлось без сенсаций: в борьбе за столичный парламент впервые победила Левая партия, которая считается правопреемницей правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии. Она набрала 25,7% голосов.
Если ей удастся сформировать правительство, то бургомистром Берлина (градоначаником и главой федеральной земли) впервые станет человек другой национальности – юрист Элиф Эральп, чьи родители эмигрировали в Германию из Турции.
‼ Мерц не видит шансов на быстрое вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
7 сентября, 18:04
Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборыЯрая поддержка Киева стала одним из ключевых факторов, который привёл к самому тяжёлому за последние десятилетия поражению партии канцлера ФРГ на региональных выборах. И это будет иметь последствия лично для Фридриха Мерца.
Таким образом, она сместит с этого поста христианского демократа Кая Вегнера, руководящего столицей с 2023 года. ХДС занял на выборах второе место (18,8%) и утратила контроль над Берлином. Далее расположились "Альтернатива для Германии" - 16,3%, "Зелёные" - 14,3%, Социал-демократическая партия Германии - 12,1%.
Залогом успеха левых, которые за 3 года более чем удвоили свой результат, было обращение к наиболее болезненной для населения проблеме – жилищному кризису (высокие тарифы ЖКХ и стоимость аренды, нехватка доступного жилья).
Впрочем, как и в случае с АдГ в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании, победа не даёт Левой партии никаких гарантий, поскольку ей тоже сложно найти партнёров по коалиции. "Альтернатива" – точно не вариант: слишком разные у них политические позиции. С СДПГ камень преткновения – намерение Левой партии национализировать тысячи квартир, против чего выступают социал-демократы. Если коалиции не будет, право сформировать правительство перейдёт к христианским демократам, занявшим второе место на выборах.
Конечно, каждый регион – это отдельная история, имеющая массу нюансов, но, когда правящая партия терпит одно разгромное поражение за другим, это говорит об общей тенденции.
"Мы знаем, что у нас серьёзные проблемы с уровнем поддержки, что мы больше не можем достучаться до значительной части населения", – признал Мерц.
Впрочем, проблем не только у партии, но и лично у канцлера – для него, как выразилось агентство Bloomberg, началась борьба за выживание после рекордного поражения на выборах. Мерц несёт политической силе больше вреда, чем пользы, уверены многие его однопартийцы. Поэтому считают очень вероятной его скорую отставку.
Сам же канцлер никуда уходить не собирается, что вновь подтвердил, как и после поражения в Саксонии-Анхальт.
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ЭксклюзивГерманияРоссияБерлинФридрих МерцКирилл ДмитриевВладимир ПутинХДСЛевая (партия)Северный потоквыборыУкраина
 
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