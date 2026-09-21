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Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп
Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп - 21.09.2026 Украина.ру
Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп
Вооружённый конфликт на Украине является нелепым и конца ему не видно, от этого страдает весь мир. Об этом 21 сентября заявил президент США Дональд Трамп
2026-09-21T15:55
2026-09-21T15:55
2026-09-21T15:55
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"Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!",– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.При этом он отметил, что и России наносится существенный ущерб, в частности - в переработке нефти. По мнению Трампа, пострадала российские НПЗ, производящие дизтопливо.Проблема стоимости дизтоплива беспокоит не только западных политиков, но и предпринимателей. Особо остро проблема стоит перед бизнесом Евросоюза и на Украине, где цена литра дизтоплива на АЗС преодолела психологическую отметку 100 гривен (более $2 в эквиваленте). Ранее на эту тему: "Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, нпз, ес, топливо
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, НПЗ, ЕС, топливо
Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп
Вооружённый конфликт на Украине является нелепым и конца ему не видно, от этого страдает весь мир. Об этом 21 сентября заявил президент США Дональд Трамп
"Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!",– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
При этом он отметил, что и России наносится существенный ущерб, в частности - в переработке нефти. По мнению Трампа, пострадала российские НПЗ, производящие дизтопливо.
Проблема стоимости дизтоплива беспокоит не только западных политиков, но и предпринимателей. Особо остро проблема стоит перед бизнесом Евросоюза и на Украине, где цена литра дизтоплива на АЗС преодолела психологическую отметку 100 гривен (более $2 в эквиваленте).
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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