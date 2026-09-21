Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп - 21.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260921/ves-mir-stradaet-ot-konflikta-na-ukraine---tramp-1083333866.html
Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп
Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп - 21.09.2026 Украина.ру
Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп
Вооружённый конфликт на Украине является нелепым и конца ему не видно, от этого страдает весь мир. Об этом 21 сентября заявил президент США Дональд Трамп
2026-09-21T15:55
2026-09-21T15:55
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
нпз
ес
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081198975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56118dc411f26b477b778ebb2a307c98.jpg
"Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!",– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.При этом он отметил, что и России наносится существенный ущерб, в частности - в переработке нефти. По мнению Трампа, пострадала российские НПЗ, производящие дизтопливо.Проблема стоимости дизтоплива беспокоит не только западных политиков, но и предпринимателей. Особо остро проблема стоит перед бизнесом Евросоюза и на Украине, где цена литра дизтоплива на АЗС преодолела психологическую отметку 100 гривен (более $2 в эквиваленте). Ранее на эту тему: "Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081198975_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2f34b8b2f66a5aea40ba370d533b8dc6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, нпз, ес, топливо
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, НПЗ, ЕС, топливо

Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп

15:55 21.09.2026
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Вооружённый конфликт на Украине является нелепым и конца ему не видно, от этого страдает весь мир. Об этом 21 сентября заявил президент США Дональд Трамп
"Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!",– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
При этом он отметил, что и России наносится существенный ущерб, в частности - в переработке нефти. По мнению Трампа, пострадала российские НПЗ, производящие дизтопливо.
Проблема стоимости дизтоплива беспокоит не только западных политиков, но и предпринимателей. Особо остро проблема стоит перед бизнесом Евросоюза и на Украине, где цена литра дизтоплива на АЗС преодолела психологическую отметку 100 гривен (более $2 в эквиваленте).
Ранее на эту тему: "Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампНПЗЕСтопливо
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:45Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушку
16:41Вместе против России: в Европе создают новую мини-НАТО
15:55Весь мир страдает от конфликта на Украине - Трамп
15:47Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнего
15:33Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией
15:22Не ошибка, а преступление: США убили детей в иранской школе с помощью искусственного интеллекта
15:12Выборы в России и на Украине: две большие разницы
15:07Украинские предприниматели не готовы к "еАкцизу"
14:53Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей
14:34Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ
14:28Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ
14:15"Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна
14:01От Сталинграда до СВО: как малые штурмовые группы и дроны изменили тактику боя
13:39Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - Песков
13:31Западная пресса нагнетает страх историями о подготовке скорого штурма Европы
13:02ВСУ в попытках помочь окруженцам несут большие потери
12:43Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в Госдуму
12:43Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской области
12:41Дрова на Украине превратились в дефицитный товар с заоблачной стоимостью — Bloomberg
12:31Россия нарастит производство ударных БПЛА в Татарстане
Лента новостейМолния