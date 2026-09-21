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Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией
Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией - 21.09.2026 Украина.ру
Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией
Оппозиционная немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после очередной победы на местных выборах в Германии призвала правительство страны вернуться к диалогу с Россией. предпринять шаги по возвращению к диалогу с Москвой.
2026-09-21T15:33
2026-09-21T15:33
2026-09-21T15:33
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АдГ одержала убедительные победы на выборах в федеральных землях. За неё проголосовало большинство в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге - Передней Померании. Также большого успеха эта правая партия добилась в Берлине.На состоявшихся 20 сентября выборах в Мекленбурге - Передней Померании эта партия нанесла чувствительное поражение Христианско-демократическому союзу (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.Сопредседатель партии Тино Хрупалла на основании итогов выборов заявил, что поражение партий в правительственной коалиции является ясным сигналом. Он отметил, что "граждане вправе требовать и хотели бы другой политики, а именно политики мира и дипломатии". По мнению АдГ, федеральный канцлер должен предпринять в этой связи определённые действия. В частности, отметил Хрупалла, было бы хорошо, если бы глава нынешнего правительства Германии "отправился и в Москву и провел там переговоры, чтобы прекратить раскручивание эскалации и наращивания вооружений".Эти меры, по мнению сопредседателя АдГ, необходимы для того, чтобы Германия "наконец смогла озаботиться внутренними проблемами".Мерц придерживается ранее принятой линии во внешней политике, предполагающей отказ от прямого диалога с Россией и всестороннюю поддержку киевского режима. АдГ использует это для критики федерального правительства, указывая на ущерб от противостояния с Россией.АдГ считает важным возобновление торговли с Россией, в том числе в энергетической сфере. Партия также выступает за улучшение отношений с Вашингтоном и пользуется моральной поддержкой лиц, близких к президенту США Дональду Трампу.Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен менять курс на поддержку Украины, несмотря на критику со стороны части избирателей. Подробности в публикации Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозицииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, германия, россия, москва, фридрих мерц, джей ди вэнс, алексей миллер, альтернатива для германии (партия), выборы, внешняя политика, международная политика
Новости, Германия, Россия, Москва, Фридрих Мерц, Джей Ди Вэнс, Алексей Миллер, Альтернатива для Германии (партия), выборы, внешняя политика, Международная политика
Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией
Оппозиционная немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после очередной победы на местных выборах в Германии призвала правительство страны вернуться к диалогу с Россией. предпринять шаги по возвращению к диалогу с Москвой.
АдГ одержала убедительные победы на выборах в федеральных землях. За неё проголосовало большинство в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге - Передней Померании. Также большого успеха эта правая партия добилась в Берлине.
На состоявшихся 20 сентября выборах в Мекленбурге - Передней Померании эта партия нанесла чувствительное поражение Христианско-демократическому союзу (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.
Сопредседатель партии Тино Хрупалла на основании итогов выборов заявил, что поражение партий в правительственной коалиции является ясным сигналом. Он отметил, что "граждане вправе требовать и хотели бы другой политики, а именно политики мира и дипломатии".
По мнению АдГ, федеральный канцлер должен предпринять в этой связи определённые действия. В частности, отметил Хрупалла, было бы хорошо, если бы глава нынешнего правительства Германии "отправился и в Москву и провел там переговоры, чтобы прекратить раскручивание эскалации и наращивания вооружений".
Эти меры, по мнению сопредседателя АдГ, необходимы для того, чтобы Германия "наконец смогла озаботиться внутренними проблемами".
Мерц придерживается ранее принятой линии во внешней политике, предполагающей отказ от прямого диалога с Россией и всестороннюю поддержку киевского режима. АдГ использует это для критики федерального правительства, указывая на ущерб от противостояния с Россией.
АдГ считает важным возобновление торговли с Россией, в том числе в энергетической сфере. Партия также выступает за улучшение отношений с Вашингтоном и пользуется моральной поддержкой лиц, близких к президенту США Дональду Трампу.
Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен менять курс на поддержку Украины, несмотря на критику со стороны части избирателей. Подробности в публикации Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции
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