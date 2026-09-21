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Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией

Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией - 21.09.2026 Украина.ру

Немецкая оппозиция победила на выборах и снова призвала канцлера к диалогу с Россией

Оппозиционная немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после очередной победы на местных выборах в Германии призвала правительство страны вернуться к диалогу с Россией. предпринять шаги по возвращению к диалогу с Москвой.

2026-09-21T15:33

2026-09-21T15:33

2026-09-21T15:33

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АдГ одержала убедительные победы на выборах в федеральных землях. За неё проголосовало большинство в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге - Передней Померании. Также большого успеха эта правая партия добилась в Берлине.На состоявшихся 20 сентября выборах в Мекленбурге - Передней Померании эта партия нанесла чувствительное поражение Христианско-демократическому союзу (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.Сопредседатель партии Тино Хрупалла на основании итогов выборов заявил, что поражение партий в правительственной коалиции является ясным сигналом. Он отметил, что "граждане вправе требовать и хотели бы другой политики, а именно политики мира и дипломатии". По мнению АдГ, федеральный канцлер должен предпринять в этой связи определённые действия. В частности, отметил Хрупалла, было бы хорошо, если бы глава нынешнего правительства Германии "отправился и в Москву и провел там переговоры, чтобы прекратить раскручивание эскалации и наращивания вооружений".Эти меры, по мнению сопредседателя АдГ, необходимы для того, чтобы Германия "наконец смогла озаботиться внутренними проблемами".Мерц придерживается ранее принятой линии во внешней политике, предполагающей отказ от прямого диалога с Россией и всестороннюю поддержку киевского режима. АдГ использует это для критики федерального правительства, указывая на ущерб от противостояния с Россией.АдГ считает важным возобновление торговли с Россией, в том числе в энергетической сфере. Партия также выступает за улучшение отношений с Вашингтоном и пользуется моральной поддержкой лиц, близких к президенту США Дональду Трампу.Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен менять курс на поддержку Украины, несмотря на критику со стороны части избирателей. Подробности в публикации Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозицииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, германия, россия, москва, фридрих мерц, джей ди вэнс, алексей миллер, альтернатива для германии (партия), выборы, внешняя политика, международная политика