https://ukraina.ru/20260921/minoborony-rossii-razyasnilo-znachenie-polnoy-i-novoaleksandrovki-v-snabzhenii-vsu-1083330990.html
Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ
Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ - 21.09.2026 Украина.ру
Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ
Армия России наступает и расширяет зону своего контроля, создавая проблемы для ВСУ. Об этом 21 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-21T14:34
2026-09-21T14:34
2026-09-21T14:34
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Министерство сообщило, что подразделения группировки "Север" ВС РФ в Харьковской области взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка."Взятие под контроль населенных пунктов Польная и Новоалександровка Харьковской области значительно усложнит противнику снабжение по воздуху окруженной группировки", - сказано в официальном в сообщении.В министерстве отметили также, что подразделения войсковой группировки "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей."Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - обратили внимание в министерстве.Там также отметили большие потри ВСУ при попытках прорыва из окружения и восполнения потерь украинских окруженцев.Ранее в новостях: Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, минобороны рф
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ
Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ
Армия России наступает и расширяет зону своего контроля, создавая проблемы для ВСУ. Об этом 21 сентября сообщили в Минобороны РФ
Министерство сообщило, что подразделения группировки "Север" ВС РФ в Харьковской области взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка.
"Взятие под контроль населенных пунктов Польная и Новоалександровка Харьковской области значительно усложнит противнику снабжение по воздуху окруженной группировки", - сказано в официальном в сообщении.
В министерстве отметили также, что подразделения войсковой группировки "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - обратили внимание в министерстве.
Там также отметили большие потри ВСУ при попытках прорыва из окружения и восполнения потерь украинских окруженцев.
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