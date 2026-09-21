https://ukraina.ru/20260921/minoborony-rossii-razyasnilo-znachenie-polnoy-i-novoaleksandrovki-v-snabzhenii-vsu-1083330990.html

Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ

Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ - 21.09.2026 Украина.ру

Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ

Армия России наступает и расширяет зону своего контроля, создавая проблемы для ВСУ. Об этом 21 сентября сообщили в Минобороны РФ

2026-09-21T14:34

2026-09-21T14:34

2026-09-21T14:34

спецоперация

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

россия

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/12/1015061246_0:0:3582:2016_1920x0_80_0_0_d15eff131619b76a0c0f20eb6284c2b1.jpg

Министерство сообщило, что подразделения группировки "Север" ВС РФ в Харьковской области взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка."Взятие под контроль населенных пунктов Польная и Новоалександровка Харьковской области значительно усложнит противнику снабжение по воздуху окруженной группировки", - сказано в официальном в сообщении.В министерстве отметили также, что подразделения войсковой группировки "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей."Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - обратили внимание в министерстве.Там также отметили большие потри ВСУ при попытках прорыва из окружения и восполнения потерь украинских окруженцев.Ранее в новостях: Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

харьковская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, минобороны рф