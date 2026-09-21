Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ - 21.09.2026 Украина.ру
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Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ
Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ - 21.09.2026 Украина.ру
Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ
Армия России наступает и расширяет зону своего контроля, создавая проблемы для ВСУ. Об этом 21 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-21T14:34
2026-09-21T14:34
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Министерство сообщило, что подразделения группировки "Север" ВС РФ в Харьковской области взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка."Взятие под контроль населенных пунктов Польная и Новоалександровка Харьковской области значительно усложнит противнику снабжение по воздуху окруженной группировки", - сказано в официальном в сообщении.В министерстве отметили также, что подразделения войсковой группировки "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей."Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - обратили внимание в министерстве.Там также отметили большие потри ВСУ при попытках прорыва из окружения и восполнения потерь украинских окруженцев.Ранее в новостях: Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны России разъяснило значение Польной и Новоалександровки в снабжении ВСУ

14:34 21.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Армия России наступает и расширяет зону своего контроля, создавая проблемы для ВСУ. Об этом 21 сентября сообщили в Минобороны РФ
Министерство сообщило, что подразделения группировки "Север" ВС РФ в Харьковской области взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка.
"Взятие под контроль населенных пунктов Польная и Новоалександровка Харьковской области значительно усложнит противнику снабжение по воздуху окруженной группировки", - сказано в официальном в сообщении.
В министерстве отметили также, что подразделения войсковой группировки "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - обратили внимание в министерстве.
Там также отметили большие потри ВСУ при попытках прорыва из окружения и восполнения потерь украинских окруженцев.
Ранее в новостях: Армия России контролирует Польную и Новоалександровку в Харьковской области
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