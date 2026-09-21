https://ukraina.ru/20260921/ne-oshibka-a-prestuplenie-detey-v-iranskoy-shkole-ubili-s-pomoschyu-iskusstvennogo-intellekta-1083331203.html

Не ошибка, а преступление: США убили детей в иранской школе с помощью искусственного интеллекта

Не ошибка, а преступление: США убили детей в иранской школе с помощью искусственного интеллекта - 21.09.2026 Украина.ру

Не ошибка, а преступление: США убили детей в иранской школе с помощью искусственного интеллекта

В США разворачивается знаковый политический скандал, который может иметь далеко идущие последствия для всего мира. Агентство Bloomberg рассказало в об обстоятельствах массового убийства иранских детей в городе Минаб – заявляя, что причиной этого военного преступления стало применение искусственного интеллекта.

2026-09-21T15:22

2026-09-21T15:22

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Утром 28 февраля США и Израиль совершили нападение на Иран – несмотря на мирные переговоры с американцами, в которых принимали участие иранские дипломаты. "Высокоточные" американские ракеты ударили по школе для девочек, расположенной в Минабе. В результате погибли 123 ребенка, а также представители педагогического коллектива иранской школы.Жестокое убийство детей вызвало огромное возмущение – в иранском обществе, на Ближнем Востоке и во всем мире. Атака на школу попала на видео, было очевидно, что ее осуществили американцы. Организация Объединенных Наций признала, что эти удары следует квалифицировать как военное преступление. Но в Пентагоне упорно отрицали свою причастность к бойне в Минабе, а президент США Дональд Трамп вообще попытался обвинить в нем иранские власти – утверждая, что иранские солдаты якобы "обстреляли сами себя"."Мы считаем, что это сделали иранцы… Как вы знаете, их боеприпасы очень неточные. У них вообще нет точности", – заявил он в комментарии журналистам.Позже издание Bloomberg получило доступ к результатам внутреннего расследования, которое проходило последние месяцы в американском оборонном ведомстве. Его результаты подтвердили предположения военных экспертов, озвученные сразу после трагедии, и убедительно свидетельствуют, что ответственность за убийство иранских девочек лежит именно на США.Американское военное командование использовало при подготовке к агрессии против Ирана устаревшие данные об иранских объектах, не утруждая себя попыткой проверить их актуальность. Часть школьной территории в Минабе когда-то использовалась военными, однако они давно переехали. Эти изменения подтверждали спутниковые снимки, которые имелись в распоряжении Пентагона. Но, тем не менее, учебное заведение попало в список целей для американской атаки."Хотя объект в Минабе был идентифицирован годами ранее как военный, имелись явные доказательства того, что он был изменен и претерпел смену назначения. Физические изменения, отражающие новое строительство – видимые на спутниковых снимках – датируются почти десятилетней давностью, и объект открыто функционировал как школа. Две ракеты Tomahawk поразили здание начальной школы Shajarah Tayyebeh и ее территорию в ту субботу, убив более 150 человек, включая как минимум 123 детей. По детским жертвам это самая смертоносная ошибка американского военного наведения в XXI веке", – пишет об этом Bloomberg.Главной причиной этой ситуации стало то, что определение целей для массированного ракетного удара по территории Исламской Республики было передоверено так называемому боевому искусственному интеллекту. По данным американского издания, эти цели обозначили и утвердили с помощью Maven Smart System – специальной программы, разработанной технологической компанией Palantir Technologies, которая является сейчас одним из основных гражданских подрядчиков Пентагона."Некоторые сотрудники Центрального командования Соединенных Штатов Америки (CENTCOM) слишком полагались на искусственный интеллект, встроенный в систему Maven Smart System. Они ожидали, что Maven пометит устаревшую информацию или несоответствия в разведданных. Неясно, почему у них были такие ожидания", – отмечает американское издание.Американские военные устранились от проверки данных по объектам, которые они собрались атаковать – поручив это компьютерной программе, которая должна была решать вопросы, связанные с человеческими жизнями. И оказалось, что самый продвинутый в мире искусственный интеллект не видит большой разницы между военной частью и школой для девочек – считая, что это несущественные отличия, не требующие перепроверки перед смертоносным ракетным ударом. "Боевой" ИИ в принципе не осознает значения и ценности человеческой жизни.Значение этой информации трудно переоценить. Результаты расследования убийства детей в Минабе убедительно продемонстрировали, что применение боевого искусственного интеллекта приводит к массовым жертвам среди мирного населения.При этом американские предприниматели, военные и политики не смогут умыть руки, свалив вину на искусственный интеллект. По мнению экспертов, они несут непосредственную ответственность за его использование во время войны – поскольку не предпринимали усилий для профилактики и предотвращения "трагической ошибки", совершенной программой Maven Smart System."Женевская конвенция гласит, что вы должны принять все возможные меры, чтобы определить, что это действительно военный объект. Это не означает, что каждая ошибка – военное преступление, потому что ошибки будут допущены, даже если вы примете все возможные меры. Но если все возможные меры не были приняты, то это поднимает вопрос об уголовной ответственности", – говорит об этом известный международный юрист Пайам Ахваван.Убийство 123 несовершеннолетних девочек, совершенное на глазах всего мира, однозначно не получится замести под ковер. За преступление придется ответить. И теперь ясно, что это представляет угрозу не только для президента Трампа и военного командования из Пентагона.Среди тех, кого будут обвинять в этом злодеянии, окажутся передовики американского бигтеха, которые непосредственно занимались разработкой смертоносной программы. Это уже вызывает среди них панику – поскольку кровавая иранская бойня грозит миллиардерам крупными финансовыми исками и ударом по репутации. Представитель Palantir поспешил заявить, что его компания "не несет ответственности" за удар по Минабу, но пользователи американских соцсетей дружно подняли это заявление на смех.Важно напомнить, что компания Palantir Technologies активно применяет свои системы искусственного интеллекта на Украине, тестируя их с помощью украинской армии – прежде всего, именно для определения целей дроновых и ракетных ударов.Генеральный директор Palantir Алекс Карп является крупнейшим инвестором новой оборонно-технологической компании, которую возглавил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. А программы искусственного интеллекта, которые разработали специалисты из Palantir Technologies, могут быть причастны к совершению военных преступлений против мирного населения на Донбассе.Трагедия в Минабе служит важным предупреждением и уроком. "Высокотехнологичные" американские корпорации необходимо вовремя остановить, пока они не искупали весь мир в крови, чтобы увеличить свои сверхприбыли. В противном случае Пентагон однажды доверит компьютерной программе управление ядерными ракетами. И это приведет человечество к апокалиптической катастрофе.

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эксклюзив, сша, иран, украина, дональд трамп, михаил федоров, пентагон, bloomberg