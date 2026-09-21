https://ukraina.ru/20260921/my-ne-tyrim-meloch-iz-tserkovnoy-kruzhki-osobennosti-natsionalnogo-patriotizma-1083310740.html

Мы не тырим мелочь из церковной кружки: особенности национального патриотизма

Мы не тырим мелочь из церковной кружки: особенности национального патриотизма - 21.09.2026 Украина.ру

Мы не тырим мелочь из церковной кружки: особенности национального патриотизма

Случайно попал в руки томик Константина Николаевича Батюшкова. Честно говоря, не считаю его большим поэтом. Он ценен истории, разве что, как фактический наставник Пушкина. А великим поэтом, конечно, не был. Но социальным вкусом и политической интуицией обладал отменными.

2026-09-21T07:24

2026-09-21T07:24

2026-09-21T07:24

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С удовольствием перечитал его короткий стих "Истинный патриот". Наверное, о каком-то высоком чиновнике своего времени. Тот за многолюдным обеденным столом предыхает: "О, хлеб-соль русская!"Всхлипывает за чаркой по правоверным предкам. Сетует, что редко их вспоминаем. Патриотическая, право, картина маслом. Но вот вечерком…Там уже не хлеб-соль, а французское шампанское под замысловатые галльские соусы. А позже и британские карточные игры…По мне, ирония слишком уж прямолинейна. В духе героев-депутатов Светлаковаи Галустяна. Не думаю, что забугорные напитки и, тем более, их застольные игры так уж снижают градус отечественного патриотизма.Тут, скорее, дело вкуса: Суворов предпочитал отечественную водочку, а Кутузов – импортный коньячок. А Родину любили одинаково.Вот простодушное двуличие – это тянет на изъян. Да и то: скорее, дань космополитическим традициям и отголоски "вольтерьянства". Отечественное должно побеждать подлинным качеством, а не нудным морализаторством.Но это когда речь идет о "нижних чакрах". Ну, гастрономия там, развлечения, шмотки…А вот с "верхними чакрами" – образом мышления, стереотипами поведения, особенностями modus vivendi русской души, в конце концов, с идеалами, – дело обстоит посложнее…Некогда я на личном примере убедился в инвариантности, национальной детерминированности собственной души. Не шутили, как оказалось, создатели культового фильма про "особенности национальной охоты" и всего остального.Находясь еще в чужой юрисдикции, подался с приметной должности в оппозицию. На следующий день, после отставки, мне позвонил китайский посол. Пригласил по старому знакомству на чаепитие. Я объяснил, что уволен. Тот удивился. Типа, и что? Приглашаю ведь как друга, а не полномочного чиновника.Тут же позвонил другому дипломатическому приятелю – послу Израиля. Даже не соединили. Сказали, что господин посол уже стер меня из электронного списка друзей: "ты уволен"…Тогда-то и ощутил, что я русский. Русский!Да, пожалуй, не смогу как китаец, так деликатно, не замечать статуса визави. Но и вряд ли осилю способность еврея мгновенно вычеркивать из списка друзей человека, утратившего должность.У каждой нации – свой код. И патриотизм, наверное, близок к пониманию именно своего кода, к его признанию и оберегу.К чему это я? А вот мой знакомец, крымский журналист и издатель Сергей Сардыко, сбросил мне приглашение на забавное московское мероприятие "Том Сойер Фест. Ценности и подход".Посмотрел его повестку и призадумался. Да, Том был моим детским кумиром. Первая книжка, которую я тайком прочитал под партой, как раз была про него. Так мечтал быть на него похожим! Но сближало только одно: он церковь посещал редко, а я тогда вообще не ходил.В остальном же – небо и земля. У него с тетей Полли был свой домик, а мы с семьей жили в съемной комнатухе. Поэтому и забора своего не было, чтобы красить и оттачивать первичные навыки социального манипулирования.Хотя, конечно восторгало, как он провернул "сделку" с оградкой. Трамп был бы в полном восторге. Хотя в каком там восторге – в доле... Это ж надо иметь такой не по-детски лукавый ум, чтобы заставить других сделать за тебя всю утомительную работу, покрасить забор, еще и получить за это деньги!Потом я понял главное: Том создал американскую геополитическую и геоэкономическую модель освоения мира. Именно после того "забора" и оформился схематоз: за американские интересы рвут пупок другие. Да еще и платят за это самим янки…Довелось некогда частенько пересекаться с Збигневом Бжезинским. Так уж случилось, что его сын Ян проходил у меня аспирантскую стажировку. Збиг, конечно, был абсолютным врагом России. Но врагом умным и образованным.Просто у него, как объяснял знающий писатель Стивен Кинг, была в сознании своя "сумрачная зона". То есть тема, где разум, объективность, реализм полностью покидали его. Наверное, сказывалась польская кровь, но почти о любой стране, территории, ойкумене он мог рассуждать компетентно. Кроме России.Его мечтой было разделить Россию и Украину стеной непреодолимой ненависти. Пусть и некрашеной. А потом – натравить Украину на ближайшего родича. Заставить платить за это Европу. А выгоду чтобы получали Штаты… Короче, все по Тому Сойеру.Многое получилось. Только Россия – не бессловесный забор. Европа, конечно, – лоховата, но не настолько, как друганы Тома. А главное, Штатам не хватает юного обаяния сорванца. Схема рушится на глазах. Разве что всю Украину извели на зеленую краску…Но суть даже не в этом. Если вчитаться в Марка Твена, понимаешь, в чем суть патриотизма.Их патриотизм – развести других в свою пользу. Наш – предостеречь друзей от "развода".Они – колл-центр. Мы – программа защиты вкладчиков.Наверное, поэтому, когда Марк Твен предлагал в Ливадии Императору всея России Александру II вместе деребанить весь мир, тот лишь смущенно улыбался. Православные мы. Молиться – да. Тырить мелочь из церковной кружки – нет…Влюблен был в детстве в Тома, пока не покрестили. Каждому – свое. И в патриотизме тоже. Будь моя воля, поменял бы фонд Тома Сойера на Аляску. Даже с доплатой…

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мнения, россия, украина, европа, александр суворов, михаил кутузов, пушкин