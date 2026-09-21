https://ukraina.ru/20260921/vmeste-protiv-rossii-v-evrope-sozdayut-novuyu-mini-nato-1083334642.html

Вместе против России: в Европе создают новую мини-НАТО

Вместе против России: в Европе создают новую мини-НАТО - 21.09.2026 Украина.ру

Вместе против России: в Европе создают новую мини-НАТО

Еще в июле нынешнего года новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил: готовится его первый визит в Ватикан, запланированы встречи с Папой Римским Львом XIV и госсекретарем Святого Престола (равнозначно премьеру и главе МИД этой страны) кардиналом Пьетро Паролином.

2026-09-21T16:41

2026-09-21T16:41

2026-09-21T16:42

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Сам Мадьяр предупредил, что конкретной даты пока нет, но он готовится и обязательно поедет в Вечный город. К этому у него есть и политические, и прагматичные финансово-экономические, и геополитические показания.С политикой все ясно. Прежний премьер Венгрии Виктор Орбан боролся за ограничение всевластия надгосударственных органов Евросоюза над своей страной, чем навлек на Будапешт не только недовольство еврочиновников, но и серьезные финансовые рестрикции. Проще говоря, Венгрия лишилась денег Евросоюза.Мадьяр же во время майского визита в Брюссель на всех уровнях пытался доказывать, что он вернулся в прежнее глобилизационное леволиберальное лоно демократических общечеловеков-русофобов. И теперь вместе со страной будет двигаться в общеевропейском фарватере, прокладываемом Брюсселем на войну с Россией.За покладистость и отход от прежней защиты национальных интересов Венгрии, чем занимался Виктор Орбан, Мадьяр планирует добиться получения 17 миллиардов евро. Они все еще заблокированы Брюсселем из-за прежних претензий ЕС к коррупции в Венгрии и "несоблюдению принципа верховенства закона" в рамках двух механизмов – Фонда сплочения (призван сократить неравенство между 27 государствами— членами ЕС) и созданного после пандемии COVID-19 Фонда восстановления и повышения устойчивости.Кроме того, Мадьяр рассчитывает на получении доступа к европейским оборонным кредитам на 16 миллиардов евро и на отмену штрафа, наложенного на Венгрию из-за ее отказа выполнять требования миграционного закона ЕС. Для Венгрии эти выплаты в рамках данных штрафных санкций – сумасшедшие деньги: миллион евро ежедневно.И Мадьяр своего добился: в Брюсселе постепенно свыкаются с мыслью, что "Будапешт – наш".Некоторые СМИ уже объявили, что визит Мадьяра в Ватикан состоится 24 сентября. Ехать нужно быстро, ибо активничают конкуренты, готовые любой ценой с яростью голодных гиен вырвать европейские и, может быть, даже американское деньги из венгерских рук.О чем же будут там говорить? О вариантах продолжения войны Европы против России. Российский Институт изучения мировых рынков (ИИМР) уже напрогнозировал, что подготовка к этой войне будет идти в три этапа.Эти этапы предусматривают "похабный мир" на Украине (невыгодное для России перемирие), создание в России "внутреннего (майданного) фронта", балтийскую кампанию с ударом по Калининграду силами так называемой "балтийской восьмерки", подготовку новых европейских мини-альянсов, которые должны заменить "большую" НАТО...Иными словами, европейцы почему-то уверены, что они самые хитрые и могут развести Россию, довести ее до поражения малыми силами. Покусывая мелкими собачьими стаями и не выпуская мощных хищников (ядерные Францию и Великобританию), которые не жалеют сгореть в ядерном пожаре.Как известно, еще в 2024 году была создана "балтийская восьмерка" в которую вошли Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Они и должны "пошуметь" на втором этапе войны с Россией: ударить по Калининграду, заблокировать Россию в балтийской море, перенести войну в Арктику и, возможно, нанести существенный урон Северному флоту России.А вот на третьем этапе допускается нападение на Россию южной мини-НАТО – новой Австро-Венгрии, воссозданной на новых принципах и основах и под эгидой именно Ватикана.Сразу после своей победы над Орбаном в апреле сего года Мадьяр провозгласил: "…Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией не только по историческим, но также по культурным и экономическим причинам. … Я считаю, что каждой стране, включая Австрию и Венгрию, это интересно. Поэтому я надеюсь, что мы достигнем прогресса".Затем Мадьяр пошел еще дальше: предложил объединить уже существующие Вышеградскую группу (неформальный альянс Венгрии, Польши, Чехии и Словакии) со Славковским форматом (рамочное соглашение о сотрудничестве между Австрией, Чехией и Словакией) в единый центральноевропейский блок. И он очень напоминает и по территории, и по входящим в него странам былую Австро-Венгерскую империю, которая почила в Бозе в 1918 году.Свои первые зарубежные визиты Мадьяр совершил в Варшаву и Вену, как бы давая понять, что настроен он очень серьезно и планы его реальны, а новый политический центр силы в Европе точно будет сформирован.Впрочем, пока Мадьяр благоразумно не говорит о политико-государственном объединении. Он выступает за некое неформальное объединение типа Бенилюкска – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, солидарно выступающих на политическом и торгово-экономическом поприщах.В Вене инициативу Венгрии восприняли на ура. В разговоре с журналистами высокопоставленный австрийский дипломат отметил, что в такой идее "есть своя логика" — страны примерно одинакового размера могут вместе весить больше, например, при в голосовании ЕС, поддерживая инициативы друг друга.Кроме того, Венгрия и Австрия уже поддерживают тесные связи в сфере экономики. Более того, Австрия — вторая по объемам вложений инвесторов в Венгрии после Германии. Размеры ее инвестиций превышают 11,7 миллиарда евро. В Австрии работают около 134 000 венгров, причем многие из них ездят туда на работу каждый день. Есть еще причины, почему Мадьяр торопиться с реализацией своей идеи.Во-первых, восстановление Австро-Венгрии имеет под сбой и реальные исторические корни, и реальный опыт сожительства в составе одного государства, когда выгода была очевидной для всех.Австро-Венгерская империя возникла как дуалистическое государство в 1867 году, когда бывшая Австрийская империя разделилась на:1. Владения австрийской короны: Цислейтания в составе, собственно, Австрии, Королевства Богемии (Чехии), Моравии, Силезии, Королевства Галиции и Лодомерии (включая Восточную Галичину, где и проживали поляки и русины/украинцы), Буковины, Далмации и ряда южнославянских и итальянских земель типа Крайны, Штирии, Каринтии, Тироля, Истрии, Триеста и т.д. 2. Земли венгерской короны: Транслейтании в составе, собственно, Королевства Венгрии, Хорватии и Славонии, Трансильвании, Словакии, части современной Румынии, Сербии и опять же Украины в рамках тогдашних административных границ.Но на момент ее распада она включала земли, сегодня целиком или частично входящие в состав 13 современных государств Восточной и Центральной Европы. Вот их усилия по совместному отстаиванию своих прав в современном мире Мадьяр и хочет объединить. Так или иначе.Во-вторых, не один Мадьяр хочет поиграться в "объединителя земель" и получить на этом солидный навар. До этого подобными завиральным идеями бредила Польша. Она никак не отреагировала на инициативы Мадьяра, потому что сама хочет всех объединить и на этом поживиться.А тут и остро нуждающийся в деньгах и безопасности недопрезидент Украины Владимир Зеленский попытался создать еще одно центрально-европейской объединение ­– "карпатскую восьмерку". В Ивано-Франковской Гуте по его инициативе было как бы задекларировано создание объединения восьми государств – Украины, Румынии, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и Сербии.Все, ясное дело, закончилось пшиком, как и многое у Зеленского. Но ему важно было в очередной раз подтвердить свою русофобию, готовность воевать с Россией и под это получить деньги и оружие.Но вернемся к Австро-Венгрии. Идею ее восстановления в том или ином виде, под своим крылом и омофором, всячески поддерживает Ватикан. Специалистам известно, что идею эту продвигал в Риме некто Эдуард Габсбург-Лотаринген – до 2025 года бывший послом Венгрии при Святом Престоле. Кроме того, он прямой потомок императорской династии.Более того, по его словам, ЕС должен учиться у Габсбургов тому, как в многонациональном гособъединении соблюдать принцип субсидиарности (умеренной децентрализации), не перетягивая все в центр. В тот же Брюссель, например.А еще в 2019 году ведущая ватиканская газета L'Osservatore Romano называла "главной ошибкой" Парижской конференции 1919 года ликвидацию империи Габсбургов, потому что без "большого габсбургского контейнера" Восточная Европа неизбежно становится жертвой сильнейших соседей. Так оно, собственно, и случилось со странами этого региона, где более-менее сохранилась Австрия – благодаря тому, что сберегла остатки нейтрального статуса и не вошла ни в ЕС, ни в НАТО.Но Ватикану мало власти и влияния. Тем более сейчас, когда мир вступил в пору турбулентности и нестабильности, чреватых распадом всех существующих связей – в том числе и межгосударственных и внутригосударственных.И последнее: во всех "восьмёрках" и прочих новых объединениях непременно присутствует Польша. Та самая, названная в свое время "гиеной Европы" и готовая гадить России везде, где только сможет. За ней нужно следить особо пристально.О подготовке войны против России читайте еще в статье Владимира Скачко "Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с Россией"

https://ukraina.ru/20260919/bufernoy-zony-malo-tolko-polnyy-razgrom-ukrainy-otobet-u-zapada-zhelanie-voevat-s-rossiey-1083304386.html

https://ukraina.ru/20260807/nevyuchennyy-krymskiy-urok-kak-otkaz-idti-po-puti-ekateriny-ii-stoil-gabsburgam-korony-rimskoy-1082246050.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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