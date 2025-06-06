Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины - 06.06.2025 Украина.ру
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Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины
Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины - 06.06.2025 Украина.ру
Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины
Минувшей ночью Россия нанесла удары по ряду объектов критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
2025-06-06T05:36
2025-06-06T05:36
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"Предварительно, повреждена киевская ТЭЦ-5. Это самая мощная в округе теплоэлектростанция", — пишет канал.Mash ссылается на заявление начальника Киевской городской военной администрации, который сообщил, что на левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.Кроме того, украинские каналы пишут о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе.В тоже время 4 июня Минобороны России сообщило о нанесении ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ в Сумской области. В сообщении говорится о поражении подразделений двух механизированных бригад, танковой бригады, десантно-штурмовой бригады, егерской бригады, бригады береговой обороны, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков, а также подразделений центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотени, Павловка и Великий Прикол.Ранее стало известно, что во время последнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, российский лидер заявил, что террористические акты проведенные Украиной в отношении гражданских объектов в России не останутся без ответа. По уверению Трампа, он отговаривал Путина от этого, однако российский президент остался при своем твердом мнении. Так же российский президент заявил позже, что вести переговоры о мире с государством, ставшем на путь терроризма невозможно. По мнению ряда российских экспертов и журналистов Украина пересекла красную черту и теперь перешла к активным террористическим действиям, следствием чего станет расширение военного конфликта на Украине.Подробнее об этом – в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить".
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новости, россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, захар виноградов, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Захар Виноградов, Вооруженные силы Украины

Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины

05:36 06.06.2025
 
© Головне управління ДСНС України у Харківській областіКадры последствий ракетного удара по Балаклее
Кадры последствий ракетного удара по Балаклее
© Головне управління ДСНС України у Харківській області
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Минувшей ночью Россия нанесла удары по ряду объектов критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
"Предварительно, повреждена киевская ТЭЦ-5. Это самая мощная в округе теплоэлектростанция", — пишет канал.
Mash ссылается на заявление начальника Киевской городской военной администрации, который сообщил, что на левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.
Кроме того, украинские каналы пишут о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе.
В тоже время 4 июня Минобороны России сообщило о нанесении ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ в Сумской области. В сообщении говорится о поражении подразделений двух механизированных бригад, танковой бригады, десантно-штурмовой бригады, егерской бригады, бригады береговой обороны, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков, а также подразделений центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотени, Павловка и Великий Прикол.
Ранее стало известно, что во время последнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, российский лидер заявил, что террористические акты проведенные Украиной в отношении гражданских объектов в России не останутся без ответа. По уверению Трампа, он отговаривал Путина от этого, однако российский президент остался при своем твердом мнении. Так же российский президент заявил позже, что вести переговоры о мире с государством, ставшем на путь терроризма невозможно. По мнению ряда российских экспертов и журналистов Украина пересекла красную черту и теперь перешла к активным террористическим действиям, следствием чего станет расширение военного конфликта на Украине.
Подробнее об этом – в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить".
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