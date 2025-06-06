https://ukraina.ru/20250606/vozmezdie-pervyy-raund-minuvshey-nochyu-rossiya-nanesla-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-ukrainy-1063682695.html

Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины

Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины - 06.06.2025 Украина.ру

Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины

Минувшей ночью Россия нанесла удары по ряду объектов критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

2025-06-06T05:36

2025-06-06T05:36

2025-06-06T05:36

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"Предварительно, повреждена киевская ТЭЦ-5. Это самая мощная в округе теплоэлектростанция", — пишет канал.Mash ссылается на заявление начальника Киевской городской военной администрации, который сообщил, что на левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.Кроме того, украинские каналы пишут о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе.В тоже время 4 июня Минобороны России сообщило о нанесении ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ в Сумской области. В сообщении говорится о поражении подразделений двух механизированных бригад, танковой бригады, десантно-штурмовой бригады, егерской бригады, бригады береговой обороны, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков, а также подразделений центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотени, Павловка и Великий Прикол.Ранее стало известно, что во время последнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, российский лидер заявил, что террористические акты проведенные Украиной в отношении гражданских объектов в России не останутся без ответа. По уверению Трампа, он отговаривал Путина от этого, однако российский президент остался при своем твердом мнении. Так же российский президент заявил позже, что вести переговоры о мире с государством, ставшем на путь терроризма невозможно. По мнению ряда российских экспертов и журналистов Украина пересекла красную черту и теперь перешла к активным террористическим действиям, следствием чего станет расширение военного конфликта на Украине.Подробнее об этом – в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить".

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новости, россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, захар виноградов, вооруженные силы украины