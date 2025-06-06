Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины
© Головне управління ДСНС України у Харківській областіКадры последствий ракетного удара по Балаклее
© Головне управління ДСНС України у Харківській області
Минувшей ночью Россия нанесла удары по ряду объектов критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
"Предварительно, повреждена киевская ТЭЦ-5. Это самая мощная в округе теплоэлектростанция", — пишет канал.
Mash ссылается на заявление начальника Киевской городской военной администрации, который сообщил, что на левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.
В тоже время 4 июня Минобороны России сообщило о нанесении ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ в Сумской области. В сообщении говорится о поражении подразделений двух механизированных бригад, танковой бригады, десантно-штурмовой бригады, егерской бригады, бригады береговой обороны, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков, а также подразделений центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотени, Павловка и Великий Прикол.
Ранее стало известно, что во время последнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, российский лидер заявил, что террористические акты проведенные Украиной в отношении гражданских объектов в России не останутся без ответа. По уверению Трампа, он отговаривал Путина от этого, однако российский президент остался при своем твердом мнении. Так же российский президент заявил позже, что вести переговоры о мире с государством, ставшем на путь терроризма невозможно. По мнению ряда российских экспертов и журналистов Украина пересекла красную черту и теперь перешла к активным террористическим действиям, следствием чего станет расширение военного конфликта на Украине.
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