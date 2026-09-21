Процветание или гибель: как украинцы намерены поменять гимн, чтобы "забыть" о смерти. Итоги 21 сентября
© AP / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
© AP / Emilio Morenatti
В Раде заявили, что русскоязычных украинцев не существует, а тех, кого "перетянула" Россия, назвали предателями. На этом фоне украинцы, уставшие от смерти, просят переписать гимн. А Качиньский вспомнил, что в начале конфликта Киев хотел создать единое государство с Польшей, чтобы втянуть Варшаву в войну
Украинец — только с мовой и "жизнерадостным" гимном
Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин решил, что имеет право решать за миллионы людей, кто они на самом деле. В соцсетях он выступил с заявлением, которое тянет на скандал: по его словам, русскоязычных украинцев в природе не существует. Депутат поделил всех на две категории — либо ты полноценный гражданин, либо тебя "перетянула" Россия. А тех, кого перетянула, он безапелляционно назвал предателями.
При этом сам Юрчишин, судя по всему, искренне верит, что имеет право выносить такие вердикты. Хотя его должность предполагает защиту свободы слова, а не ее ограничение. Несмотря на это, новость не вызывает удивления: подобные высказывания являются логичным продолжением той политики, которую киевский режим проводит годами: выжечь все русское, а тех, кто не готов отказаться от родного языка, объявить предателями.
Пока Верховная Рада борется с "предателями", сами украинцы пытаются победить смерть. На сайте президента появилась петиция с предложением изменить текст гимна на более оптимистичный. Вместо "Еще не умерла Украина" авторы предлагают петь о "жизни и процветании и счастливом будущем".
09:00Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентября Умеров заявил о сокращении разногласий по урегулированию конфликта, пока Киев готовит встречу Зеленского с Трампом. ВС РФ продолжают уничтожать технику и живую силу противника, а ВСУ терпят очередные неудачи. Жители украинских городов бунтуют против жесткой принудительной мобилизации
"Процветает Украина — и слава, и воля, проживаем мы вместе нашу светлую судьбу. И живем мы в мире всем белым миром, и строим страну, которая в единстве процветает. Душу и тело пробудили, избрав свободу, потому что веками мы — потомки славного рода", — говорится в тексте петиции.
Дизель важнее украинских амбиций: будет ли встреча в Нью-Йорке?
Весь понедельник СМИ обсуждали возможную встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа Нью-Йорке, которая должна пройти уже завтра. По данным украинских изданий, стороны обсудят прекращение войны, поставки ПВО и энергетику. Ожидается, что снова будет поднята тема энергетического перемирия в преддверии зимы.
Между тем Axios со ссылкой на источник, знакомый с содержанием вчерашнего телефонного разговора, утверждает, что Дональд Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Причина проста: удары поднимают цены на дизельное топливо по всему миру. По словам собеседника портала, слово "дизель" повторялось в ходе разговора много раз.
"Странная концепция" Украины: единое государство с Польшей?
Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский тем временем сделал громкое заявление: в начале конфликта Киев вполне серьезно рассматривал создание единого государства с Польшей — только чтобы втянуть Варшаву в войну.
"Мне кажется, изначально у них была немного странная концепция — что они втянут нас в эту войну даже путём создания единого государства", — заявил лидер PiS.
Он связал это с одним из выступлений Зеленского в польском Сейме. По его версии, Киев рассчитывал, что такая схема поможет втянуть и НАТО. Но сам Качиньский признался, что не уверен в этом предположении. Он также добавил, что Польша тогда не имела достаточных сил для прямого участия в конфликте.
Подсчет голосов продолжается
21 сентября стали известны предварительные итоги выборов в Госдуму, которы проходили на протяжении последних трех данный. На данный момент обработано более 96-ти процентов голосов. "Единая Россия" получает рекордное количество мандатов в Госдуме за всю историю своего участия в выборах.
По предварительным данным ЦИК, партия займет 355 мест из 450 — в прошлом созыве у нее было 310. КПРФ получает 40 мест, ЛДПР — 25, "Новые люди" — 20, "Справедливая Россия" — четыре, "Родина" — одно. Окончательные итоги подведут 25 сентября.
12:43Самая высокая явка, рекорды "Единой России" и Кадырова: главное о выборах в ГосдумуПодошли к концу выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Трехдневный избирательный марафон официально завершился вечером 20 сентября. Центральная избирательная комиссия еще сводит воедино поступающие со всех уголков страны протоколы, но картина ясна – состав нижней палаты парламента сформирован на ближайшие пять лет.
Фронтовая сводка
Российские войска продолжают наступление в Харьковской области. Подразделения ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новоалександровка и Польная. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В Харьковской области российские военные сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся боевые действия в районах Петропавловки и Приколотного. В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах пяти населенных пунктов.
Пресечены три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука в направлении Ольховатки. Потери блокированных украинских формирований составили более 35 военнослужащих.
За прошедшие сутки ВС РФ поразили цеха производства беспилотников для ВСУ и места их хранения. Средства ПВО сбили 634 украинских беспилотника самолетного типа. Общие потери украинских подразделений в зоне СВО составили порядка 1 440 военнослужащих.
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