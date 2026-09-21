https://ukraina.ru/20260921/andrey-suzdaltsev-ne-priznav-vybory-v-gosdumu-rossii-ukraina-zagnala-sebya-v-lovushku-1083335612.html

Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушку

Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушку - 21.09.2026 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушку

Выборы еще не закончились, а Украина объявила о том, что их не признает. Интересно, что еще в субботу о непризнании выборов заявил глава МИД Эстонии. Причем все это подавалось в таком угрожающем формате, как будто Эстония теперь первая или вторая ядерная держава мира.

2026-09-21T16:45

2026-09-21T16:45

2026-09-21T16:54

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Явка на выборах в Госдуму в этом году превысила 59%. После обработки 96,95 процента протоколов лидирует партия "Единая Россия" — она набрала 57,96 процента голосов. КПРФ получила второе место с результатом 13,67 процента. ЛДПР набрала 8,96 процента голосов, "Новые люди" — 7,91 процента. На пятом месте партия "Справедливая Россия" с результатом 5,1 процента. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября. В последний день голосования российская система ПВО на различных рубежах уничтожила более 1600 дронов, включая 450 аппаратов, сбитых на подлете к Москве.- Андрей Иванович, очевидно, что специальная военная операция завершится при новой Государственной думе. Не исключено, что и при ней же начнется военное противостояние с европейским блоком НАТО. Какие задачи в связи с этим будут стоять перед Думой 9-го созыва?- Согласно законодательству наша Госдума выполняет в большей степени представительские функции, чем функции законодательной власти. Но говоря о спецоперации нужно учесть, что существуют такие моменты, где без Госдумы не обойтись. Это начало боевых действий, их завершение, утверждение мирного договора, если он когда-нибудь появится. То есть речь идет о закрепляющих успехи нашей армии на фронте действиях, которые будут выполняться Госдумой.Но у наших властей не будет с этим проблем, так как "Единая Россия" как правящая партия, набрала 57% голосов. В нашей Госдуме в отношении к СВО сформировался единый консенсус. Так что ГД будет играть стабилизирующую роль в период, когда закончится СВО и усилится конфронтация с блоком НАТО в лице Евросоюза.- Впервые в состав Госдумы войдут участники СВО. Как это отразится на работе парламента?- В рамках представительства это, наверно, необходимо. Собираются представители нашей армии, это показывает, что мы поддерживаем курс на урегулирование проблем с нашими соседями.С другой стороны, законодательная власть принадлежит специалистам, людям, хорошо разбирающимся в юриспруденции, международном праве, политологам, социологам. Это очень специализированная публика. Это не значит, что герои СВО не предоставят разработки, которые будут очень интересны с точки зрения развития нашей страны и взаимоотношений с соседями. Госдума, в которой есть представители участников СВО, будет вызывать большее уважение у народа. Но в плане профессионализма с ними еще придется активно работать.- МИД Украины заявил, что итоги выборов на территории Крыма и исторических российских регионов признаны не будут. Что означает это заявление?- Выборы еще не закончились, а Украина объявила о том, что их не признает. Интересно, что еще в субботу о непризнании выборов заявил глава МИД Эстонии. Причем все это подавалось в таком угрожающем формате, как будто Эстония теперь первая или вторая ядерная держава мира.На Западе популярно выражение – "послать сигнал". Там это воспринимается очень серьезно. В их понимании, если Эстония и Украина не признали выборы, это катастрофа для России, то есть в Кремле не будут спать ночами, люди будут кричать, боже мой, нас не признали Украина и Эстония.Из еще довоенного опыта общения с украинской элитой, могу сделать вывод, что там считают Украину центром мира. Весь мир носит украинцев на руках, и если они сказали нет выборам, значит российская Госдума нелегитимна.Напомню, что Россия признала президентские выборы на Украине в 2014 году, признала выборы 2019 года, когда выбрали Владимира Зеленского. Мы исходили не только из интересов Украины, нашего соседа, но и в том числе из того, что рано или поздно пришлось бы сесть за стол переговоров и принимать какие-то решения.И вот представьте ситуацию, когда найден какой-то консенсус, который должна утвердить Госдума, а Госдуму Украина не признала. Они сами себе устраивают западню. При этом даже в условиях, когда началась операция ВСУ против республик Донбасса, мы нашли возможность признать президентские выборы 2014 и 2019 годов.- Можно ли ожидать усиление ударов по украинской инфраструктуре или изменения в ходе наземной операции после окончания избирательного цикла в России?- Ход боевых действия определяет исполнительная власть. Радует то, что летом начались удары по ключевым элементам обороны Украины, которые обязательно приведут к нашей победе. Это порты, железная дорога, пограничные переходы. Это то, что необходимо было поражать, потому что если после ударов по электростанциям завозятся детали для их ремонта, это бесполезно. Можно сколько угодно бить по технике, но если она заправляется топливом, то это тоже бесполезно.Украина ничего толком не производит, но за последние годы огромные вложения приводят к тому, что ВПК Украины живет. Но удары по логистике могут реально привести нас к победе. За исключением одного компонента, который остается священной коровой: это мосты через Днепр. Если бы этих мостов не было, мы бы уже давно закончили спецоперацию. Почему они оберегаются, остаётся таинственной загадкой.Но это отдельная тема, на самом деле, ход боевых действий увязывать с итогами голосования не стоит. Это имело бы смысл, если бы мы видели кардинальные изменения электорального выбора. То есть пришли бы какие-то люди, которые требовали бы остановить боевые действия.- Выборы сейчас идут и в землях Федеративной Республике Германии, в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании убедительную победу одержала партия "Альтернатива для Германии". Что это будет означать ля российско-германских отношений?- Германия сейчас является нашим противником, а не врагом, как Третий рейх, потому что там есть структуры, которые выступают за нормальные отношения с Россией. Нам не нужны братские отношения с Германией, достаточно нормальных отношений. У меня нет особых иллюзий в отношении партии "Альтернатива для Германии". Считать ее пророссийской неправильно. Это сложная партия, ее отношение к России не всегда нас устраивает. Единственное, что нас устраивает, это то что АдГ не видит в России противника, который напал бы на Европу. Она считает, что необходимо вернуть российские энергоносители на рынок энергетики Европы и Германии в том числе."Альтернатива для Германии" пытается использовать богатый опыт германских правых партий за последние 100-150 лет. Но нельзя сказать, что это партия реваншистов. Как ни странно, ХДС/ХСС партия реваншистов. В 60-70-е годы баварское отделение партии ХСС возглавлял такой видный деятель германской политики как Франц Йозеф Штраус. Это был старый вой\яка, раненный под Сталинградом.Он был ярым противником Советского Союза и реальным реваншистом. И этот реваншизм в ХДС/ХСС сохранился. Они действительно ненавидят Россию. Если АдГ ориентируется на правые ценности во внутренней политике, то ХДС/ХСС – на то, чтобы расправиться с Россией, что полностью поддерживает Франция, Британия и Евросоюз. Урсула фон дер Ляйен тоже имеет нацистов среди своих предков. Но и те, и другие не наши друзья. Ситуация в Германии все равно будет оставаться сложной.

https://ukraina.ru/20260921/samaya-vysokaya-yavka-rekordy-edinoy-rossii-i-kadyrova-glavnoe-o-vyborakh-v-gosdumu-1083326319.html

https://ukraina.ru/20260919/ne-drony-i-rakety-stanislav-krapivnik-o-tom-v-chem-zaklyuchaetsya-glavnaya-sila-soyuznikov-ukrainy-1083303560.html

https://ukraina.ru/20260921/vmeste-protiv-rossii-v-evrope-sozdayut-novuyu-mini-nato-1083334642.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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интервью, украина, россия, эстония, андрей суздальцев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, госдума, ес, мид