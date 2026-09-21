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Юрий Лужков: человек, бывший для Украины и героем, и персоной нон грата

Юрий Лужков: человек, бывший для Украины и героем, и персоной нон грата - 21.09.2026 Украина.ру

Юрий Лужков: человек, бывший для Украины и героем, и персоной нон грата

21 сентября 90 лет исполнилось бы Юрию Лужкову – многолетнему мэру Москвы и одному из наиболее известных на Украины политиков "ельцинского призыва". Лужков до своего 85-летия не дожил — скончался 10 декабря 2019 года

2026-09-21T16:00

2026-09-21T16:00

2026-09-21T16:00

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Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве в семье рабочего. Назвать "коренным москвичом" его нельзя — родители Лужкова переехали в Москву во время индустриализации.До 1950 года включительно он жил у бабушки в городе Конотоп Сумской области, где окончил семилетку. Учитывая ситуацию послевоенной "коренизации" (благодаря которой началась, например, карьера Леонида Кравчука), надо полагать, что Юрий Михайлович учился на украинском.Потом он вернулся в Москву, где завершил среднее образование и окончил Институт нефти и газа – знаменитую "керосинку" на Ленинском проспекте. Сделал карьеру в Министерстве химической промышленности СССР, пройдя путь от младшего научного сотрудника в НИИ пластмасс до директора НПО "Химавтоматика" и начальника управления по науке и технике Минхимпрома СССР.Одновременно Лужков делал партийно-политическую карьеру. С 1968 года – член КПСС. Был депутатом Бабушкинского райсовета, Моссовета и Верховного Совета РСФСР.В 1987 году стал первым зампредом исполкома Моссовета (заместителем мэра). Популярной является точка зрения, что в возвышении Лужкова сыграл роль амбициозный первый секретарь московского городского комитета КПСС Борис Ельцин, собиравший себе команду в столице. В 1990 году Лужков возглавил Мосгорисполком, а в 1991 году был избран вице-мэром при Гаврииле Попове.После августовского путча был некоторое время зампредом Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (временный заместитель союзного Совмина).В 1992 году, после отставки Попова, президент Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы. Он занимал этот пост до 2010 года, когда был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с чудесной формулировкой "в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации". Считается, что "утрата" постигла московского мэра из-за отказа поддержать выдвижение Медведева на второй срок (впрочем, некоторые источники полагают, что Дмитрий Анатольевич ничего такого делать не собирался, а отставка была связана с коррупцией, завязанной на жену мэра Елену Батурину).Как мэр Лужков пользовался неизменной поддержкой москвичей, поскольку умел направлять огромные средства, концентрирующиеся в российской столице, в интересах её жителей. Это касалось и особого уровня социальных гарантий, и строительства, и развития городской инфраструктуры.Собственно, именно при Лужкове Москва стала своеобразным государством в государстве – европейской витриной России. К нынешнему мэру Сергею Собянину отношение москвичей значительно более сдержанное, хотя они отдают должное его менеджерским способностям, – он всё же "не свой", в отличие от Лужкова, прозванного в городе "кепкой".Лужкова, впрочем, и поругивали: за коррупцию, за не всегда бережное отношение к историческому лицу города, за непритязательный вкус (именно благодаря его дружбе с Зурабом Церетели столицу украсила монструозная статуя Колумба, переделанного в Петра I).Тем не менее, даже накануне отставки около 60% москвичей выступали за его сохранение на посту мэра, хотя за 18 лет (фактически за 23 года) он мог бы горожанам и надоесть.Помимо руководства Москвой Лужков был ярким политиком федерального масштаба. В 1998 году он создал политическую организацию "Отечество", принявшую участие в парламентских выборах 1999 года в составе блока "Отечество – Вся Россия". Блок, первым номером списка которого шёл Евгений Примаков, занял третье место, уступив КПРФ Геннадия Зюганова и "Единству" Сергея Шойгу (фактически за партией стоял премьер-министр Владимир Путин, позже она была преобразована в "Единую Россию").Как политический деятель Лужков активно отстаивал позицию о принадлежности Крыма и Севастополя России. Собственно, его известность на Украине была как раз известностью "империалиста", пытавшегося отобрать Крым.В 2008 и 2009 годах Лужков дважды объявлялся "персоной нон грата" на Украине из-за совершения действий, которые наносят ущерб национальным интересам Украины и её территориальной целостности (он заявлял о принадлежности Севастополя России). В 2010 году санкции против него были отменены Виктором Януковичем.Решение о присоединении Крыма 2014 года, последовавшее в результате референдума, было, безусловно, его отсроченной победой.Московские власти постоянно оказывали огромную поддержку Севастополю, в городе есть целый "Московский квартал" (в просторечии — "лужки"), построенный для офицеров Черноморского флота. Также усилиями Лужкова в городе были открыты филиал МГУ и "Дом Москвы". Современные московские власти продолжают эту практику.В общем, Юрий Лужков был человек неоднозначный, но он, безусловно, относился к числу наиболее успешных руководителей, благодаря которым в условиях постсоветского развала удалось многое сохранить и даже развить.В качестве же политика он был настоящим патриотом-державником, но не в украинском, а в "правильном" смысле этого слова — не митинговым оратором и организатором майданов, а человеком, делающим свое дело на своем месте и тем повышающим престиж своей Родины.

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