Юрий Лужков: человек, бывший для Украины и героем, и персоной нон грата
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЮ. Лужков представил книгу "Россия на перепутье... Дэн Сяопин и старые девы "монетаризма"
21 сентября 90 лет исполнилось бы Юрию Лужкову – многолетнему мэру Москвы и одному из наиболее известных на Украины политиков "ельцинского призыва". Лужков до своего 85-летия не дожил — скончался 10 декабря 2019 года
Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве в семье рабочего. Назвать "коренным москвичом" его нельзя — родители Лужкова переехали в Москву во время индустриализации.
До 1950 года включительно он жил у бабушки в городе Конотоп Сумской области, где окончил семилетку. Учитывая ситуацию послевоенной "коренизации" (благодаря которой началась, например, карьера Леонида Кравчука), надо полагать, что Юрий Михайлович учился на украинском.
Потом он вернулся в Москву, где завершил среднее образование и окончил Институт нефти и газа – знаменитую "керосинку" на Ленинском проспекте. Сделал карьеру в Министерстве химической промышленности СССР, пройдя путь от младшего научного сотрудника в НИИ пластмасс до директора НПО "Химавтоматика" и начальника управления по науке и технике Минхимпрома СССР.
Одновременно Лужков делал партийно-политическую карьеру. С 1968 года – член КПСС. Был депутатом Бабушкинского райсовета, Моссовета и Верховного Совета РСФСР.
В 1987 году стал первым зампредом исполкома Моссовета (заместителем мэра). Популярной является точка зрения, что в возвышении Лужкова сыграл роль амбициозный первый секретарь московского городского комитета КПСС Борис Ельцин, собиравший себе команду в столице. В 1990 году Лужков возглавил Мосгорисполком, а в 1991 году был избран вице-мэром при Гаврииле Попове.
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После августовского путча был некоторое время зампредом Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (временный заместитель союзного Совмина).
В 1992 году, после отставки Попова, президент Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы. Он занимал этот пост до 2010 года, когда был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с чудесной формулировкой "в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации". Считается, что "утрата" постигла московского мэра из-за отказа поддержать выдвижение Медведева на второй срок (впрочем, некоторые источники полагают, что Дмитрий Анатольевич ничего такого делать не собирался, а отставка была связана с коррупцией, завязанной на жену мэра Елену Батурину).
Как мэр Лужков пользовался неизменной поддержкой москвичей, поскольку умел направлять огромные средства, концентрирующиеся в российской столице, в интересах её жителей. Это касалось и особого уровня социальных гарантий, и строительства, и развития городской инфраструктуры.
Юрий Лужков и Елена Батурина, 2006 год
Собственно, именно при Лужкове Москва стала своеобразным государством в государстве – европейской витриной России. К нынешнему мэру Сергею Собянину отношение москвичей значительно более сдержанное, хотя они отдают должное его менеджерским способностям, – он всё же "не свой", в отличие от Лужкова, прозванного в городе "кепкой".
Лужкова, впрочем, и поругивали: за коррупцию, за не всегда бережное отношение к историческому лицу города, за непритязательный вкус (именно благодаря его дружбе с Зурабом Церетели столицу украсила монструозная статуя Колумба, переделанного в Петра I).
Тем не менее, даже накануне отставки около 60% москвичей выступали за его сохранение на посту мэра, хотя за 18 лет (фактически за 23 года) он мог бы горожанам и надоесть.
Помимо руководства Москвой Лужков был ярким политиком федерального масштаба. В 1998 году он создал политическую организацию "Отечество", принявшую участие в парламентских выборах 1999 года в составе блока "Отечество – Вся Россия". Блок, первым номером списка которого шёл Евгений Примаков, занял третье место, уступив КПРФ Геннадия Зюганова и "Единству" Сергея Шойгу (фактически за партией стоял премьер-министр Владимир Путин, позже она была преобразована в "Единую Россию").
Как политический деятель Лужков активно отстаивал позицию о принадлежности Крыма и Севастополя России. Собственно, его известность на Украине была как раз известностью "империалиста", пытавшегося отобрать Крым.
В 2008 и 2009 годах Лужков дважды объявлялся "персоной нон грата" на Украине из-за совершения действий, которые наносят ущерб национальным интересам Украины и её территориальной целостности (он заявлял о принадлежности Севастополя России). В 2010 году санкции против него были отменены Виктором Януковичем.
© Фото : Открытый источникМемориальная доска Юрию Лужкову в Симферополе
© Фото : Открытый источник
Мемориальная доска Юрию Лужкову в Симферополе
Решение о присоединении Крыма 2014 года, последовавшее в результате референдума, было, безусловно, его отсроченной победой.
Московские власти постоянно оказывали огромную поддержку Севастополю, в городе есть целый "Московский квартал" (в просторечии — "лужки"), построенный для офицеров Черноморского флота. Также усилиями Лужкова в городе были открыты филиал МГУ и "Дом Москвы". Современные московские власти продолжают эту практику.
В общем, Юрий Лужков был человек неоднозначный, но он, безусловно, относился к числу наиболее успешных руководителей, благодаря которым в условиях постсоветского развала удалось многое сохранить и даже развить.
19 января, 16:00ИсторияРеферендумы в Крыму: от СССР до России Крым является одним из тех регионов, где референдумов прошло наибольшее количество – пожалуй он опережает в этом отношении даже Донбасс. Более того, в Крыму прошёл первый в СССР референдум – январский, 1991 года (раньше него был только местные референдумы 1989-90 годов, положившие начало Приднестровской Молдавской республике)
В качестве же политика он был настоящим патриотом-державником, но не в украинском, а в "правильном" смысле этого слова — не митинговым оратором и организатором майданов, а человеком, делающим свое дело на своем месте и тем повышающим престиж своей Родины.
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