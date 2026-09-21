Юрий Лужков: человек, бывший для Украины и героем, и персоной нон грата - 21.09.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260921/1032289761.html
Юрий Лужков: человек, бывший для Украины и героем, и персоной нон грата
Юрий Лужков: человек, бывший для Украины и героем, и персоной нон грата - 21.09.2026 Украина.ру
Юрий Лужков: человек, бывший для Украины и героем, и персоной нон грата
21 сентября 90 лет исполнилось бы Юрию Лужкову – многолетнему мэру Москвы и одному из наиболее известных на Украины политиков "ельцинского призыва". Лужков до своего 85-летия не дожил — скончался 10 декабря 2019 года
2026-09-21T16:00
2026-09-21T16:00
юрий лужков
история
история
история украины
история новороссии
украина
москва
крым
борис ельцин
ссср
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Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве в семье рабочего. Назвать "коренным москвичом" его нельзя — родители Лужкова переехали в Москву во время индустриализации.До 1950 года включительно он жил у бабушки в городе Конотоп Сумской области, где окончил семилетку. Учитывая ситуацию послевоенной "коренизации" (благодаря которой началась, например, карьера Леонида Кравчука), надо полагать, что Юрий Михайлович учился на украинском.Потом он вернулся в Москву, где завершил среднее образование и окончил Институт нефти и газа – знаменитую "керосинку" на Ленинском проспекте. Сделал карьеру в Министерстве химической промышленности СССР, пройдя путь от младшего научного сотрудника в НИИ пластмасс до директора НПО "Химавтоматика" и начальника управления по науке и технике Минхимпрома СССР.Одновременно Лужков делал партийно-политическую карьеру. С 1968 года – член КПСС. Был депутатом Бабушкинского райсовета, Моссовета и Верховного Совета РСФСР.В 1987 году стал первым зампредом исполкома Моссовета (заместителем мэра). Популярной является точка зрения, что в возвышении Лужкова сыграл роль амбициозный первый секретарь московского городского комитета КПСС Борис Ельцин, собиравший себе команду в столице. В 1990 году Лужков возглавил Мосгорисполком, а в 1991 году был избран вице-мэром при Гаврииле Попове.После августовского путча был некоторое время зампредом Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (временный заместитель союзного Совмина).В 1992 году, после отставки Попова, президент Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы. Он занимал этот пост до 2010 года, когда был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с чудесной формулировкой "в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации". Считается, что "утрата" постигла московского мэра из-за отказа поддержать выдвижение Медведева на второй срок (впрочем, некоторые источники полагают, что Дмитрий Анатольевич ничего такого делать не собирался, а отставка была связана с коррупцией, завязанной на жену мэра Елену Батурину).Как мэр Лужков пользовался неизменной поддержкой москвичей, поскольку умел направлять огромные средства, концентрирующиеся в российской столице, в интересах её жителей. Это касалось и особого уровня социальных гарантий, и строительства, и развития городской инфраструктуры.Собственно, именно при Лужкове Москва стала своеобразным государством в государстве – европейской витриной России. К нынешнему мэру Сергею Собянину отношение москвичей значительно более сдержанное, хотя они отдают должное его менеджерским способностям, – он всё же "не свой", в отличие от Лужкова, прозванного в городе "кепкой".Лужкова, впрочем, и поругивали: за коррупцию, за не всегда бережное отношение к историческому лицу города, за непритязательный вкус (именно благодаря его дружбе с Зурабом Церетели столицу украсила монструозная статуя Колумба, переделанного в Петра I).Тем не менее, даже накануне отставки около 60% москвичей выступали за его сохранение на посту мэра, хотя за 18 лет (фактически за 23 года) он мог бы горожанам и надоесть.Помимо руководства Москвой Лужков был ярким политиком федерального масштаба. В 1998 году он создал политическую организацию "Отечество", принявшую участие в парламентских выборах 1999 года в составе блока "Отечество – Вся Россия". Блок, первым номером списка которого шёл Евгений Примаков, занял третье место, уступив КПРФ Геннадия Зюганова и "Единству" Сергея Шойгу (фактически за партией стоял премьер-министр Владимир Путин, позже она была преобразована в "Единую Россию").Как политический деятель Лужков активно отстаивал позицию о принадлежности Крыма и Севастополя России. Собственно, его известность на Украине была как раз известностью "империалиста", пытавшегося отобрать Крым.В 2008 и 2009 годах Лужков дважды объявлялся "персоной нон грата" на Украине из-за совершения действий, которые наносят ущерб национальным интересам Украины и её территориальной целостности (он заявлял о принадлежности Севастополя России). В 2010 году санкции против него были отменены Виктором Януковичем.Решение о присоединении Крыма 2014 года, последовавшее в результате референдума, было, безусловно, его отсроченной победой.Московские власти постоянно оказывали огромную поддержку Севастополю, в городе есть целый "Московский квартал" (в просторечии — "лужки"), построенный для офицеров Черноморского флота. Также усилиями Лужкова в городе были открыты филиал МГУ и "Дом Москвы". Современные московские власти продолжают эту практику.В общем, Юрий Лужков был человек неоднозначный, но он, безусловно, относился к числу наиболее успешных руководителей, благодаря которым в условиях постсоветского развала удалось многое сохранить и даже развить.В качестве же политика он был настоящим патриотом-державником, но не в украинском, а в "правильном" смысле этого слова — не митинговым оратором и организатором майданов, а человеком, делающим свое дело на своем месте и тем повышающим престиж своей Родины.
https://ukraina.ru/20250101/1029666264.html
https://ukraina.ru/20191212/1026007506.html
https://ukraina.ru/20260119/1053915625.html
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Василий Стоякин
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юрий лужков, история, история украины, история новороссии, украина, москва, крым, борис ельцин, ссср, кпсс, кпрф, единство, севастополь, 1990-е, черноморский флот
Юрий Лужков, История, История, история Украины, история Новороссии, Украина, Москва, Крым, Борис Ельцин, СССР, КПСС, КПРФ, Единство, Севастополь, 1990-е, Черноморский флот

Юрий Лужков: человек, бывший для Украины и героем, и персоной нон грата

16:00 21.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЮ. Лужков представил книгу "Россия на перепутье... Дэн Сяопин и старые девы "монетаризма"
Ю. Лужков представил книгу Россия на перепутье... Дэн Сяопин и старые девы монетаризма - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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21 сентября 90 лет исполнилось бы Юрию Лужкову – многолетнему мэру Москвы и одному из наиболее известных на Украины политиков "ельцинского призыва". Лужков до своего 85-летия не дожил — скончался 10 декабря 2019 года
Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве в семье рабочего. Назвать "коренным москвичом" его нельзя — родители Лужкова переехали в Москву во время индустриализации.
До 1950 года включительно он жил у бабушки в городе Конотоп Сумской области, где окончил семилетку. Учитывая ситуацию послевоенной "коренизации" (благодаря которой началась, например, карьера Леонида Кравчука), надо полагать, что Юрий Михайлович учился на украинском.
Потом он вернулся в Москву, где завершил среднее образование и окончил Институт нефти и газа – знаменитую "керосинку" на Ленинском проспекте. Сделал карьеру в Министерстве химической промышленности СССР, пройдя путь от младшего научного сотрудника в НИИ пластмасс до директора НПО "Химавтоматика" и начальника управления по науке и технике Минхимпрома СССР.
Одновременно Лужков делал партийно-политическую карьеру. С 1968 года – член КПСС. Был депутатом Бабушкинского райсовета, Моссовета и Верховного Совета РСФСР.
В 1987 году стал первым зампредом исполкома Моссовета (заместителем мэра). Популярной является точка зрения, что в возвышении Лужкова сыграл роль амбициозный первый секретарь московского городского комитета КПСС Борис Ельцин, собиравший себе команду в столице. В 1990 году Лужков возглавил Мосгорисполком, а в 1991 году был избран вице-мэром при Гаврииле Попове.
Президент РФ Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
1 января 2025, 16:29История
Что на самом деле Ельцин сделал для УкраиныВечером 31 декабря 1999 года Борис Николаевич Ельцин выступил (в записи) перед изумленными гражданами и сказал: я устал, я мухожук (не так, но так запомнилось). Нынешняя Украина – во многом результат ельцинской политики. След, оставленный первым президентом России в российско-украинских отношениях, виден до сих пор
После августовского путча был некоторое время зампредом Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (временный заместитель союзного Совмина).
В 1992 году, после отставки Попова, президент Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы. Он занимал этот пост до 2010 года, когда был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с чудесной формулировкой "в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации". Считается, что "утрата" постигла московского мэра из-за отказа поддержать выдвижение Медведева на второй срок (впрочем, некоторые источники полагают, что Дмитрий Анатольевич ничего такого делать не собирался, а отставка была связана с коррупцией, завязанной на жену мэра Елену Батурину).
Как мэр Лужков пользовался неизменной поддержкой москвичей, поскольку умел направлять огромные средства, концентрирующиеся в российской столице, в интересах её жителей. Это касалось и особого уровня социальных гарантий, и строительства, и развития городской инфраструктуры.
© РИА Новости . Сергей ЖуковЮрий Лужков и Елена Батурина, 2006 год
Юрий Лужков и Елена Батурина, 2006 год - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Сергей Жуков
Юрий Лужков и Елена Батурина, 2006 год
Собственно, именно при Лужкове Москва стала своеобразным государством в государстве – европейской витриной России. К нынешнему мэру Сергею Собянину отношение москвичей значительно более сдержанное, хотя они отдают должное его менеджерским способностям, – он всё же "не свой", в отличие от Лужкова, прозванного в городе "кепкой".
Лужкова, впрочем, и поругивали: за коррупцию, за не всегда бережное отношение к историческому лицу города, за непритязательный вкус (именно благодаря его дружбе с Зурабом Церетели столицу украсила монструозная статуя Колумба, переделанного в Петра I).
Тем не менее, даже накануне отставки около 60% москвичей выступали за его сохранение на посту мэра, хотя за 18 лет (фактически за 23 года) он мог бы горожанам и надоесть.
Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Финальный турнир - РИА Новости, 1920, 12.12.2019
12 декабря 2019, 07:30
Лужков и Севастополь: человек, опередивший своё государствоСегодня в Москве хоронят бывшего мэра российской столицы Юрия Михайловича Лужкова - политика яркого, неоднозначного, смерть которого вызвала противоречивые комментарии - от критических отзывов до признания заслуг
Помимо руководства Москвой Лужков был ярким политиком федерального масштаба. В 1998 году он создал политическую организацию "Отечество", принявшую участие в парламентских выборах 1999 года в составе блока "Отечество – Вся Россия". Блок, первым номером списка которого шёл Евгений Примаков, занял третье место, уступив КПРФ Геннадия Зюганова и "Единству" Сергея Шойгу (фактически за партией стоял премьер-министр Владимир Путин, позже она была преобразована в "Единую Россию").
Как политический деятель Лужков активно отстаивал позицию о принадлежности Крыма и Севастополя России. Собственно, его известность на Украине была как раз известностью "империалиста", пытавшегося отобрать Крым.
В 2008 и 2009 годах Лужков дважды объявлялся "персоной нон грата" на Украине из-за совершения действий, которые наносят ущерб национальным интересам Украины и её территориальной целостности (он заявлял о принадлежности Севастополя России). В 2010 году санкции против него были отменены Виктором Януковичем.
© Фото : Открытый источникМемориальная доска Юрию Лужкову в Симферополе
Мемориальная доска Юрию Лужкову в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© Фото : Открытый источник
Мемориальная доска Юрию Лужкову в Симферополе
Решение о присоединении Крыма 2014 года, последовавшее в результате референдума, было, безусловно, его отсроченной победой.
Московские власти постоянно оказывали огромную поддержку Севастополю, в городе есть целый "Московский квартал" (в просторечии — "лужки"), построенный для офицеров Черноморского флота. Также усилиями Лужкова в городе были открыты филиал МГУ и "Дом Москвы". Современные московские власти продолжают эту практику.
В общем, Юрий Лужков был человек неоднозначный, но он, безусловно, относился к числу наиболее успешных руководителей, благодаря которым в условиях постсоветского развала удалось многое сохранить и даже развить.
- РИА Новости, 1920, 19.01.2026
19 января, 16:00История
Референдумы в Крыму: от СССР до России Крым является одним из тех регионов, где референдумов прошло наибольшее количество – пожалуй он опережает в этом отношении даже Донбасс. Более того, в Крыму прошёл первый в СССР референдум – январский, 1991 года (раньше него был только местные референдумы 1989-90 годов, положившие начало Приднестровской Молдавской республике)
В качестве же политика он был настоящим патриотом-державником, но не в украинском, а в "правильном" смысле этого слова — не митинговым оратором и организатором майданов, а человеком, делающим свое дело на своем месте и тем повышающим престиж своей Родины.
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ИсторияЮрий ЛужковИсторияистория Украиныистория НовороссииУкраинаМоскваКрымБорис ЕльцинСССРКПССКПРФЕдинствоСевастополь1990-еЧерноморский флот
 
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