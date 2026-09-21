Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины - 21.09.2026 Украина.ру
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Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины
Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины - 21.09.2026 Украина.ру
Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины
Владимир Зеленский был готов провести выборы до окончания СВО, однако из-за возможного участия в них Валерия Залужного отказался от этой идеи. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, сообщило 21 сентября издание "Украинская правда"
2026-09-21T17:56
2026-09-21T17:56
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валерий залужный
михаил федоров
вооруженные силы украины
президентские выборы
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Фёдоров заявил, что президентские выборы на Украине реально организовать до завершения боевых действий. По его мнению, сделать это надо последовательно - сначала президентские, а затем парламентские.Также теперь уже бывший глава Минобороны Украины указал на причину, по которой Зеленский отказался от проведения президентских выборов - участие в них экс-главкома ВСУ и нынешнего украинского посла в Британии Валерия Залужного."Ещё в июне я предложил их провести. Зеленский был готов, но из-за того, что (на выборы – УП) пошёл бы Залужный, отказался. Я прямо сказал президенту, что "нужно проводить выборы, потому что тогда вы перестанете о них думать и будете думать о своём памятнике", - рассказал Фёдоров.Ранее украинские СМИ сообщали о рейтингах Зеленского, Фёдорова, Залужного и других потенциальных участников президентских выборов на Украине. Замеры позволяли прогнозировать проигрыш Зеленского максимум во втором туре. Президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. На проведении президентских выборов на Украине настаивал президент США Дональд Трамп. Отказ от проведения президентских выборов Зеленский обосновывал действующим режимом военного положения и невозможностью организации голосования за рубежом. В проекте бюджета Украины на 2027 год не предусмотрено средств на организацию и проведение президентских выборов.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, великобритания, россия, владимир зеленский, валерий залужный, михаил федоров, вооруженные силы украины, президентские выборы, выборы на украине
Новости, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, президентские выборы, выборы на Украине

Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины

17:56 21.09.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© AP / Virginia Mayo
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Владимир Зеленский был готов провести выборы до окончания СВО, однако из-за возможного участия в них Валерия Залужного отказался от этой идеи. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, сообщило 21 сентября издание "Украинская правда"
Фёдоров заявил, что президентские выборы на Украине реально организовать до завершения боевых действий. По его мнению, сделать это надо последовательно - сначала президентские, а затем парламентские.
Также теперь уже бывший глава Минобороны Украины указал на причину, по которой Зеленский отказался от проведения президентских выборов - участие в них экс-главкома ВСУ и нынешнего украинского посла в Британии Валерия Залужного.
"Ещё в июне я предложил их провести. Зеленский был готов, но из-за того, что (на выборы – УП) пошёл бы Залужный, отказался. Я прямо сказал президенту, что "нужно проводить выборы, потому что тогда вы перестанете о них думать и будете думать о своём памятнике", - рассказал Фёдоров.
Ранее украинские СМИ сообщали о рейтингах Зеленского, Фёдорова, Залужного и других потенциальных участников президентских выборов на Украине. Замеры позволяли прогнозировать проигрыш Зеленского максимум во втором туре.
Президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. На проведении президентских выборов на Украине настаивал президент США Дональд Трамп.
Отказ от проведения президентских выборов Зеленский обосновывал действующим режимом военного положения и невозможностью организации голосования за рубежом. В проекте бюджета Украины на 2027 год не предусмотрено средств на организацию и проведение президентских выборов.
Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушку
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