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Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины

Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины - 21.09.2026 Украина.ру

Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины

Владимир Зеленский был готов провести выборы до окончания СВО, однако из-за возможного участия в них Валерия Залужного отказался от этой идеи. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, сообщило 21 сентября издание "Украинская правда"

2026-09-21T17:56

2026-09-21T17:56

2026-09-21T17:56

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Фёдоров заявил, что президентские выборы на Украине реально организовать до завершения боевых действий. По его мнению, сделать это надо последовательно - сначала президентские, а затем парламентские.Также теперь уже бывший глава Минобороны Украины указал на причину, по которой Зеленский отказался от проведения президентских выборов - участие в них экс-главкома ВСУ и нынешнего украинского посла в Британии Валерия Залужного."Ещё в июне я предложил их провести. Зеленский был готов, но из-за того, что (на выборы – УП) пошёл бы Залужный, отказался. Я прямо сказал президенту, что "нужно проводить выборы, потому что тогда вы перестанете о них думать и будете думать о своём памятнике", - рассказал Фёдоров.Ранее украинские СМИ сообщали о рейтингах Зеленского, Фёдорова, Залужного и других потенциальных участников президентских выборов на Украине. Замеры позволяли прогнозировать проигрыш Зеленского максимум во втором туре. Президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. На проведении президентских выборов на Украине настаивал президент США Дональд Трамп. Отказ от проведения президентских выборов Зеленский обосновывал действующим режимом военного положения и невозможностью организации голосования за рубежом. В проекте бюджета Украины на 2027 год не предусмотрено средств на организацию и проведение президентских выборов.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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