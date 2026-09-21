https://ukraina.ru/20260921/vybory-v-rossii-i-na-ukraine-dve-bolshie-raznitsy-1083327874.html

Выборы в России и на Украине: две большие разницы

Выборы в России и на Украине: две большие разницы - 21.09.2026 Украина.ру

Выборы в России и на Украине: две большие разницы

Если бы я сказал, что за 36 лет участия в выборах никогда не видел очередей на избирательных участках, это, разумеется, было бы неправдой – видел. Но в тех случаях, когда я это видел, мне было плюс-минус понятно, почему случился затык. Но вот очереди вечером 20 сентября в Москве, не скорою, меня поразили.

2026-09-21T15:12

2026-09-21T15:12

2026-09-21T15:12

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Причин удивления было две.С точки зрения психологической восхитило количество избирателей, желающих принять участие. Особенно если вспомнить, что предыдущей ночью в дом в нескольких кварталах от этих участков влетел украинский беспилотник.С точки зрения чисто технологической на вечер третьего дня голосования в субъекте со 100% ДЭГ (дистанционное электронное голосование) просто не должно было остаться избирателей, не воспользовавшихся своим правом избирать.Оказалось, что сыграли свою роль именно ДЭГ и хакерские атаки известно какого происхождения. ДЭГ работал со сбоями, а потом под удар попала и электронная система классических выборов (системы связаны, чтобы гражданин не получил случайно возможность проголосовать и электронно, и в обычном, бумажном формате). Причём она, судя по всему, оказалась децентрализованной: рядом с моим домом два школьных здания по два участка в каждом – перед одним выстроилась очередь, а второе работало в штатном режиме.Ну и, разумеется, ход выборов активно комментировался в социальных сетях: украинцы издевались над "недемократическим" голосованием в России, а россияне – над украинцами, которые, поди, забыли уже, что такое выборы… Честно говоря – самая бесполезная идеологическая борьба в мире.Относительно украинцев – они не то, чтобы чувствуют себя комфортно в ситуации просроченных выборов, но относятся к этому с пониманием. По украинскому законодательству, причём это не украинская придумка, а общепринятая практика, выборы в условиях военного или чрезвычайного положения не проводятся. Потому в отсутствии выборов виновата Россия, которая не идёт на перемирие – логично же!..Мы, разумеется, помним, что там не всё однозначно и Избирательный кодекс в этом пункте противоречит Конституции, которая предполагает проведение президентских выборах даже в условиях ВП и ЧС. Но тут есть "но": в украинской Конституции ничего такого не написано. Там просто отсутствует норма, аналогичная норме ИК. Из чего юрист делает вывод… Учитывая, что логика юристов в принципе плохо понятна обычным людям, а выборы в условиях ВП включают как минимум два пункта риска – расширенные полномочия военных властей и вопросы безопасности, я бы не взялся продавать идею просроченности Зеленского украинским избирателям.А теперь вернемся к российским выборам. В них, если смотреть как сторонний наблюдатель, все достаточно понятно и предсказуемо. В партийно-политической системе России жёстко доминирует "Единая Россия". За всё время участия в выборах, начиная с 2003 года, она менее 53% депутатских мест и не получала. А так обычно – квалифицированное большинство.Аудитория партий: у КПРФ или "Новых людей" есть, конечно, своё неповторимое электоральное лицо, но очень размытое – по сути это акцентуированные варианты "Единой России", которая представляет абсолютно всех. Фактически отсутствует оппозиция – попадающие в Думу партии выглядят как ЕР "с особенностями". О какой-то межпартийной борьбе речь не идёт – скорее о разделении ролей.То ли дело украинские выборы: весёлые, интересные, временами – захватывающие, с чётким представительством (как правило, региональным – социальное сейчас нигде в мире "не носят"), отчаянной борьбой за мандаты и пёстрой структурой парламента. Даже после выборов 2019 года "Слуга народа" всё под себя подгрести не смогла и нуждается в поддержке других фракций.Правда, вся эта пёстрая демократия совершенно замечательно компенсируется двумя моментами:- практический моментальной сменой идентичности после выборов (во всяком случае – партий и политиков, ориентированных на избирателей Юго-Востока);- в случае, если прямого предательства по каким-то причинам становится мало, применяется инструмент Майдана, замечательно обнуляющего результаты каких-либо выборов (по моему глубокому убеждению, уже в 2004 году выборы президента можно было перенести на Майдан, а зачем проводятся выборы после отмены Конституции в 2010 году – и вовсе непонятно).Немного отходя в сторону: журналист Дмитрий Стешин (задолго до озвученных 57% в пользу ЕР на этих выборах) пишет:"И ещё пару слов про накрутки голосов, от человека, работавшего на 13 цветных революциях. Почти все эти горькие катаклизмы произошли после фантастических, оглушительных побед на выборах действующих партий, правительств, Лидеров – под 100% голосов! Буквально растаптывались ногами все жалкие спойлеры и карманные оппозиционеры. А потом начиналось такое, что я даже своей подушке не всё рассказывал".При всём уважении к Дмитрию Анатольевичу и сочувствии к его подушке должен признать, что в своих наблюдениях он кое-что упустил. Например, если обратить внимание на объёмы ресурсов, потраченных на подготовку Майдана в 2004 году, должно было как божий день быть понятно: даже если бы Ющенко в первом туре получил 55%, Майдан всё равно произошёл бы. Потому что это как разогнавшийся грузовой поезд, у которого тормозной путь – полтора километра. Майдан в общем случае нужен не для пересмотра результатов выборов, а для слома политической системы. Парадоксально, но в 2004 году команду Януковича результаты выборов интересовали в большей степени (как минимум, чтобы понять, сколько и где нужно "досыпать" голосов), чем команду Ющенко (хотя она тоже фальсификациям занималась).Это, конечно, не означает, что в России в принципе нет угрозы Майдана – нас тоже качают, так что угроза, по крайней мере теоретическая, присутствует. Но связана она не с выборами и не с их результатами. Политический консультант Мария Сергеева пишет об этих выборах так:"По моим ощущениям, это, пожалуй, самая скучная кампания в Госдуму. Но это как раз правильно и хорошо: если политика у нас – это продолжение войны иными средствами, то сейчас общество не воюет друг с другом. И без этого есть с кем воевать".Но как раз перед нынешними выборами власть предприняла, как пишут некоторые аналитики, попытку пересмотра общественного договора. Речь о борьбе с "Телеграмом" и VPN, что вызвало у части избирателей некоторое, мягко говоря, недоумение. И то, что этот эпизод на результатах выборов отразился совершенно парадоксальным образом (результат ЕР вырос с 50 до 57%), в дальнейшем потребует регулировки. Собственно, Сергеева об этом тоже пишет:"Не нужно путать желание отложить разборки до победы с всецелым одобрямсом происходящего. (…) И, мягко говоря, отрицательный запрос на всевозможное запретунство".В принципе, обе модели выборов – и российская, и украинская, – имеют право на существование и соответствуют особенностям стран и их национальным традициям. И всё же российская система, со всеми своими недостатками, выглядит честнее. Отсутствие соревновательности само по себе – меньший грех, чем декларирование соревновательности при наличии неконституционных механизмов приведения представительских органов к нужному (причём явно не Украине) знаменателю.

https://ukraina.ru/20260921/samaya-vysokaya-yavka-rekordy-edinoy-rossii-i-kadyrova-glavnoe-o-vyborakh-v-gosdumu-1083326319.html

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https://ukraina.ru/20251213/1073068535.html

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мнения, выборы, россия, украина, москва, владимир зеленский, виктор ющенко, единая россия, кпрф, слуга народа, голосование, майдан, партии и движения