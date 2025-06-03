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Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа

Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа - 03.06.2025 Украина.ру

Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа

Президент России Владимир Путины был информирован об украинских атаках на российские аэродромы незамедлительно. Соответствующие решения об ответных мерах могут быть приняты только после выводов Следствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-06-03T14:41

2025-06-03T14:41

2025-06-03T14:41

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"Мы говорили, что президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Идет следствие и было также соответствующее заявление Министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентировать на содержание заявления Министерства обороны России", - сказал Песков.Параллельно американское издание The New York Times со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что получило инсайдерскую информацию от американской агентуры о подготовке Кремлем жесткого ответа Украине за удары по аэродромам.Другое издание - польская газета Myśl Polska - отметило, что украинский удар по аэродромам стратегической авиации в глубине России стал самой серьезной провокацией с начала конфликта, и это "шаг к новой ступени эскалации".Автор статьи Ян Энгельгард выразил уверенность, что эта акция может даже стать "гвоздем в гроб" Зеленского, причем не только в фигуральном смысле. Ведь в российской военной доктрине, отметил он, прямо говорится о том, что атака на инфраструктуру ядерного сдерживания – повод для применения ядерного оружия. И хотя Москва пока не говорит об ответе такого уровня, сама угроза стала ближе, отмечает автор.Украинское издание Strana.ua добавило, что удар Киева разрушает даже призрачные надежды на мир, так как очевидно, что для президента США Дональда Трампа он – прямое подтверждение его слов: "Зеленский ведет мир к третьей мировой".Примерно той же версии придерживается и военный эксперт Алексей Живов, чьи слова привело издание "360". Он уточнил, что атаки украинских войск были направлены не только против объектов инфраструктуры, но и также - систем ядерного сдерживания, что значительно расширяет набор "карт" в руках России."Спектр ответов - любой, начиная с объявления войны и нанесения сокрушительного ядерного удара", - сказал Живов, уточнив, что так или иначе окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин.А вот военный эксперт генерал-майор Владимир Попов в беседе с "Московским комсомольцем" выразил уверенность, что лидер РФ уже принял решение, и "сразу после Стамбула Киев ждет порка"."Скорее всего, Владимир Путин уже поставил задачу военным. Думаю, надо повторить испытания "Орешником". Только, наверное, теперь их надо масштабировать. Нужно нанести удар не по одному "Южмашу", а по пяти-семи объектам. Точно не менее трёх. Эти испытания надо поддержать ещё групповыми ударами авиации, артиллерийскими системами залпового огня, ствольной артиллерией и ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер". И так три ночи подряд или через ночь. Тогда они сядут за стол переговоров с другим настроением", - сказал Попов.Чуть раньше зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возмездие для Украины неизбежно и призвал помнить две вещи: ВС РФ продолжают активное наступление, "всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут"."Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован", - пояснил Медведев.В воскресенье, 1 июня, Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.В тот же день в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 110 - получили травмы различной степени тяжести.Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить, отметил в своей статье шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов, а автор издания Украина.ру Михаил Павлив подытожил, что Подрывы на ЖД – атака глобалистов!Тем временем, российская Армия продолжает продвижение на фронте: Ликвидация заморских "птичек", офицеров ВСУ и немецких "специалистов": сводка.

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