https://ukraina.ru/20260921/armiya-rossii-pomogaet-reshit-problemu-postavok-produktov-i-medikamentov-v-khersonskuyu-oblast---1083329491.html

Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - Песков

Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - Песков - 21.09.2026 Украина.ру

Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - Песков

Киевский режим делает все, чтобы воспрепятствовать поставкам продуктов питания и медикаментов в Алешки Херсонской области, там сложилась критическая ситуация и ВС РФ помогают решить эту проблему. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-09-21T13:39

2026-09-21T13:39

2026-09-21T13:39

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херсонская область

россия

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всу

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новые регионы

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В Алешках Херсонской области сложилась критическая ситуация и "российские военные продолжают работать над разрешением ситуации", сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля."Там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее, - констатировал Песков. - Киевский режим буквально делает всё, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая".Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о систематических ударах ВСУ по населённым пунктам региона, по Алешкам в частности. Губернатор отмечал целенаправленную атаку ВСУ на колонну с гуманитарной помощью, следовавшую для мирных жителей Алешек. Актуальное интервью Елена Маркосян: Пока Россия ломает планы Запада, Украина погружается в бандитский террорВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, херсонская область, россия, алешки, дмитрий песков, владимир сальдо, всу, мирные жители, новые регионы, новороссия