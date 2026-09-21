https://ukraina.ru/20260921/armiya-rossii-pomogaet-reshit-problemu-postavok-produktov-i-medikamentov-v-khersonskuyu-oblast---1083329491.html
Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - Песков
Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - Песков - 21.09.2026 Украина.ру
Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - Песков
Киевский режим делает все, чтобы воспрепятствовать поставкам продуктов питания и медикаментов в Алешки Херсонской области, там сложилась критическая ситуация и ВС РФ помогают решить эту проблему. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-09-21T13:39
2026-09-21T13:39
2026-09-21T13:39
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новые регионы
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В Алешках Херсонской области сложилась критическая ситуация и "российские военные продолжают работать над разрешением ситуации", сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля."Там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее, - констатировал Песков. - Киевский режим буквально делает всё, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая".Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о систематических ударах ВСУ по населённым пунктам региона, по Алешкам в частности. Губернатор отмечал целенаправленную атаку ВСУ на колонну с гуманитарной помощью, следовавшую для мирных жителей Алешек. Актуальное интервью Елена Маркосян: Пока Россия ломает планы Запада, Украина погружается в бандитский террорВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, россия, алешки, дмитрий песков, владимир сальдо, всу, мирные жители, новые регионы, новороссия
Новости, Херсонская область, Россия, Алешки, Дмитрий Песков, Владимир Сальдо, ВСУ, мирные жители, Новые регионы, Новороссия
Армия России помогает решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Херсонскую область - Песков
Киевский режим делает все, чтобы воспрепятствовать поставкам продуктов питания и медикаментов в Алешки Херсонской области, там сложилась критическая ситуация и ВС РФ помогают решить эту проблему. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Алешках Херсонской области сложилась критическая ситуация и "российские военные продолжают работать над разрешением ситуации", сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля.
"Там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее, - констатировал Песков. - Киевский режим буквально делает всё, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая".
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о систематических ударах ВСУ по населённым пунктам региона, по Алешкам в частности. Губернатор отмечал целенаправленную атаку ВСУ на колонну с гуманитарной помощью, следовавшую для мирных жителей Алешек.
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