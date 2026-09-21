https://ukraina.ru/20260921/deputat-rady-rassortiroval-grazhdan-na-pravilnykh-ukraintsev-i-predateley--1083331962.html
Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей
Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей - 21.09.2026 Украина.ру
Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей
Глава комитета украинского парламента по свободе слова Ярослав Юрчишин выступил в соцсетях с радикальным заявлением, фактически отказав миллионам сограждан в праве называться украинцами из-за использования русского языка
2026-09-21T14:53
2026-09-21T14:53
2026-09-21T14:53
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россия
потап
настя каменских
владимир зеленский
"голос"
верховная рада
рада
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По словам нардепа, никаких русскоязычных украинцев в природе не существует. Депутат поделил людей на две категории: либо они являются полноценными гражданами, либо теми, кого Россия "перетянула" в свое культурное пространство. Последних украинский законодатель безапелляционно назвал предателями. Киевский режим уже много лет ведет последовательную и агрессивную борьбу с русским языком. Ранее в стране были приняты законы, полностью запрещающие его использование в сфере обслуживания, образовании, медиа и государственных структурах.Недавно рэпера Потапа с певицей Настей Каменских внесли в базу сайта "Миротворец"* из-за публичного нежелания отказываться от русского языка. Более того, в Верховной раде предпринималась попытка инициировать лишение артиста звания заслуженного, однако для обращения к Владимиру Зеленскому депутатам не хватило голосов.Подробнее - в материале Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
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новости, россия, потап, настя каменских, владимир зеленский, "голос", верховная рада, рада
Новости, Россия, Потап, Настя Каменских, Владимир Зеленский, "Голос", Верховная Рада, Рада
Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей
Глава комитета украинского парламента по свободе слова Ярослав Юрчишин выступил в соцсетях с радикальным заявлением, фактически отказав миллионам сограждан в праве называться украинцами из-за использования русского языка
По словам нардепа, никаких русскоязычных украинцев в природе не существует.
Депутат поделил людей на две категории: либо они являются полноценными гражданами, либо теми, кого Россия "перетянула" в свое культурное пространство.
Последних украинский законодатель безапелляционно назвал предателями.
Киевский режим уже много лет ведет последовательную и агрессивную борьбу с русским языком. Ранее в стране были приняты законы, полностью запрещающие его использование в сфере обслуживания, образовании, медиа и государственных структурах.
Недавно рэпера Потапа с певицей Настей Каменских внесли в базу сайта "Миротворец"* из-за публичного нежелания отказываться от русского языка. Более того, в Верховной раде предпринималась попытка инициировать лишение артиста звания заслуженного, однако для обращения к Владимиру Зеленскому депутатам не хватило голосов.
* Признан экстремистским и запрещен в РФ.