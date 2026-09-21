https://ukraina.ru/20260921/deputat-rady-rassortiroval-grazhdan-na-pravilnykh-ukraintsev-i-predateley--1083331962.html

Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей

Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей - 21.09.2026 Украина.ру

Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей

Глава комитета украинского парламента по свободе слова Ярослав Юрчишин выступил в соцсетях с радикальным заявлением, фактически отказав миллионам сограждан в праве называться украинцами из-за использования русского языка

2026-09-21T14:53

2026-09-21T14:53

2026-09-21T14:53

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россия

потап

настя каменских

владимир зеленский

"голос"

верховная рада

рада

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По словам нардепа, никаких русскоязычных украинцев в природе не существует. Депутат поделил людей на две категории: либо они являются полноценными гражданами, либо теми, кого Россия "перетянула" в свое культурное пространство. Последних украинский законодатель безапелляционно назвал предателями. Киевский режим уже много лет ведет последовательную и агрессивную борьбу с русским языком. Ранее в стране были приняты законы, полностью запрещающие его использование в сфере обслуживания, образовании, медиа и государственных структурах.Недавно рэпера Потапа с певицей Настей Каменских внесли в базу сайта "Миротворец"* из-за публичного нежелания отказываться от русского языка. Более того, в Верховной раде предпринималась попытка инициировать лишение артиста звания заслуженного, однако для обращения к Владимиру Зеленскому депутатам не хватило голосов.Подробнее - в материале Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, потап, настя каменских, владимир зеленский, "голос", верховная рада, рада