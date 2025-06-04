https://ukraina.ru/20250604/putin-zayavil-trampu-chto-rossiya-otvetit-ukraine-za-terroristicheskie-ataki-1063645350.html

Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки

Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки - 04.06.2025 Украина.ру

Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки

Между президентами России м США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился 1 час 15 мину. Главы государств обсудили атаку Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

2025-06-04T20:51

2025-06-04T20:51

2025-06-04T20:54

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"Я только что закончил говорить с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился примерно 1 час и 15 минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, находящиеся на аэродромах, а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон.Разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру. Президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.Мы также обсудили ситуацию с Ираном и то, что времени на решение по ядерному оружию остается все меньше, и это решение должно быть принято быстро! Я прямо заявил Путину: Иран не должен получить ядерное оружие — и, как мне показалось, по этому вопросу у нас есть согласие. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и допустил, что может помочь ускорить решение этого вопроса. На мой взгляд, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ как можно скорее".О том, почему невозможно решить российско-украинский конфликт миром - в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить"

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новости, иран, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, теракт