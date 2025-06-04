Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки - 04.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250604/putin-zayavil-trampu-chto-rossiya-otvetit-ukraine-za-terroristicheskie-ataki-1063645350.html
Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки
Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки - 04.06.2025 Украина.ру
Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки
Между президентами России м США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился 1 час 15 мину. Главы государств обсудили атаку Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
2025-06-04T20:51
2025-06-04T20:54
новости
иран
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063250909_0:12:1400:800_1920x0_80_0_0_9a6177354f6db83fac3741eebce4e473.jpg
"Я только что закончил говорить с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился примерно 1 час и 15 минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, находящиеся на аэродромах, а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон.Разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру. Президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.Мы также обсудили ситуацию с Ираном и то, что времени на решение по ядерному оружию остается все меньше, и это решение должно быть принято быстро! Я прямо заявил Путину: Иран не должен получить ядерное оружие — и, как мне показалось, по этому вопросу у нас есть согласие. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и допустил, что может помочь ускорить решение этого вопроса. На мой взгляд, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ как можно скорее".О том, почему невозможно решить российско-украинский конфликт миром - в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить"
иран
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063250909_172:0:1239:800_1920x0_80_0_0_5cb0c3726a2618997ec9e42aa2ea5e8f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, теракт
Новости, Иран, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, теракт

Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки

20:51 04.06.2025 (обновлено: 20:54 04.06.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Между президентами России м США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился 1 час 15 мину. Главы государств обсудили атаку Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
"Я только что закончил говорить с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился примерно 1 час и 15 минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, находящиеся на аэродромах, а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон.
Разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру. Президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.
Мы также обсудили ситуацию с Ираном и то, что времени на решение по ядерному оружию остается все меньше, и это решение должно быть принято быстро! Я прямо заявил Путину: Иран не должен получить ядерное оружие — и, как мне показалось, по этому вопросу у нас есть согласие. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и допустил, что может помочь ускорить решение этого вопроса. На мой взгляд, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ как можно скорее".
О том, почему невозможно решить российско-украинский конфликт миром - в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСШАтеракт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:51Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки
20:12Забирать нельзя оставить. Почему Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских солдат
20:00Послевоенная Украина: экс-депутат Рады о том, кто и как будет формировать новую власть
19:49Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
19:45Пентагон в режиме онлайн: эксперт о том, как США управляли атаками ВСУ
19:30"Беспилотники могут запускать из гаража": Михайлов о новых угрозах российской ПВО
19:30От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе
19:15Террор под прикрытием: политолог о методах Украины в войне против России
19:13"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"
19:02Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео
19:00Суздальцев: украинская власть превращает дипломатическое поражение в козырь для войны
18:30Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня
18:11Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе
17:51Что на Украине делают с россиянами, когда те не выдают своих: страшные факты от бывшего пленного
17:45Радио "Новороссия сегодня". Мы уже в эфире! Присоединяйтесь!
17:36Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко
16:55"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать
16:28ВС РФ заняли всю северную часть Волчанска Харьковской области - СМИ
16:16Зеленский считает "бессодержательным" продолжение переговоров в Стамбуле
16:16Цели СВО на уровне Европы. Денацификация ООН и демилитаризация Британии уже созрели
Лента новостейМолния