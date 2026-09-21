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Украинские предприниматели не готовы к "еАкцизу"

Украинские предприниматели не готовы к "еАкцизу" - 21.09.2026 Украина.ру

Украинские предприниматели не готовы к "еАкцизу"

Украинские предприятия не готовы к запуску "еАкциза" и просят парламент перенести применение этой меры. Об этом говорится в опубликованном 21 сентября обращении бизнес-ассоциаций

2026-09-21T15:07

2026-09-21T15:07

2026-09-21T15:07

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Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата на Украине и Украинская ассоциация производителей табака "Укртутюн" совместно призывали Верховную Раду Украины поскорее рассмотреть и принять законопроект No15532.Документа предусматривает отсрочку электронной прослеживаемости оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет на 1 июля 2027 года.По мнению подписантов обращения в парламент, для полного запуска новой системы "необходимо обеспечить надлежащую техническую и операционную готовность как государства, так и всех участников рынка". В частности, необходимо обеспечить стабильную работу компонентов системы акцизов, интеграцию корпоративных ИТ-решений, реструктуризацию производственных и логистических процессов, обучение персонала, комплексное тестирование движения продукции, а также завершить разработку и тестирование государственных программных продуктов. "Из-за задержки принятия законопроекта No15532 и, как следствие, невозможности бизнеса планировать свою деятельность и приобретать марки акцизного налога на ноябрь 2026 года, по расчетам представителей только табачной промышленности, в Государственный бюджет Украины не будет получать 6,5 млрд грн ($144,5 млн)", - сказано в документе. Новые требования при запуске "еАкциза" будут охватывать широкий круг субъектов хозяйствования - от производителей и импортеров до дистрибьюторов, логистических компаний, оптовой и розничной торговли. "Поэтому недостаточное время подготовки может создать риски для бесперебойного производства и поставок легальной продукции, а также повысить операционную неопределенность для бизнеса", - сказано в обращении.Бизнес-ассоциации призвали парламент Украины не откладывать рассмотрение законопроекта и "разрешить участникам рынка получить необходимый срок для подготовки и обеспечить организованный переход к новой системе".Тестирование системы "еАкциз" ведётся с начала года. Уже выявлено несовершенство програмного обеспечения. Сам инструмент направлен на борьбу с нелегальным оборотом алкоголя и табачных изделий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, верховная рада, налоги, акцизы, ситуация на украине, бюджет, бизнес, цифровизация