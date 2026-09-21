https://ukraina.ru/20260921/ukrainskie-predprinimateli-ne-gotovy-k-eaktsizu--1083331922.html
Украинские предприниматели не готовы к "еАкцизу"
Украинские предприниматели не готовы к "еАкцизу" - 21.09.2026 Украина.ру
Украинские предприниматели не готовы к "еАкцизу"
Украинские предприятия не готовы к запуску "еАкциза" и просят парламент перенести применение этой меры. Об этом говорится в опубликованном 21 сентября обращении бизнес-ассоциаций
2026-09-21T15:07
2026-09-21T15:07
2026-09-21T15:07
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Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата на Украине и Украинская ассоциация производителей табака "Укртутюн" совместно призывали Верховную Раду Украины поскорее рассмотреть и принять законопроект No15532.Документа предусматривает отсрочку электронной прослеживаемости оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет на 1 июля 2027 года.По мнению подписантов обращения в парламент, для полного запуска новой системы "необходимо обеспечить надлежащую техническую и операционную готовность как государства, так и всех участников рынка". В частности, необходимо обеспечить стабильную работу компонентов системы акцизов, интеграцию корпоративных ИТ-решений, реструктуризацию производственных и логистических процессов, обучение персонала, комплексное тестирование движения продукции, а также завершить разработку и тестирование государственных программных продуктов. "Из-за задержки принятия законопроекта No15532 и, как следствие, невозможности бизнеса планировать свою деятельность и приобретать марки акцизного налога на ноябрь 2026 года, по расчетам представителей только табачной промышленности, в Государственный бюджет Украины не будет получать 6,5 млрд грн ($144,5 млн)", - сказано в документе. Новые требования при запуске "еАкциза" будут охватывать широкий круг субъектов хозяйствования - от производителей и импортеров до дистрибьюторов, логистических компаний, оптовой и розничной торговли. "Поэтому недостаточное время подготовки может создать риски для бесперебойного производства и поставок легальной продукции, а также повысить операционную неопределенность для бизнеса", - сказано в обращении.Бизнес-ассоциации призвали парламент Украины не откладывать рассмотрение законопроекта и "разрешить участникам рынка получить необходимый срок для подготовки и обеспечить организованный переход к новой системе".Тестирование системы "еАкциз" ведётся с начала года. Уже выявлено несовершенство програмного обеспечения. Сам инструмент направлен на борьбу с нелегальным оборотом алкоголя и табачных изделий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, верховная рада, налоги, акцизы, ситуация на украине, бюджет, бизнес, цифровизация
Новости, Верховная Рада, налоги, акцизы, ситуация на Украине, бюджет, бизнес, цифровизация
Украинские предприниматели не готовы к "еАкцизу"
Украинские предприятия не готовы к запуску "еАкциза" и просят парламент перенести применение этой меры. Об этом говорится в опубликованном 21 сентября обращении бизнес-ассоциаций
Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата на Украине и Украинская ассоциация производителей табака "Укртутюн" совместно призывали Верховную Раду Украины поскорее рассмотреть и принять законопроект No15532.
Документа предусматривает отсрочку электронной прослеживаемости оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет на 1 июля 2027 года.
По мнению подписантов обращения в парламент, для полного запуска новой системы "необходимо обеспечить надлежащую техническую и операционную готовность как государства, так и всех участников рынка".
В частности, необходимо обеспечить стабильную работу компонентов системы акцизов, интеграцию корпоративных ИТ-решений, реструктуризацию производственных и логистических процессов, обучение персонала, комплексное тестирование движения продукции, а также завершить разработку и тестирование государственных программных продуктов.
"Из-за задержки принятия законопроекта No15532 и, как следствие, невозможности бизнеса планировать свою деятельность и приобретать марки акцизного налога на ноябрь 2026 года, по расчетам представителей только табачной промышленности, в Государственный бюджет Украины не будет получать 6,5 млрд грн ($144,5 млн)", - сказано в документе.
Новые требования при запуске "еАкциза" будут охватывать широкий круг субъектов хозяйствования - от производителей и импортеров до дистрибьюторов, логистических компаний, оптовой и розничной торговли.
"Поэтому недостаточное время подготовки может создать риски для бесперебойного производства и поставок легальной продукции, а также повысить операционную неопределенность для бизнеса", - сказано в обращении.
Бизнес-ассоциации призвали парламент Украины не откладывать рассмотрение законопроекта и "разрешить участникам рынка получить необходимый срок для подготовки и обеспечить организованный переход к новой системе".
Тестирование системы "еАкциз" ведётся с начала года. Уже выявлено несовершенство програмного обеспечения. Сам инструмент направлен на борьбу с нелегальным оборотом алкоголя и табачных изделий.
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