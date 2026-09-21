Наркотики в Измаильский СИЗО передавали в детской игрушке - 21.09.2026 Украина.ру
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Наркотики в Измаильский СИЗО передавали в детской игрушке
Наркотики в Измаильский СИЗО передавали в детской игрушке - 21.09.2026 Украина.ру
Наркотики в Измаильский СИЗО передавали в детской игрушке
Пресечен канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в ГУ "Измаильский следственный изолятор" в Одесской области. Об этом 21 сентября сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-09-21T17:09
2026-09-21T17:09
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криминал
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Фигурантом криминальной схемы стал 25-летний инспектор учреждения. Он проносил на территорию СИЗО наркотики внутри мягкой детской игрушки."Очередную партию запрещенных веществ обнаружили при осмотре вещей работники внутреннего контроля следственного изолятора", - сказано в публикации ГБР.Инспектора подозревают в незаконном хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей."Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в бюро.Ранее ГБР неоднократно сообщало о выявлении каналов поставок наркотиков в места лишения свободы. В криминальных делах фигурировали разные виды наркотиков и способы их маскировки. Ситуацию рассмотрел Сергей Котвицкий в публикации "Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломкиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Одесская область, Украина, ГБР, СИЗО, криминал, Расследование

Наркотики в Измаильский СИЗО передавали в детской игрушке

17:09 21.09.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© Фото : ГБР Украины
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Пресечен канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в ГУ "Измаильский следственный изолятор" в Одесской области. Об этом 21 сентября сообщает Государственное бюро расследований Украины
Фигурантом криминальной схемы стал 25-летний инспектор учреждения. Он проносил на территорию СИЗО наркотики внутри мягкой детской игрушки.
"Очередную партию запрещенных веществ обнаружили при осмотре вещей работники внутреннего контроля следственного изолятора", - сказано в публикации ГБР.
Инспектора подозревают в незаконном хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в бюро.
Ранее ГБР неоднократно сообщало о выявлении каналов поставок наркотиков в места лишения свободы. В криминальных делах фигурировали разные виды наркотиков и способы их маскировки.
Ситуацию рассмотрел Сергей Котвицкий в публикации "Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломки
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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