Наркотики в Измаильский СИЗО передавали в детской игрушке
© Фото : ГБР Украины
© Фото : ГБР Украины
Пресечен канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в ГУ "Измаильский следственный изолятор" в Одесской области. Об этом 21 сентября сообщает Государственное бюро расследований Украины
Фигурантом криминальной схемы стал 25-летний инспектор учреждения. Он проносил на территорию СИЗО наркотики внутри мягкой детской игрушки.
"Очередную партию запрещенных веществ обнаружили при осмотре вещей работники внутреннего контроля следственного изолятора", - сказано в публикации ГБР.
Инспектора подозревают в незаконном хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в бюро.
Ранее ГБР неоднократно сообщало о выявлении каналов поставок наркотиков в места лишения свободы. В криминальных делах фигурировали разные виды наркотиков и способы их маскировки.
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