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Львовский военком оказался подпольным миллионером

Львовский военком оказался подпольным миллионером - 21.09.2026 Украина.ру

Львовский военком оказался подпольным миллионером

Завершено расследование в отношении бывшего руководителя одного из районных отделов Львовского областного ТЦКиСП, оказавшегося миллионером. Об этом 21 сентября сообщает Государственное бюро расследований Украины

2026-09-21T17:23

2026-09-21T17:23

2026-09-21T17:23

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Следователи утверждают, что это должностное лицо внесло в декларацию за 2024 год недостоверные сведения более чем на 4,5 млн грн ($100 тыс). "В частности, он не задекларировал имущественные права жены на квартиру в новостройке во Львове стоимостью более 1,8 млн. грн., а также существенно завысил размер собственных и ее денежных сбережений", - рассказали в ГБР.Фальсификацию установили при проверке декларации, проведенной НАПК по инициативе ГБР.Бывшего руководителя военкомата (ныне ТЦКиСП) будут судить за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию. Санкция уголовной статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.Обвинительный акт в отношении бывшего руководителя военкомата направлен в суд. На квартиру в новостройке наложен арест. Ранее, 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о суммах, которые платят откупающиеся от ТЦК насильственно мобилизованные Украины.ГБР публиковало сообщения с указанием сумм откупа от ТЦК в разных регионах. Суммы указывал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.Ещё ранее широкий резонанс получили журналистские расследования, выявившие дорогостоящую недвижимость украинских военкомов на Западе. Их виллы обнаруживали в Испании и других странах, правительства которых активно финансируют коррумпированный киевский режим.Ранее на эту тему: Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тысТакже на эту тему: Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, львов, украина, тцк, напк, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу, минобороны украины, западная украина, гбр