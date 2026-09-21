Львовский военком оказался подпольным миллионером - 21.09.2026 Украина.ру
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Львовский военком оказался подпольным миллионером
Львовский военком оказался подпольным миллионером - 21.09.2026 Украина.ру
Львовский военком оказался подпольным миллионером
Завершено расследование в отношении бывшего руководителя одного из районных отделов Львовского областного ТЦКиСП, оказавшегося миллионером. Об этом 21 сентября сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-09-21T17:23
2026-09-21T17:23
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Следователи утверждают, что это должностное лицо внесло в декларацию за 2024 год недостоверные сведения более чем на 4,5 млн грн ($100 тыс). "В частности, он не задекларировал имущественные права жены на квартиру в новостройке во Львове стоимостью более 1,8 млн. грн., а также существенно завысил размер собственных и ее денежных сбережений", - рассказали в ГБР.Фальсификацию установили при проверке декларации, проведенной НАПК по инициативе ГБР.Бывшего руководителя военкомата (ныне ТЦКиСП) будут судить за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию. Санкция уголовной статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.Обвинительный акт в отношении бывшего руководителя военкомата направлен в суд. На квартиру в новостройке наложен арест. Ранее, 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о суммах, которые платят откупающиеся от ТЦК насильственно мобилизованные Украины.ГБР публиковало сообщения с указанием сумм откупа от ТЦК в разных регионах. Суммы указывал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.Ещё ранее широкий резонанс получили журналистские расследования, выявившие дорогостоящую недвижимость украинских военкомов на Западе. Их виллы обнаруживали в Испании и других странах, правительства которых активно финансируют коррумпированный киевский режим.Ранее на эту тему: Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тысТакже на эту тему: Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, львов, украина, тцк, напк, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу, минобороны украины, западная украина, гбр
Новости, Львов, Украина, ТЦК, НАПК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ВСУ, Минобороны Украины, Западная Украина, ГБР

Львовский военком оказался подпольным миллионером

17:23 21.09.2026
 
© Фото : Суспільне
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© Фото : Суспільне
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Завершено расследование в отношении бывшего руководителя одного из районных отделов Львовского областного ТЦКиСП, оказавшегося миллионером. Об этом 21 сентября сообщает Государственное бюро расследований Украины
Следователи утверждают, что это должностное лицо внесло в декларацию за 2024 год недостоверные сведения более чем на 4,5 млн грн ($100 тыс).
"В частности, он не задекларировал имущественные права жены на квартиру в новостройке во Львове стоимостью более 1,8 млн. грн., а также существенно завысил размер собственных и ее денежных сбережений", - рассказали в ГБР.
Фальсификацию установили при проверке декларации, проведенной НАПК по инициативе ГБР.
Бывшего руководителя военкомата (ныне ТЦКиСП) будут судить за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию. Санкция уголовной статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.
Обвинительный акт в отношении бывшего руководителя военкомата направлен в суд. На квартиру в новостройке наложен арест.
Ранее, 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о суммах, которые платят откупающиеся от ТЦК насильственно мобилизованные Украины.
ГБР публиковало сообщения с указанием сумм откупа от ТЦК в разных регионах. Суммы указывал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Ещё ранее широкий резонанс получили журналистские расследования, выявившие дорогостоящую недвижимость украинских военкомов на Западе. Их виллы обнаруживали в Испании и других странах, правительства которых активно финансируют коррумпированный киевский режим.
Ранее на эту тему: Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс
Также на эту тему: Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий
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