https://ukraina.ru/20250606/eto-esche-ne-vozmezdie-pochemu-pyatnichnye-udary-po-energetike-lish-proverka-na-nervy-1063696806.html

Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?

Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"? - 06.06.2025 Украина.ру

Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?

Удары по энергетике Украины, нанесенные в ночь на 6 июня, лишь репетиция перед основным действием, психологическая подготовка противника. В частности, такое мнение разделяет военный блогер Юрий Подоляка

2025-06-06T11:48

2025-06-06T11:48

2025-06-06T11:48

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"Сокрушительным ночной удар по Украине не стал. Мосты в Киеве целы, как и правительственный квартал. Не пострадали ни чиновники, ни даже сотрудники СБУ*, которые организовали атаку на нашу стратегическую авиацию и убили мирных пассажиров поезда в Брянской области. Удар по Украине не тянет на "ответку", - написал он в своем телеграм-канале."Некоторые эксперты считают, что Россия не пошла на эскалацию ради продолжения переговоров с Украиной - несмотря на то, что Владимир Путин назвал киевский режим террористическим, Песков не исключил возможность диалога. Однако, часть инсайдеров утверждает: ночной удар России - только начало! Это была репетиция и психологическая подготовка", - добавило издание "Блокнот", уточнив, что ряд экспертов называет то, что произошло в ночь на 6 июня "проверкой на нервы" и считает, что "это не кульминация, это подстройка эмоционального фона".В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.В воздухе повис вопрос: Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа. Так, например, американское издание The New York Times со ссылкой на инсайдерские источники в разведке США написало, что в ответ "Кремль может возобновить удары беспилотников по гражданским целям, поразить энергосеть или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", подчеркнув, что в этот раз удар может стать "самым значительным" за последние месяцы.Автор польской газеты Myśl Polska Ян Энгельгард выразил уверенность, что реакция Москвы может даже стать "гвоздем в гроб" Владимира Зеленского, причем не только в фигуральном смысле. Ведь в российской военной доктрине, отметил он, прямо говорится о том, что атака на инфраструктуру ядерного сдерживания – повод для применения ядерного оружия. И хотя Москва пока не говорит об ответе такого уровня, сама угроза стала ближе, отмечает автор.Украинское издание Strana.ua добавило, что удар Киева разрушает даже призрачные надежды на мир, так как очевидно, что для президента США Дональда Трампа он – прямое подтверждение его слов: "Зеленский ведет мир к Третьей мировой".А вот военный эксперт генерал-майор Владимир Попов в беседе с "Московским комсомольцем" выразил уверенность, что лидер РФ уже принял решение, и "сразу после Стамбула Киев ждет порка".И не просто так послание главы РФ о том, что ему "придется ответить на атаку на аэродромы" миру передал президент США , уверен ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов."Я бы обратил внимание на то, что президент Российской Федерации во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил [по словам Трампа], что мы ответим на террористическую атаку ВСУ на российские военные аэродромы. Это, как мне кажется, первое подобное заявление об ответных мерах. Не случайно американцы сделали предупреждение для своих граждан, находящихся на территории Украины, о возможном российском ударе", - сказал он в интервью изданию Украина.ру Об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели.Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.В частности, телеграм-канал "Военный обозреватель" сообщил, что российская армия нанесла массированный удар возмездия по целям в Киеве, Тернополе, Луцке и другим регионам Украины. В ночь 6 июня воздушная тревога была объявлена на всей территории страны: Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.По данным канала, в ходе ударов были задействованы беспилотники-камикадзе, ОТРК "Искандер-М", стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101, боевые корабли Черноморского флота с ракетами "Калибр", а также другое вооружение.О массированном ударе ВС РФ также сообщило украинское издание "Страна.ua". Отмечается, что "сегодня ночью Украина подверглась массированному удару ракет и беспилотников". Под ударом, как утверждает украинский ресурс, была, в том числе, энергетическая инфраструктура. Взрывы были зафиксированы в Киеве, Киевской области, Луцке, в Чернигове и в Тернополе.*Признана в РФ экстремистской и террористической организацией.

https://ukraina.ru/20250606/v-ssha-obsuzhdayut-impichment-trampa-rossiya-obognala-nato-i-vs-rf-otvetili-na-ataki-glavnoe-na-utro-6-1063683296.html

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