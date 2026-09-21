Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнего - 21.09.2026 Украина.ру
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Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнего
Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнего - 21.09.2026 Украина.ру
Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнего
Зеленский утверждает, что Украине уже не хватает 27,5 миллиардов евро на военные расходы. А депутат Рады София Федына (из числа сторонников Порошенко*) считает, что до конца года дыра в госбюджете составит 29 миллиардов евро.
2026-09-21T15:47
2026-09-21T15:47
мнения
весь ищенко
рада
ес
марина порошенко
владимир зеленский
украина
киев
запад
николай васильевич гоголь
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Не совсем понятно, как соотносятся "только военные расходы" Зеленского с консолидированным бюджетом Федыны: нужно ли их плюсовать или, что скорее всего, это практически идентичные оценки бюджетного дефицита (Зеленский говорит о состоянии на сегодня, а Федына экстраполирует имеющиеся данные до конца года). В любом случае числа – запредельные и свидетельствуют о том, что Киев не в состоянии собрать даже 30% запланированных доходов бюджета.Интересно, что в Киеве перестали считать бюджет в долларах, перейдя на евро. Это косвенно свидетельствует о том, что американцы таки прекратили финансирование режима и харчуется теперь Зеленский исключительно у европейцев. Отсюда и бюджетная дыра, размером примерно с тот объём американской финансовой поддержки (35-40 миллиардов долларов), который попадал на Украину: примерно такая же сумма не покидала пределы США, сразу же распределяясь между американскими производителями орудия. С европейцами хуже – от них на Украину попадает примерно треть выделенного. Во-первых, потому что Европа значительную часть оружия и расходных материалов для ВСУ закупает в США – помимо того, что Вашингтон дерёт с союзников семь шкур, доставка из-за океана тоже денег стоит. Во-вторых, европейский ВПК тоже надо финансировать. В-третьих, помимо национальных бюрократий, в ЕС существует коррупционная надстройка в виде евробюрократии.В общем, денег у Киева становится всё меньше и меньше, но это не повод радостно бить в тамтамы, чем вторую неделю занимается отечественная пресса, ибо казакам (от которых пытаются выводить родословную украинской государственности) деньги не нужны. Запорожская Сечь, в отличие от других казачьих войск, была не просто поселённым пограничным населением, охранявшим рубеж за право свободно (зачастую даже без налогов), только в обмен на военную службу, возделывать собственную землю, подчиняясь только собственному самоуправлению, да ещё царю. Это был скорее лагерь наёмников и бандитов, готовых за плату и добычу служить кому угодно, но считавших себя суверенным народом-войском.У них были рыбные ловли, стада и даже возделываемые поля, на которых работали зависимые крестьяне. Но собственного производимого продовольствия не хватало даже на прокорм Сечи, поэтому продавали они свои сабли не только за звонкую монету, но и за хлебное и пороховое жалованье. "Бюджет" Сечи формировался за счёт войны и грабежа процентов на девяносто. Работать казаки не любили и не умели – это было дело "посполитых", презираемых казачеством не меньше, чем польской шляхтой, ровней которой считали себя запорожцы. Даже более, чем ровней. Они свысока смотрели на шляхту, как сейчас смотрит какой-нибудь всю жизнь живущий войной ЧВКшник (война его кормит, без войны он никто) на регулярную армию, которую государство содержит, чтобы войны не было, – с её дисциплиной и прочими ограничениями."Бюджетный цикл" сечевика прекрасно описан у Гоголя в "Тарасе Бульбе". Доходную часть бюджета обеспечивает поход "за зипунами" (набег на турок, татар, польское или русское пограничье), в ходе которого убивают всех, кого не могут увести в плен на продажу, и сжигают всё, что не могут унести с собой, чтобы затруднить подходящим из глубины государства к границе регулярным силам преследование. Зверства, описанные Гоголем, вполне сопоставимы с бандеровскими и далеко превосходят всё, что смогли изобрести гитлеровцы. Действуя стихийно, без немецкого "орднунга", казаки оставляли за собой пустыню, выжженную надёжнее, чем смогли обеспечить СС и вермахт при отступлении с оккупированных территорий.Второй этап – пользование богатством, расходные статьи "бюджета". Их немного. Деньги и ценности (формально, кроме оружия, но бывало, что вместе с оружием) пропивались буквально догола, дорогие материи рвались на онучи и умышленно пачкались, чтобы показать "презрение к роскоши" (на деле же: краденое – не заработаное, не жалко).Третий этап – подготовка новой "бюджетной резолюции". Пропившиеся и немного оголодавшие казаки сговариваются о новом походе "за зипунами". Если в этот момент кошевой им мешает, заявляя о несвоевременности нарушения мира, они его меняют на другого, причём старого могут и убить (чаще всего так и происходило).Рабочая схема: "Украл – выпил – в поход". Романтика…Что характерно, заявляя о своём происхождении от Сечи, именно так формировали свой бюджет и последующие "украинские государства". Гетманы в Малороссии (от Хмельницкого до Мазепы), безбожно угнетая и закрепощая местное население, ни копейки налогов не отправляя в Москву, постоянно просили царя о финансовой и материальной помощи, не упуская возможности продать свою лояльность также любому врагу России. УНР и Украинская держава Скоропадского держались на немецких штыках и немецких деньгах, Директория и Петлюра кормились с рук Антанты и Польши, бандеровцев оплачивали абвер и ЦРУ. Все они, так или иначе, воспроизводили "запорожскую схему": мы воюем – нам платят. Такая вот "экономика войны".Постсоветская Украина, несмотря на доставшееся наследство в виде почти половины советской промышленной мощи, тоже всё время пыталась вернуться к "запорожской экономике", отрабатывая идею: "Мы вступим в ЕС и НАТО, а Запад нас будет содержать, как барьер против России". Чем сильнее деградировала украинская промышленность, тем популярнее становилась идея "антироссийского барьера за деньги". Ну, а после 2014 года в схеме барьер уступил место войне. Современная Украина полностью вернулась к "запорожской экономике".Киеву не нужен свой бюджет, чтобы воевать. Война финансируется Западом практически напрямую. Поставки оплачиваются из выделенных Киеву средств, но с западных счетов, деньги в руки украинцев даже не попадают. Украинская власть отвечает разве что за выплаты военным. Украинские военные потому постоянно и жалуются на отсутствие положенных по закону выплат, что власти мало заработка на "мёртвых душах", годами составляющих от трети до половины подразделений: она мимо себя не пропустит ни одной копеечки.Если бы украинцы отказались бесплатно воевать, то и зарплаты им поступали бы прямо с европейских счетов. Но украинцы не откажутся. Как свидетельствует опыт Столетней войны во Франции, Восьмидесятилетней войны в Нидерландах и Тридцатилетней войны в Германии, чем хуже ситуация в стране, тем легче привлекать народ в армию. Когда выбирать приходится между армейской похлёбкой с высоким шансом завтра быть убитым, но возможностью выжить, и вариантом умереть от голода уже сегодня, обычно выбирают похлёбку.Запад потому и позволяет украинскому руководству безнаказанно разворовывать свои деньги, что именно оно является приводным ремнём войны, передавая движение от западного "мотора" местным "колёсам". Украинская власть создала и удерживает само состояние войны, которое в "запорожской экономике" обеспечивает наполнение доходной части бюджета. За это и получает деньги, а как она их тратит – Запад не интересует. Точно так же в средние века короли и республики платили капитанам кондотьеров, а как именно капитан рассчитывался со своими солдатами – проблема капитана и его отряда."Запорожская экономика" в принципе не предполагает организацию производственного цикла. Она зарабатывает на войне, финансируемой извне. С этой точки зрения киевская власть предельно эффективна, а её личный (коррупционный) военный бюджет профицитен. Дефицит же государственного существенной роли не играет. Любой запорожец мог в шинке пить в долг до следующего похода: даже если его убьют, товарищи принесут добычу пропивать в тот же шинок, владелец никогда не останется в убытке. А что "посполитые" вымрут, так это никого не волнует – в рамках "Запорожской экономики" их существование не является критичным.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"
https://ukraina.ru/20260919/bufernoy-zony-malo-tolko-polnyy-razgrom-ukrainy-otobet-u-zapada-zhelanie-voevat-s-rossiey-1083304386.html
https://ukraina.ru/20260920/ruzhe-na-stene-pochemu-evropa-aktivno-gotovitsya-k-samoubiystvu-1083313764.html
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мнения, весь ищенко, рада, ес, марина порошенко, владимир зеленский, украина, киев, запад, николай васильевич гоголь, вооруженные силы украины
Мнения, весь Ищенко, Рада, ЕС, Марина Порошенко, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Запад, Николай Васильевич Гоголь, Вооруженные силы Украины

Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнего

15:47 21.09.2026
 
© Фото : 21000.com.ua
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© Фото : 21000.com.ua
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Зеленский утверждает, что Украине уже не хватает 27,5 миллиардов евро на военные расходы. А депутат Рады София Федына (из числа сторонников Порошенко*) считает, что до конца года дыра в госбюджете составит 29 миллиардов евро.
Не совсем понятно, как соотносятся "только военные расходы" Зеленского с консолидированным бюджетом Федыны: нужно ли их плюсовать или, что скорее всего, это практически идентичные оценки бюджетного дефицита (Зеленский говорит о состоянии на сегодня, а Федына экстраполирует имеющиеся данные до конца года). В любом случае числа – запредельные и свидетельствуют о том, что Киев не в состоянии собрать даже 30% запланированных доходов бюджета.
Интересно, что в Киеве перестали считать бюджет в долларах, перейдя на евро. Это косвенно свидетельствует о том, что американцы таки прекратили финансирование режима и харчуется теперь Зеленский исключительно у европейцев. Отсюда и бюджетная дыра, размером примерно с тот объём американской финансовой поддержки (35-40 миллиардов долларов), который попадал на Украину: примерно такая же сумма не покидала пределы США, сразу же распределяясь между американскими производителями орудия.
С европейцами хуже – от них на Украину попадает примерно треть выделенного. Во-первых, потому что Европа значительную часть оружия и расходных материалов для ВСУ закупает в США – помимо того, что Вашингтон дерёт с союзников семь шкур, доставка из-за океана тоже денег стоит. Во-вторых, европейский ВПК тоже надо финансировать. В-третьих, помимо национальных бюрократий, в ЕС существует коррупционная надстройка в виде евробюрократии.
В общем, денег у Киева становится всё меньше и меньше, но это не повод радостно бить в тамтамы, чем вторую неделю занимается отечественная пресса, ибо казакам (от которых пытаются выводить родословную украинской государственности) деньги не нужны.
Запорожская Сечь, в отличие от других казачьих войск, была не просто поселённым пограничным населением, охранявшим рубеж за право свободно (зачастую даже без налогов), только в обмен на военную службу, возделывать собственную землю, подчиняясь только собственному самоуправлению, да ещё царю. Это был скорее лагерь наёмников и бандитов, готовых за плату и добычу служить кому угодно, но считавших себя суверенным народом-войском.
У них были рыбные ловли, стада и даже возделываемые поля, на которых работали зависимые крестьяне. Но собственного производимого продовольствия не хватало даже на прокорм Сечи, поэтому продавали они свои сабли не только за звонкую монету, но и за хлебное и пороховое жалованье. "Бюджет" Сечи формировался за счёт войны и грабежа процентов на девяносто.
Боевая работа артиллерийского расчёта гаубицы Д-30 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
19 сентября, 16:35
Буферной зоны мало: только полный разгром Украины отобьет у Запада желание воевать с РоссиейГосдеп США одобрил продажу Украине (за европейские деньги) вооружений на общую сумму 2,68 миллиарда долларов. Киев в основном хочет приобрести противоракеты, другие расходные материалы и технику к системам ПВО, а также ударные ракеты повышенной дальности и самоходные пусковые установки к ним.
Работать казаки не любили и не умели – это было дело "посполитых", презираемых казачеством не меньше, чем польской шляхтой, ровней которой считали себя запорожцы. Даже более, чем ровней. Они свысока смотрели на шляхту, как сейчас смотрит какой-нибудь всю жизнь живущий войной ЧВКшник (война его кормит, без войны он никто) на регулярную армию, которую государство содержит, чтобы войны не было, – с её дисциплиной и прочими ограничениями.
"Бюджетный цикл" сечевика прекрасно описан у Гоголя в "Тарасе Бульбе". Доходную часть бюджета обеспечивает поход "за зипунами" (набег на турок, татар, польское или русское пограничье), в ходе которого убивают всех, кого не могут увести в плен на продажу, и сжигают всё, что не могут унести с собой, чтобы затруднить подходящим из глубины государства к границе регулярным силам преследование.
Зверства, описанные Гоголем, вполне сопоставимы с бандеровскими и далеко превосходят всё, что смогли изобрести гитлеровцы. Действуя стихийно, без немецкого "орднунга", казаки оставляли за собой пустыню, выжженную надёжнее, чем смогли обеспечить СС и вермахт при отступлении с оккупированных территорий.
Второй этап – пользование богатством, расходные статьи "бюджета". Их немного. Деньги и ценности (формально, кроме оружия, но бывало, что вместе с оружием) пропивались буквально догола, дорогие материи рвались на онучи и умышленно пачкались, чтобы показать "презрение к роскоши" (на деле же: краденое – не заработаное, не жалко).
Третий этап – подготовка новой "бюджетной резолюции". Пропившиеся и немного оголодавшие казаки сговариваются о новом походе "за зипунами". Если в этот момент кошевой им мешает, заявляя о несвоевременности нарушения мира, они его меняют на другого, причём старого могут и убить (чаще всего так и происходило).
Рабочая схема: "Украл – выпил – в поход". Романтика…
Что характерно, заявляя о своём происхождении от Сечи, именно так формировали свой бюджет и последующие "украинские государства". Гетманы в Малороссии (от Хмельницкого до Мазепы), безбожно угнетая и закрепощая местное население, ни копейки налогов не отправляя в Москву, постоянно просили царя о финансовой и материальной помощи, не упуская возможности продать свою лояльность также любому врагу России.
УНР и Украинская держава Скоропадского держались на немецких штыках и немецких деньгах, Директория и Петлюра кормились с рук Антанты и Польши, бандеровцев оплачивали абвер и ЦРУ. Все они, так или иначе, воспроизводили "запорожскую схему": мы воюем – нам платят. Такая вот "экономика войны".
Постсоветская Украина, несмотря на доставшееся наследство в виде почти половины советской промышленной мощи, тоже всё время пыталась вернуться к "запорожской экономике", отрабатывая идею: "Мы вступим в ЕС и НАТО, а Запад нас будет содержать, как барьер против России". Чем сильнее деградировала украинская промышленность, тем популярнее становилась идея "антироссийского барьера за деньги". Ну, а после 2014 года в схеме барьер уступил место войне. Современная Украина полностью вернулась к "запорожской экономике".
- РИА Новости, 1920, 20.09.2026
Вчера, 22:35
Ружье на стене: Европа активно готовится к самоубийствуВ субботу, 19 сентября, отвечая на вопросы журналистов в Копенгагене (Дания), председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО готово к потенциальной войне.
Киеву не нужен свой бюджет, чтобы воевать. Война финансируется Западом практически напрямую. Поставки оплачиваются из выделенных Киеву средств, но с западных счетов, деньги в руки украинцев даже не попадают. Украинская власть отвечает разве что за выплаты военным. Украинские военные потому постоянно и жалуются на отсутствие положенных по закону выплат, что власти мало заработка на "мёртвых душах", годами составляющих от трети до половины подразделений: она мимо себя не пропустит ни одной копеечки.
Если бы украинцы отказались бесплатно воевать, то и зарплаты им поступали бы прямо с европейских счетов. Но украинцы не откажутся. Как свидетельствует опыт Столетней войны во Франции, Восьмидесятилетней войны в Нидерландах и Тридцатилетней войны в Германии, чем хуже ситуация в стране, тем легче привлекать народ в армию. Когда выбирать приходится между армейской похлёбкой с высоким шансом завтра быть убитым, но возможностью выжить, и вариантом умереть от голода уже сегодня, обычно выбирают похлёбку.
Запад потому и позволяет украинскому руководству безнаказанно разворовывать свои деньги, что именно оно является приводным ремнём войны, передавая движение от западного "мотора" местным "колёсам". Украинская власть создала и удерживает само состояние войны, которое в "запорожской экономике" обеспечивает наполнение доходной части бюджета. За это и получает деньги, а как она их тратит – Запад не интересует. Точно так же в средние века короли и республики платили капитанам кондотьеров, а как именно капитан рассчитывался со своими солдатами – проблема капитана и его отряда.
"Запорожская экономика" в принципе не предполагает организацию производственного цикла. Она зарабатывает на войне, финансируемой извне. С этой точки зрения киевская власть предельно эффективна, а её личный (коррупционный) военный бюджет профицитен. Дефицит же государственного существенной роли не играет.
Любой запорожец мог в шинке пить в долг до следующего похода: даже если его убьют, товарищи принесут добычу пропивать в тот же шинок, владелец никогда не останется в убытке. А что "посполитые" вымрут, так это никого не волнует – в рамках "Запорожской экономики" их существование не является критичным.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Отчаянно сражаются за европейские деньги: что нужно знать о "Карпатской восьмёрке"
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