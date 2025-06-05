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СК РФ зафиксировал новые преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР

СК РФ зафиксировал новые преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР - 05.06.2025 Украина.ру

СК РФ зафиксировал новые преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР

За минувшие сутки следователями Следственного комитета России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения ДНР. Об этом 5 июня сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2025-06-05T09:34

2025-06-05T09:34

2025-06-05T09:34

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В частности, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в Никитовском районе Горловки ранение получил сотрудник МЧС России."Помимо этого, ВФУ в течение суток производили артиллерийский обстрел Центрально-городского и Никитовского районов Горловки", - рассказали в следственном ведомстве.Российские следователи уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.Накануне в новостях: Путин напомнил папе Римскому, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа: на атаку ответят. Главное на утро 5 июня

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