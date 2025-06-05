СК РФ зафиксировал новые преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР - 05.06.2025 Украина.ру
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СК РФ зафиксировал новые преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР
СК РФ зафиксировал новые преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР - 05.06.2025 Украина.ру
СК РФ зафиксировал новые преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР
За минувшие сутки следователями Следственного комитета России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения ДНР. Об этом 5 июня сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-06-05T09:34
2025-06-05T09:34
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В частности, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в Никитовском районе Горловки ранение получил сотрудник МЧС России."Помимо этого, ВФУ в течение суток производили артиллерийский обстрел Центрально-городского и Никитовского районов Горловки", - рассказали в следственном ведомстве.Российские следователи уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.Накануне в новостях: Путин напомнил папе Римскому, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа: на атаку ответят. Главное на утро 5 июня
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новости, россия, донецкая народная республика, горловка, ск рф, мчс, всу, мирные жители, обстрелы, обстрелы россии сегодня, новые регионы, военные преступления, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, СК РФ, МЧС, ВСУ, мирные жители, обстрелы, обстрелы России сегодня, Новые регионы, Военные преступления, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

СК РФ зафиксировал новые преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР

09:34 05.06.2025
 
© Военслед / Telegram
© Военслед / Telegram
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За минувшие сутки следователями Следственного комитета России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения ДНР. Об этом 5 июня сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
В частности, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в Никитовском районе Горловки ранение получил сотрудник МЧС России.
"Помимо этого, ВФУ в течение суток производили артиллерийский обстрел Центрально-городского и Никитовского районов Горловки", - рассказали в следственном ведомстве.
Российские следователи уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
Накануне в новостях: Путин напомнил папе Римскому, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа: на атаку ответят. Главное на утро 5 июня
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Заголовок открываемого материала
09:34СК РФ зафиксировал новые преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР
09:18При подрыве моста в Брянской области пострадали 119 человек
09:10Разговор Путина и Трампа: на атаку ответят. Главное на утро 5 июня
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