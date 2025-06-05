https://ukraina.ru/20250605/razgovor-putina-i-trampa-na-ataku-otvetyat-glavnoe-na-utro-5-iyunya-1063647834.html

Разговор Путина и Трампа: на атаку ответят. Главное на утро 5 июня

Разговор Путина и Трампа: на атаку ответят. Главное на утро 5 июня - 05.06.2025 Украина.ру

Разговор Путина и Трампа: на атаку ответят. Главное на утро 5 июня

Стали известны подробности о состоявшемся вечером 4 июня телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

2025-06-05T09:10

2025-06-05T09:10

2025-06-05T09:12

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В среду, 4 июня, в 21:20 помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."Где-то час назад завершился уже четвёртый телефонный разговор нашего Президента с Президентом США Дональдом Трампом. Если интересно, то этот разговор на этот раз продолжался где-то один час и десять минуты", — заявил Ушаков.Он указал, что разговор начался с обсуждения Украины."С чего начался разговор? Естественно, с обсуждения ситуации вокруг Украины. Владимир Путин подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Эти переговоры, как было подчёркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению. Это международным правом однозначно квалифицируется как терроризм, и, по нашему мнению, киевский режим по сути выродился в террористическую организацию. Российская сторона не поддалась на провокации – и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле", — отметил помощник президента России.Ушаков сообщил, что Путин в разговоре с Трампом "подробно остановился на содержании переговоров, на их итогах и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными"."Переданные друг другу соответствующие меморандумы будут проанализированы в столицах – в Москве и в Киеве, – и затем, как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры", — заявил помощник президента России.Также Ушаков рассказал, что Путин обсудил с Трампом и украинскую атаку на аэродромы."Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута. Причём Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", — сообщил помощник президента РФ.Он также заявил, что лидеры государств условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, а также на других уровнях и по другим каналам."Но помимо этого, помимо Украины, был обсуждён целый ряд международных вопросов, я бы сказал, с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе. Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России, и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной", — также отметил Ушаков.Помимо этого затрагивался также Ближний Восток, а также остановленный при личном участии президента Трампа вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном.Также президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которые, по мнению двух президентов, имеют огромный потенциал"В завершение беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный. И президент Трамп, и наш президент подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом. Отмечу также, что Дональд Трамп и Владимир Путин высоко оценили усилия представителя Президента США Стивена Уиткоффа", — подытожил Ушаков.Ранее сам Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сообщение по поводу переговоров с Путиным."Я только что закончил говорить с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился примерно 1 час и 15 минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, находящиеся на аэродромах, а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон. Разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру. Президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", — подчеркнул Трамп.Он также отметил, что стороны обсуждали ситуацию с Ираном."Мы также обсудили ситуацию с Ираном и то, что времени на решение по ядерному оружию остается все меньше, и это решение должно быть принято быстро! Я прямо заявил Путину: Иран не должен получить ядерное оружие — и, как мне показалось, по этому вопросу у нас есть согласие", — заявил Трамп.По его словам, Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и допустил, что может помочь ускорить решение этого вопроса."На мой взгляд, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ как можно скорее", — подытожил президент США.Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что телефонный разговор Трампа и Путина стал частью дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине."Очевидно, что это является частью переговоров. Это часть дипломатических усилий, природа разговоров между людьми, которые могут привести к изменениям", — отметила она в эфире телеканала Fox News, комментируя разговор лидеров двух стран.Брюс добавила, что Трамп со своей стороны продолжает добиваться мирного урегулирования конфликта.Тем временем издание The New York Times сообщило, что Трамп относится к лидеру украинского режима Владимира Зеленского негативно.Если к Путину, по информации издания, Трамп сохраняет определённое уважение, хотя и выражает иногда разочарование, то Зеленский вызывает "особую неприязнь". Так, Трамп не раз называл Зеленского "плохим парнем, который подталкивает мир к краю пропасти ядерной войны".Как сообщил источник издания, Трамп изначально рассчитывал, что его заявления об "очень хороших" отношениях с Путины помогут быстро разрешить конфликт на Украине. Однако впоследствии он осознал ограниченность американского влияния на этот процесс.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович ""Русские постепенно затягивают удавку на шее Киева". Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250604/putin-ob-ukrainskoy-verkhushke-kto-voobsche-vedt-peregovory-s-terroristami-itogi-4-iyunya-1063643595.html

https://ukraina.ru/20250604/kellog-obespokoilsya-iz-za-ukrainskoy-ataki-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-iyunya-1063628424.html

https://ukraina.ru/20250604/igra-prestolov-v-vsu-glavnoe-na-utro-4-iyunya-1063614363.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сша, украина, россия, fox news