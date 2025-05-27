Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка - 27.05.2025 Украина.ру
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Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка
Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка - 27.05.2025 Украина.ру
Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка
ВС РФ зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область
2025-05-27T14:17
2025-05-27T14:17
новости
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вс рф
украина
сво
продвижение
продвижение российских войск на украине
курская область
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Телеграм-канал "Военное дело" 27 мая сообщил, что штурмовые группы ВС РФ пересекли границу с Харьковской областью у села Строевка, освободив населенный пункт и на километр продвинувшись вглубь украинской территории."Противник не ждал здесь удара и не смог организовать серьезного сопротивления. Наступление на новом участке - продолжение российской тактики по растяжению линии фронта и украинских сил. На Западе этот прием получил название "тактики тысячи порезов", - добавили журналисты "Российской газеты".Также во вторник стало известно, что российские вооруженные силы нанесли мощный удар по Чугуеву в Харьковской области. Телеграм-канал "Дневник десантника" уточнил, что прилеты по военным объектам в том числе пришлись по военному аэродрому, где находились вражеские вертолеты французского производства.О том, как Запад не замечает ударов ВСУ по мирным жителям России, но обвиняет Москву в обстрелах военной инфраструктуры Киева - в материале "Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать.Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", 27 мая сообщил о том, что позиции ВСУ в районе села Бессаловка Сумской области, где боевики готовили новое нападение на Курскую область, стали для них братской могилой."Операторы наших разведывательных БПЛА продолжают вести непрерывный контроль за обстановкой в приграничных селах Сумской области. На окраинах села Бессаловка враг попытался оборудовать позиции, откуда штурмовые группы ВСУ направлялись в сторону нашей территории. Не допустив пересечения госграницы, Северяне уничтожили оккупантов и на украинской территории, превратив их окопы в одну братскую могилу", - говорится в публикации канала.Сумское село Бессаловка примыкает к границе Курской области, западнее него находится выступ с городом Теткино, откуда чаще всего ВСУ и предпринимали попытки прорваться на территорию РФ.Телеграм-канал "Фронтовая птичка" добавил, что ВС РФ также продолжают продвижение в районе Алексеевки и Орехово Донецкой Народной Республике (ДНР), где противник за прошедшие сутки уже потерял два танка, две БМП, четыре грузовика и до взвода личного состава.Параллельно Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Старой Николаевки на Константиновском направлении, о зачистке которой накануне сообщил украинский военный с позывным "Мучной", отметив, что потеря этого населенного пункта, что карман, удерживаемый ВСУ к югу от Константиновки, фактически захвачен: Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка.Другие темы дня - в материале Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы", но у него есть три причины не делать этого.
https://ukraina.ru/20250526/pensionera-nad-kotorym-izdevalis-veseushniki-nashli-ubitym-1063415391.html
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харьковская область
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Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф, украина, сво, продвижение, продвижение российских войск на украине, курская область, трамп и зеленский, дональд трамп
Новости, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Украина, СВО, продвижение, продвижение российских войск на Украине, Курская область, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп

Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка

14:17 27.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
ВС РФ зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область
Телеграм-канал "Военное дело" 27 мая сообщил, что штурмовые группы ВС РФ пересекли границу с Харьковской областью у села Строевка, освободив населенный пункт и на километр продвинувшись вглубь украинской территории.
"Противник не ждал здесь удара и не смог организовать серьезного сопротивления. Наступление на новом участке - продолжение российской тактики по растяжению линии фронта и украинских сил. На Западе этот прием получил название "тактики тысячи порезов", - добавили журналисты "Российской газеты".
Также во вторник стало известно, что российские вооруженные силы нанесли мощный удар по Чугуеву в Харьковской области. Телеграм-канал "Дневник десантника" уточнил, что прилеты по военным объектам в том числе пришлись по военному аэродрому, где находились вражеские вертолеты французского производства.

О том, как Запад не замечает ударов ВСУ по мирным жителям России, но обвиняет Москву в обстрелах военной инфраструктуры Киева - в материале "Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать.
Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", 27 мая сообщил о том, что позиции ВСУ в районе села Бессаловка Сумской области, где боевики готовили новое нападение на Курскую область, стали для них братской могилой.
"Операторы наших разведывательных БПЛА продолжают вести непрерывный контроль за обстановкой в приграничных селах Сумской области. На окраинах села Бессаловка враг попытался оборудовать позиции, откуда штурмовые группы ВСУ направлялись в сторону нашей территории. Не допустив пересечения госграницы, Северяне уничтожили оккупантов и на украинской территории, превратив их окопы в одну братскую могилу", - говорится в публикации канала.
Сумское село Бессаловка примыкает к границе Курской области, западнее него находится выступ с городом Теткино, откуда чаще всего ВСУ и предпринимали попытки прорваться на территорию РФ.
Вчера, 13:10
Пенсионера, над которым издевались вэсэушники, нашли убитымТело пожилого мужчины Александра Гусарова, издевательства над которым боевики ВСУ сняли во время своего вторжения в Курскую область, нашли в пригороде Суджи Гоголевке. Об этом 26 мая сообщил телеграм-канал Mash
Телеграм-канал "Фронтовая птичка" добавил, что ВС РФ также продолжают продвижение в районе Алексеевки и Орехово Донецкой Народной Республике (ДНР), где противник за прошедшие сутки уже потерял два танка, две БМП, четыре грузовика и до взвода личного состава.
Параллельно Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Старой Николаевки на Константиновском направлении, о зачистке которой накануне сообщил украинский военный с позывным "Мучной", отметив, что потеря этого населенного пункта, что карман, удерживаемый ВСУ к югу от Константиновки, фактически захвачен: Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка.

"На Константиновском направлении стремительно начал схлопываться "карман" обороны ВСУ юго-западнее Дзержинска (Торецка), превращаясь в полноценных "котел". Наши вчера взяли н.п. Заря, Игнатовка и Старая Николаевка (Правдовка), чем срезали выступ вражеской обороны. Продолжается штурм Яблоновки. Враг сообщает о начале боёв за Попов Яр", - уточнил телеграм-канал "Два майора".

Другие темы дня - в материале Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы", но у него есть три причины не делать этого.
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