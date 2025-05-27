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Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка

Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка - 27.05.2025 Украина.ру

Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка

ВС РФ зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область

2025-05-27T14:17

2025-05-27T14:17

2025-05-27T14:17

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Телеграм-канал "Военное дело" 27 мая сообщил, что штурмовые группы ВС РФ пересекли границу с Харьковской областью у села Строевка, освободив населенный пункт и на километр продвинувшись вглубь украинской территории."Противник не ждал здесь удара и не смог организовать серьезного сопротивления. Наступление на новом участке - продолжение российской тактики по растяжению линии фронта и украинских сил. На Западе этот прием получил название "тактики тысячи порезов", - добавили журналисты "Российской газеты".Также во вторник стало известно, что российские вооруженные силы нанесли мощный удар по Чугуеву в Харьковской области. Телеграм-канал "Дневник десантника" уточнил, что прилеты по военным объектам в том числе пришлись по военному аэродрому, где находились вражеские вертолеты французского производства.О том, как Запад не замечает ударов ВСУ по мирным жителям России, но обвиняет Москву в обстрелах военной инфраструктуры Киева - в материале "Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать.Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", 27 мая сообщил о том, что позиции ВСУ в районе села Бессаловка Сумской области, где боевики готовили новое нападение на Курскую область, стали для них братской могилой."Операторы наших разведывательных БПЛА продолжают вести непрерывный контроль за обстановкой в приграничных селах Сумской области. На окраинах села Бессаловка враг попытался оборудовать позиции, откуда штурмовые группы ВСУ направлялись в сторону нашей территории. Не допустив пересечения госграницы, Северяне уничтожили оккупантов и на украинской территории, превратив их окопы в одну братскую могилу", - говорится в публикации канала.Сумское село Бессаловка примыкает к границе Курской области, западнее него находится выступ с городом Теткино, откуда чаще всего ВСУ и предпринимали попытки прорваться на территорию РФ.Телеграм-канал "Фронтовая птичка" добавил, что ВС РФ также продолжают продвижение в районе Алексеевки и Орехово Донецкой Народной Республике (ДНР), где противник за прошедшие сутки уже потерял два танка, две БМП, четыре грузовика и до взвода личного состава.Параллельно Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Старой Николаевки на Константиновском направлении, о зачистке которой накануне сообщил украинский военный с позывным "Мучной", отметив, что потеря этого населенного пункта, что карман, удерживаемый ВСУ к югу от Константиновки, фактически захвачен: Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка.Другие темы дня - в материале Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы", но у него есть три причины не делать этого.

https://ukraina.ru/20250526/pensionera-nad-kotorym-izdevalis-veseushniki-nashli-ubitym-1063415391.html

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Марина Полякова

новости, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф, украина, сво, продвижение, продвижение российских войск на украине, курская область, трамп и зеленский, дональд трамп